WASHINGTON, le 15 mars, la vice-présidente américaine Kamala Harris a accusé mardi que l'écart salarial entre les sexes servait de « taxe » pour de nombreuses femmes américaines. De nombreuses femmes américaines doivent travailler entre 15 et 23 mois pour gagner le même montant que les hommes reçoivent en un an. Harris a dirigé un sommet organisé par la Maison Blanche à l'occasion de la Journée de l'égalité salariale, jusqu'à l'année où la femme américaine moyenne doit s'efforcer de gagner le même montant que l'Américain moyen a reçu tout au long de 2021. Cette année, ce point a atteint 9 jours plus tôt que le précédent, mais l'écart est plus grand pour les femmes noires et, surtout, pour les femmes latino-américaines qui ne correspondent pas à la moyenne perçue par les hommes de 2021 avant le 8 décembre 2022. « Pour un trop grand nombre de femmes, l'écart de rémunération entre les sexes agit en fait comme un impôt, ce qui rend beaucoup plus difficile le paiement des factures et les investissements futurs », a déclaré Harris. La vice-présidente a déclaré qu'en moyenne, les femmes qui travaillent à temps plein gagnent « seulement 83 cents par dollar que les hommes reçoivent », un pourcentage qui masque d'importantes disparités raciales et ethniques. Selon l'Association américaine des femmes des collèges et universités (AAUW), les Latinos ont été les plus durement touchées par l'écart salarial. Il ne facture que 49 cents pour chaque dollar payé aux blancs, de sorte que le même jour de salaire ne viendra pas avant le 8 décembre. Pour les femmes autochtones, l'écart est de 50 cents, le jour de l'égalité salariale est le 30 novembre, tandis que les femmes afro-américaines reçoivent 58 cents par dollar versé aux Blancs et atteindront ce jalon le 21 septembre. « Au cours de leurs 40 années de carrière, les femmes perdront environ 400 000 dollars. Pour les femmes noires, latines et amérindiennes, la perte de salaire avoisine le million de dollars. » Harris a rapporté. Ensuite, la vice-présidente a rencontré plusieurs joueuses de football de l'équipe féminine américaine, qui ont poursuivi la Fédération américaine de football pour discrimination salariale en lien avec les allégations des joueurs de l'équipe nationale masculine en 2019. À la fin du mois de février, l'équipe nationale et la Fédération ont conclu un accord selon lequel les joueurs recevraient 24 millions de dollars en compensation et recevraient le même salaire que l'équipe masculine. Harris a célébré lors d'une réunion à laquelle des joueurs tels que Kelley O'Hara et Margaret Purce ont participé en personne, et la célèbre Megan Raffino l'a fait électroniquement. Le président américain Joe Biden s'est également joint à l'événement plus tard à l'occasion de la Journée de l'égalité salariale, et a annoncé son intention d'interdire au gouvernement fédéral d'accéder aux dossiers salariaux des nouveaux demandeurs d'emploi afin d'éviter de persister dans l'écart salarial. Biden a déclaré : « J'espère que cela servira d'exemple aux entreprises privées à suivre. » Les meilleurs livre/bpm