Johan Mojica croit aux miracles et a soif de victoire. Je pense que la Colombie qualifiera le Qatar.

Reinaldo Rueda vivra probablement les deux semaines les plus importantes de sa carrière de manager. C'est entre ses mains dans une certaine mesure que l'équipe colombienne se qualifie pour la Coupe du monde Qatar 2022. Les adversaires sont responsables des coïncidences, car le Pérou et le Chili doivent marquer le moins de points possible pour que l'équipe du café participe au plus haut tournoi de football.

Malgré la difficulté de l'exploit, certains joueurs pensent que c'est possible, d'autant plus que l'équipe tricolore ne dépend pas d'elle pour participer à la Coupe du monde pour la troisième fois consécutive. C'est le cas du gauche Johan Mojica, qui a eu l'occasion de se rendre en Russie en 2018, et il semble aujourd'hui être une personne confiante pour DT.

Âgé de 29 ans, Caleño affirme garder « la foi intacte » lors de l'épreuve de la Coupe du monde, mais il a admis qu'il est au bord d'un abîme dans une certaine mesure parce que le but est difficile et, comme prévu, il n'a pas ajouté 3 points ces derniers temps. La Colombie joue 7 matches sans marquer de buts de qualification et joue 4 matchs sans gagner le stade Roberto Melendes (Barranquilla).

« Le classement est très compliqué, mais j'ai une chance et je vais me battre jusqu'au bout (... C'est une bonne chose qu'ils nous regardent et nous espérons pouvoir montrer tous ces avantages avec l'équipe nationale, puisqu'un match important s'annonce en Colombie. » Il a demandé à ses fans.

Mojica a déclaré qu'elle était heureuse et impatiente de continuer à souligner en lien avec sa performance à Elche. « J'espère que je pourrai continuer à atteindre ce niveau et contribuer chaque fois que je serai appelé. Jouer avec la Colombie est quelque chose de spécial et d'indescriptible. » Il a également parlé de la façon dont il voulait rencontrer ses compatriotes en équipe nationale au club espagnol Helibelton Palacios.

Tricolor est actuellement en position éliminatoire avec 17 points, soit quatre points de moins que le Pérou pour la septième fois du tour de qualification qui se dirige vers le Qatar aujourd'hui.Et selon les deux derniers matches, l'avenir de DT, Reinaldo Rueda sera largement défini.

L'une des principales attentes face à la confrontation entre la Bolivie et le Venezuela est de savoir si l'entraîneur pariera sur un référendum tel que Radamel Falcao García, Juan Guillermo Cuadrado et James Rodríguez. Lors d'une récente réunion, vous n'avez pas contribué à ce que vous vouliez, oulancer le processus de renouvellement pour le prochain championnat du monde de cyclisme.L'analyste sportif Carlos Antonio Velez a souligné son commentaire sur les maires de Palabras d'Antena 2.

« Avec une personne indignée, un confort, un marcheur, une poitrine froide, une poitrine du passé ; ou quelque chose de nouveau, de bien, avec des projections, du sang neuf, des professionnels sérieux, vous devez gagner la même chose dans ces deux matches ; vous n'avez aucune excuse si c'est vous qui avez besoin de gagner. Il est déjà père et il est déjà là. Vous devez battre le Venezuela et la Bolivie. Vous ne méritez pas un miracle si vous ne remportez pas les deux éliminées lors de ce tour de qualification, qui est le plus nivelé du parquet. »

