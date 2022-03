3-0.Suarez et Uruguay Zazpe de l'Argentine classent le pétrole de l'Est

La Paz, le 15 mars Les Argentins Facundo Suárez et Leandro Jazpe, Uruguay, ont scellé une victoire 3-0 contre le Royal Paris d'Oriente Petrolero dans un duel entre l'équipe bolivienne et la phase de groupes de la Coupe d'Amérique du Sud, mardi. La victoire de ce soir s'est ajoutée à la victoire du match aller 2-3 mené par le réalisateur bolivien Erwin « Platini » Sánchez, atteignant 6-2 sur l'ensemble du tableau de bord. Le but de l'Argentin Ariete inspiré est arrivé en 65 et 84 minutes, tandis que Zazpe a marqué le 95e pour l'équipe qui a joué à domicile ce soir au stade Ramón « Tahuichi » Aguilera de Santa Cruz. Connaissant les avantages du match aller, Oriente Petrolero a comblé le milieu de terrain contre Royal Paris, qui a tenté de contrecarrer les buts rivaux par une longue passe à la recherche d'un attaquant. Le différend de la moitié du secteur s'est reflété dans les quatre cartons jaunes, où le juge équatorien Augusto Aragon a montré un manque d'opportunités de marquer clairement au cours du premier semestre de l'année. Au second semestre, la situation n'a pas beaucoup changé, jusqu'à ce que Suarez ouvre un compte après un jeu privé difficile en raison d'une erreur au début de Royal Pari en 65 minutes. L'entraîneur de « Real Estate » Julio Baldivieso a décidé de renforcer son offensive et, dans cette tentative, le rival a utilisé l'écart au centre du terrain pour provoquer une contre-attaque avec une arrivée à Suarez pendant 84 minutes. Avec la reddition de Royal Paris, Oriente Petrolero a eu le temps de donner grâce à Zazpe Heather, qui a battu le gardien Daniel Baka. - Fiche technique : 3. Huile orientale : Wilson Quinonez ; Maximiliano Kerr, Sebastian Alvarez, Leandro Jaspe, Carlos Roca ; Juan Rivera (54, Miguel Rios), Daniel Rojas (60, Juan Mercado), Victor Dorrego, Ricardo Sandoval (m. 73, José Verdesio), Hector Sanchez (73 m., Hugo Rojas) ; Pacundo Suárez. Entraîneur : Erwin Sanchez. 0.Parc royal : Daniel Baka ; Esteban Orpano, Gimmer Justinien, Roberto Lujuraga (25 ans, Jefferson Virreira), Marvin Bezarano ; Emmanuel Amoroso, José Chavez (67, John Perez), Hernan Rodriguez (46 ans, John Garcia), Rudy Cardozo (67, Pedro Azog) ; Rolando Blacks Byrne (m.63, Miguel Angel Murillo)) et Gilbert Alvarez. Entraîneur : Julio Cesar Valdivieso. Buts : 1-0, m.65 : Facundo Suárez. 2-0, 84 : Facundo Suárez. 3-0, m 95 : Leandro Jazpe. Arbitre : L'équatorien Augusto Alarcón a admonesté Rivera, Justiniano, Sanchez, Virreira et Orpano. Le cas : La deuxième étape de la première étape de la Copa Sudamericana s'est déroulée au stade Ramón Aguilera de Santa Cruz. gr/voiture