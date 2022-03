Banco Pichincha a gagné 120 millions de dollars en 2021, soit deux fois plus que 2020

Quito, de Banco Pichincha, en Équateur, propriétaire de la marque en Colombie, en Espagne, aux États-Unis et au Pérou, a indiqué qu'en 2021, les bénéfices se sont élevés à 120 millions de dollars, soit plus du double des revenus obtenus en 2020. Selon un communiqué publié mardi. De même, le portefeuille de la banque a augmenté pour atteindre 1,5 milliard de dollars, soit une augmentation de 21 % par rapport à l'année précédente, et les dépôts publics ont augmenté à 9 milliards de dollars, soit une hausse de 9 % par rapport à 2020. C'est le résultat de l'annonce faite lors de l'Assemblée générale des actionnaires la semaine dernière, qui a été formulée comme une réserve spéciale pour partager 34 % des bénéfices en 2021 avec les actionnaires, et le reste (66 %) pour capitaliser la banque. En outre, en 2021, la part du marché bancaire équatorien est passée à 25,9 %, soit 1,5 point de pourcentage de plus que l'année précédente, et si l'on tient compte de la coopérative, cette part était de 18,6 %, soit 0,7 point de pourcentage de plus qu'en 2020. L'assemblée générale des actionnaires a également approuvé une réforme législative visant à renforcer les fonctions du conseil d'administration et à faire passer le capital autorisé de 1,2 milliard de dollars à 1,8 milliard de dollars. En outre, Antonio Acosta Espinosa a été réélu président avec d'autres membres de haut niveau du conseil d'administration.Chef FGG/JRH