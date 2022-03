Le terme de « guerre » choisi par Alberto Fernández pour promettre un plan drastique de lutte contre l'inflation est une grave erreur de communication : il exprime un manque de considération - dans tous ses sens - de la tragédie de la guerre aux yeux de tous avec l'invasion de l'Ukraine par la Russie. En outre, cela soulève des attentes hors de toute logique et, en même temps, des questions acides sur ce qui a été fait ou n'a pas été fait jusqu'à présent par le gouvernement. Cependant, le plus gros problème est l'absence de plan politique pour faire face, au milieu de la fracture interne, à l'image aggravée de la crise économique et sociale.

Un exemple frappant des problèmes de jeu des pièces sur un plateau difficile vient d'être donné par les allers-retours avec la question des prises. Dimanche, la décision de fermer les exportations de tourteau et d'huile de soja a été annoncée, tandis que la possibilité d'augmenter les retenues sur ces produits et le maïs, le blé et le soja en général a été diffusée. Deux gouverneurs, plus ou moins prudemment, ont immédiatement exprimé leur rejet, le même jour et sur Twitter : Juan Schiaretti et Omar Perotti.

Olivos a pu écrire ces messages, en plus de l'accusation d'opposition et du climat de conflit croissant exprimé par les principales entités agricoles. Vu avec du cristal péroniste, mauvais signe pour les aspirations « albertistes » qu'ils tentent de nourrir dans le cercle d'Olivos. Le gouverneur de Cordoue est un péroniste non aligné, mais toujours ambitieux en tant que partenaire ou allié en cas de rupture avec le dur kirchnerisme. Et le chef provincial de Santa Fe est l'expression du plus grand poids territorial parmi les appuis au président, bien que parfois différenciés, du PJ traditionnel.

Dans un très petit calcul, l'encouragement d'une augmentation des retenues à la source a été expliqué dans certains médias officiels comme un geste possible à la bande identifiée à Cristina Fernández de Kirchner et La Campora. Tout ce qui se trouve dans le domaine du gouvernement est imprégné par la fracture cristallisée du traitement législatif de l'accord avec le FMI.

Les prix : à nouveau en tête de l'agenda politique

Un tiers des députés du Frente de Todos ont voté contre ou se sont abstenus lors de la discussion du projet d'accord avec le FMI, mais pas de ses politiques spécifiques. À proprement parler, le rejet anticipé de Maximo Kirchner et le silence de CFK ont déterminé ou du moins approfondi la nécessité d'un accord avec l'opposition. Le texte de l'exécutif a été élagué pour assurer le soutien de Together for Change et d'autres interblocs. Il est possible que la situation nationale soit répétée jeudi au Sénat.

Les troubles suscités par la question de la retenue à la source menaçaient de compliquer la procédure de la Chambre présidée par CFK, dont la performance lors de la session de jeudi prochain continue de susciter des spéculations. De JxC, il y a eu des avertissements extrêmes, bien que les positions dominent sur la base d'un point minimum : ne rien faire qui pourrait amener le pays à un défaut de paiement. Le dernier message du président ne semble pas changer la situation.

Alberto Fernández a mené hier un événement officiel, à Malvinas Argentinas. Il a tenté d'installer un discours dur, avec un partage externe du blâme - la gestion des macristes, la pandémie et les effets économiques de la guerre provoquée par Moscou - et un ton qui semblait viser à déguiser le différend ouvert avec le kirchnerisme. Mais surtout, elle a révélé un gouvernement dominé par la situation et qui, en même temps, n'élabore pas de plan politique face à la gravité de la crise. L'inflation et son effet corrosif sont les expressions les plus marquantes.

Tous les sondages, publics et ceux consommés par le parti au pouvoir, montrent deux résultats qualitatifs qui allument le même voyant d'alarme. L'inflation est depuis longtemps au premier plan des préoccupations sociales et le scepticisme quant à l'avenir économique est important. Le président a répété une réponse frappante : il a annoncé une « guerre contre l'inflation » et fixé une date de début : vendredi.

Avec cet argument, les versions d'une augmentation de la rétention ont été habillées à partir de bureaux gouvernementaux. Après la première réaction prévisible - politique et sectorielle -, il a été précisé qu'elle n'affecterait pas le soja, le maïs et le blé dans leur ensemble. La bandelette de dérivés de soja a été ouverte. On le verra dans quelques jours.

Pour l'instant, le diagnostic posé par le président lors de l'événement d'hier est apparu comme une pièce inquiétante car il implique des mesures qui n'envisageraient en aucun cas une révision de ses propres politiques. Cela dit : il a de nouveau résumé les problèmes liés à l'héritage et à la pandémie du coronavirus, et y a ajouté les effets économiques - au niveau international - de la guerre déclenchée par l'invasion de l'Ukraine par la Russie.

Alberto Fernández a fait une étrange explication sur les « guerres actuelles » pour expliquer le nouveau contexte. Une considération plus que discutable. Mais il a aussi attribué l'escalade des prix à cette conjoncture, chose qui se déshabille avec les propres informations d'hier : l'annonce de l'IPC de février, avant la guerre.

Il est vrai, selon les experts et le bon sens indique, que les conséquences de la guerre auront un impact sur l'économie locale, bien que ce ne soit pas la seule condition de ce qui est attendu d'ici la fin du mois de mars. L'évolution du coût de la vie indique que le problème local est en soi plus grave, qu'il s'agit d'un problème de traînée et non de conjoncture.

L'IPC a augmenté au cours des trois derniers mois : décembre, avec 3,8 % ; janvier, avec 3,9 %, et février, avec 4,7. L'année dernière, il y a eu des moments qui ont alimenté le discours officiel sur une rupture de tendance. Après les pics de mars et avril, avec plus de 4 points de pourcentage, une ligne descendante a suivi jusqu'en août, avec un score de 2,5 %. Il a de nouveau progressé en septembre et octobre, avec des notes supérieures à 3 points, et a de nouveau reculé en novembre (2,5 %). Par la suite, une escalade a commencé qui se poursuivrait ce mois-ci.

Avec ce rideau en arrière-plan, l'annonce prévue par le président pour vendredi ne s'expliquerait que par la nécessité de ne pas modifier le cours législatif de l'accord avec le FMI et de tenter des négociations avec certains secteurs de formation des prix, comme cela a été suggéré ces dernières heures.

Revenons alors au discours du président lors de sa cérémonie d'hier. Outre les signes susmentionnés sur l'inflation et les causes de la crise, il a laissé l'impression que l'accord avec l'opposition au Congrès est accidentel, forcé par la fracture du jugement qui a fini par exposer l'accord avec le FMI. Ce ne serait pas une ligne pour parvenir à un consensus. La recherche de soutien ne prévaudrait pas non plus dans les chefs des PJ plus traditionnels : la question de la retenue était une expression. Pour recomposer le front intérieur après avoir freiné au bord du défaut, chacun jouant son rôle ? C'est une lecture légère face à la crise. Et en tout cas, un jeu de risque : l'inflation fixe les limites.

