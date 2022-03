Billie Eilish, Lis Nas X et Olivia Rodrigo se produiront aux Grammys 2022

Los Angeles (États-Unis), le 15 mars Billie Eilish, Lil Nas X, Olivia Rodrigo, Jack Harlow et les frères Osborne - nominés pour les Grammy 2022 - donneront un spectacle musical lors du gala de cette 64e édition des prix, a indiqué l'organisation dans un communiqué mardi. Cette performance sera accompagnée d'autres musiciens également candidats au prix dans différentes catégories, tels que Brandi Carlile, le groupe sud-coréen BTS et d'autres artistes qui n'ont pas encore été confirmés avant le 3 avril, date à laquelle ces prestigieux prix musicaux seront décernés. Billie Eilish, Lil Nas X et Olivia Rodrigo s'affrontent dans la catégorie la plus pertinente, celle de l'album de l'année, tandis que le groupe Brothers Osborne est nominé à plusieurs reprises dans le genre country. Pour sa part, BTS demande à obtenir la reconnaissance de la meilleure chanson de groupe pop avec la chanson « Butter » et Brandi Carlile aspire à remporter le Grammy de la chanson de l'année pour « A Beautiful Noise », interprété avec Alicia Keys. Après avoir été reportés en janvier en raison de la pandémie, les Grammys se tiendront cette année au MGM Gran Garden Arena de Las Vegas (États-Unis) au lieu du Staples Center de Los Angeles, et seront présentés par le comédien Trevor Noah. CHEF gac/bpm/cpy