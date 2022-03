Une tête de Lodi donne l'avantage à l'Atlético à la mi-temps

Manchester, 15 mars Une tête de Renan Lodi à cinq minutes de la pause donne l'avantage à l'Atlético Madrid à Old Trafford face à Manchester United qui a dominé mais n'a pas réussi à trouver la porte de Jan Oblak (0-1). Le Slovène a évité le but d'Anthony Elanga dans les premières minutes, avant que David de Gea ne réalise un magnifique tir de pop-corn de Rodrigo De Paul de loin. United a contrôlé le match jusqu'à ce qu'Antoine Griezmann cherche un centre dans le poteau arrière et que Lodi semble libre de la marque pour terminer à loisir. Avec ce résultat, l'Atlético accéderait aux quarts de finale de la Ligue des Champions après le 1-1 engrangé au Wanda Metropolitano.