Badosa perpétue le double rêve et participe déjà aux quarts de finale d'Indian Wells

Los Angeles (États-Unis), 15 mars Le rêve du doublé à Indian Wells est toujours vivant pour Paula Badosa. Après avoir été couronnée dans le tournoi du désert californien en 2021, l'Espagnole progresse régulièrement ce mardi, elle s'est qualifiée pour les quarts de finale après avoir battu la Canadienne équatorienne Leylah Fernández. Très solide du début à la fin, Badosa, septième du classement WTA, a battu Fernández, numéro 21 du classement mondial, par un double 6-4 en une heure et 42 minutes. Badosa, qui est la seule Espagnole à avoir remporté Indian Wells et qui a remporté neuf victoires consécutives dans ce tournoi entre l'année dernière et cette année, affrontera la gagnante du croisement entre la Russe Veronika Kudermetova et la Tchèque Marketa Vondrousova jeudi en quarts de finale. La légendaire Martina Navratilova est la seule joueuse de tennis à avoir gagné deux fois de suite à Indian Wells (1990 et 1991). Après avoir battu sa compatriote Sara Sorribes Tormo au troisième tour, Badosa a affronté mardi et sur le court central d'Indian Wells Leylah Fernández, âgée de 19 ans seulement mais qui a fait sensation en 2021 en atteignant la finale de l'US Open. Badosa est parti très en toute sécurité depuis l'arrière de la piste et a résolument assuré son service. L'Espagnol n'a pas tardé à mettre le service de Fernández en difficulté, avec un jeu très audacieux et coloré mais aussi à commettre des erreurs. La Canadienne a sauvé quatre balles du « break », mais en cinquième, son revers est allé au filet et Badosa a pris le contrôle du match (4-3). Fernández a immédiatement réagi en brisant également le service de Badosa, mais l'Espagnol a répondu sans perdre de temps avec un nouveau « break » après qu'une magnifique droite ait traversé le coin (5-4). Badosa a finalement inscrit le premier set en dominant avec son service et sa droite (81% des points gagnés avec son premier service). La photo semblait très bonne pour Badosa puisqu'en 2022, il avait remporté les 11 matches au cours desquels il avait remporté le premier set. Cependant, Fernández est monté en puissance dans le deuxième set et s'est montré beaucoup plus agressif face à un Badosa dont la seule mais toute la nuit a été une double faute (7 au total). Le match, d'un grand niveau, a connu en ce début de deuxième manche l'une de ses étapes les plus excitantes avec les deux joueurs de tennis échangeant des coups sans répit. Badosa a serré les dents et a résolu deux balles de « break » contre, mais son moment est venu avec 0-40 en faveur et 2-2 au tableau de bord. Fernández, de plus en plus frustrée par la fiabilité de sa rivale, a gagné trois points d'affilée et semblait être sortie de ce gâchis, mais a finalement concédé le break avec un nouveau revers qui est resté sur le filet (3-2). Avec le vent en sa faveur, Badosa a montré son meilleur tennis, démantelé le dernier stand de Fernández avec une grande force à sa droite et à son service, et a sorti le billet pour les quarts avec brio et a rappelé à tous ses rivaux à Indian Wells que la défenseure du titre est impatiente de répéter en 2022. CHEF DVP/CAV