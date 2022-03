La relation ambiguë de Delacroix avec la nature

Paris, 16 mars Eugène Delacroix s'est affirmé comme un grand peintre d'événements historiques et a relégué son paysage ou sa composition animale au second plan, comme en témoigne sa « liberté de diriger les gens ». L'exposition à Paris se remet maintenant pour explorer le processus de sa création. De ce mercredi au 27 juin, « Delacroix et la nature », installé dans les musées et les ateliers précédents, liait le peintre français (1798-1863) à un sujet jugé moins noble, mais montre néanmoins un lien qu'il appréciait. « Comme beaucoup d'artistes de cette génération, romantiques, il a un sentiment particulier pour la nature. Il aime marcher, dessiner des animaux et faire des peintures de paysages, mais paradoxalement, les promenades qu'il a tant écrites dans ses carnets proviennent rarement de son travail, qu'il explique à EFE. Ce faisant, il oblige des animaux tels que des tigres, des lions ou des chevaux à faire preuve d'enthousiasme, de férocité, de mouvement, et le croquis préparatoire est « très précis », mais dans l'image finale, l'imagination prévaut avec des mâchoires complètement tordues ou une anatomie irréaliste. Présentée dans une salle qui était autrefois une salle à manger, un atelier, un salon ou une pièce, l'exposition présente des œuvres antérieures aux compositions finales telles que « La mer vue des hauteurs de Dieppe » ou « Étude de deux tigres » (1831). Le premier, la vue paisible sur la mer du village de Norman, créé vers 1852-1858, l'a fait pour lui-même et ne l'a pas montré, et le second a été présenté comme une étude « parce que le sujet était un animal », mais il a été complètement complété par un grand format de sa création historique. Delacroix s'installe dans la maison de « Rive Gauche » à Paris à la fin de 1857 et y meurt. Bien qu'il loue, il reçut l'autorisation de construire un atelier dans le jardin, et sa palette et ses vieux pinceaux subsistent encore. Objets d'inspiration Le peintre aimait la contemplation de la nature, de la mer et des paysages dans sa villa de Champrosay dans le sud de la capitale, ou dans la villa de son ami George Sand dans la région du Berry, au milieu du pays.Les plantes et les animaux étaient des sources d'intérêt infini pour lui, mais cette passion a été incorporée dans des peintures plus pertinentes ou a presque toujours été utilisé comme objet d'étude. « Il n'a jamais cessé de penser au travail, au dessin, aux branches ou aux formes d'arbres, et souvent des arbres, des plantes et des animaux apparaissent en arrière-plan de son travail. C'est quelque chose qu'il a toujours en tête. » Le poste de police dit. Né dans la famille diplomatique de Charenton-Saint-Maurice (Charenton-Saint-Maurice) en périphérie de Paris, De Delacroix souligne également le paradoxe d'un grand voyage sans l'esprit de voyage qui a marqué son travail. Dans ce mouvement, certains des animaux qu'il a vus étaient représentés dans ses peintures, et parfois leur mémoire déformait leur apparence réelle ou les rapprochait de versions plus domestiques d'animaux, comme le cas d'un tigre au visage légèrement félin. Il n'était pas intéressé par des représentations fiables, il n'a donc pas dessiné d'images dans la posture directe de ces objets. Il a travaillé sur de véritables œuvres intellectuelles de compositions provenant de diverses sources, telles que son propre atelier ou le travail d'un artiste qu'il admire, par exemple Rubens. « Les décors qu'il expose sont généralement un fonds destiné à valoriser le personnage », souligne-t-il cette exposition, rappelant qu'il n'a jamais montré un paysage comme le protagoniste d'une vie qui manque déjà à sa carrière. Martha Garde