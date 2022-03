Juge : La MLB a violé le droit du travail avec de jeunes athlètes

NEW YORK (AP) — Un juge fédéral a statué mardi que des joueurs des ligues mineures étaient embauchés tout au long de l'année pour travailler pendant l'entraînement.

En conséquence, la Major League Baseball a été forcée de payer une triple indemnisation pour avoir violé la loi sur le salaire minimum de l'Arizona.

Le juge du district fédéral Joseph Spero a statué à San Francisco que la Ligue majeure de baseball avait été condamnée à une amende de 1 882 650 dollars pour ne pas avoir respecté les exigences de préavis de salaire

Spero a révélé mardi soir une décision de 181 pages liée à une poursuite déposée il y a huit ans.Il a décidé que les joueurs des ligues mineures devraient payer de l'argent pour le temps qu'ils ont passé à jouer des matchs à l'extérieur dans la Ligue de Californie et à s'entraîner en Arizona et en Floride.

« Dans le cadre de la formation pratique requise pour concourir et obtenir une licence, ces étudiants ne se sont pas inscrits dans des écoles professionnelles sachant qu'ils serviraient bénévolement », a déclaré Spero. J'ai écrit.

En refusant le consentement de plusieurs majors à la décision sommaire, Spero a autorisé ces revendications à entrer dans la procédure prévue pour le 1er juin.

Selon la loi de l'Arizona, il s'est exclamé pour soutenir les joueurs. Seul le montant de l'indemnisation n'a pas encore été déterminé.

« Depuis des décennies, les joueurs des ligues mineures travaillent depuis longtemps en échange d'un manque de salaire », a déclaré le Comité directeur des avocats des joueurs juniors dans un communiqué. « En tant que joueur de baseball professionnel, je n'ai jamais reçu de récompense décente car il faut plusieurs heures pour m'entraîner, m'entraîner et me préparer tout au long de l'année.

« Nous sommes enthousiasmés par la décision d'aujourd'hui, qui constitue une étape importante pour tenir la Ligue majeure de baseball responsable des mauvais traitements infligés à des joueurs mineurs dans le passé. »

La Major League Baseball n'a pas immédiatement commenté la décision.

La poursuite a été intentée par Aaron Cena, le joueur de premier but et joueur de champ extérieur sélectionné par les Marlins de la Floride au 10e tour du repêchage de 2009. Senna, qui a pris sa retraite en 2013.

Cena a rejoint les accusations de Michael Liberto de Kansas City et Oliver Odell de San Francisco, deux autres joueurs à la retraite qui ont été sélectionnés au tour inférieur.

Le demandeur a affirmé qu'il estimait travailler entre 50 et 60 heures par semaine en violation de la Federal Fair Labor Standards Act et des exigences de l'État en matière de salaire minimum et d'allocation d'heures supplémentaires.