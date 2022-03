Une banque de semences qui protège l'avenir de l'alimentation inaugurée en Colombie

Palmira (Colombie), 15 mars Une banque de semences qui détient des milliers de variétés pour garantir la sécurité alimentaire mondiale et dans laquelle 17 millions de dollars ont été initialement investis, a été inaugurée mardi par le président colombien Iván Duque à Palmira, département de Valle del Cauca. Il s'agit de « Seeds of the Future », la nouvelle banque de gènes du Centre international d'agriculture tropicale (CIAT), qui peut héberger 250 000 semences, une initiative des secteurs public et privé. La banque de semences s'emploiera à préserver la biodiversité végétale, à soutenir la recherche agricole et à continuer d'envoyer des graines de haricots, du manioc et des fourrages tropicaux dans différentes parties du monde. Le chef de l'Etat a souligné que ce projet avait reçu 17 millions de dollars supplémentaires du fondateur d'Amazon, Jeff Bezos, via sa fondation Bezos Earth Fund. « Le fait que le Bezos Earth Fund ait vu ce que signifiait cette banque de semences et apporte 17 millions de dollars supplémentaires (dollars), à ce qui avait déjà été les contributions du gouvernement, de diverses fondations et de la coopération internationale, est la validation que si quelqu'un veut voir ce que signifie la science appliquée pour relever les défis du climat de crise, voici votre réponse », a déclaré Duque. Le dirigeant colombien a également déclaré que la banque de matériel génétique permettra aux variétés de semences d'être tolérantes au changement climatique et d'assurer la sécurité alimentaire. À cet égard, Duque a assuré que la Colombie serait un fournisseur de « matériel génétique pour les agriculteurs du monde entier ». Pour sa part, le ministre de l'Agriculture et du Développement rural, Rodolfo Zea, a souligné que des initiatives de pointe telles que « Seeds of the Future » aideront à maintenir la sécurité alimentaire en Colombie. « Grâce à l'innovation et à la technologie, cette banque permettra la conservation et le partage du matériel génétique avec le monde entier afin que les agriculteurs puissent cultiver de nouvelles variétés résistantes au changement climatique », a expliqué le ministre. Zea a indiqué que la banque est déjà parvenue à ce que les semences de riz, de haricots et de maïs « soient tolérantes aux conditions climatiques extrêmes grâce à des technologies qui réduisent la consommation d'eau et les émissions de gaz à effet de serre jusqu'à 40 %, augmentant ainsi leur rendement jusqu'à 20 % ». Il a expliqué que « Seeds of the Future » avait un investissement initial de plus de 17,2 millions de dollars, dont une partie a été apportée par le gouvernement et que les 17 millions de dollars restants apportés par Bezos renforceront la capacité de ce programme. NOUVELLES COLLECTIONS La nouvelle banque occupe une superficie de près de 24 000 mètres carrés, dont 7 035 mètres carrés sont construits et 6 428 mètres carrés sont couverts. L'espace aura la capacité d'abriter plus de 250 000 semences vitales pour la nourriture. Selon le CIAT, les collections de haricots, de manioc et de graines fourragères qui seront transférées à cette nouvelle banque ont été collectées au cours des quatre dernières décennies dans plus de 140 pays et constituent un « véritable trésor d'espèces, de variétés et de races indigènes ». Il y aura 6 155 variétés de manioc qui ont aidé les agriculteurs à améliorer les rendements et à produire des racines plus nutritives. En outre, 37 938 variétés de haricots et 22 694 de fourrage peuvent réduire les émissions de gaz à effet de serre et réduire la pollution de l'eau. BIBLIOTHÈQUE GÉNÉTIQUE En outre, la ministre Zea a déclaré que l'installation « Seeds of the Future » servira également de bibliothèque génétique pour développer de nouvelles variétés de cultures nutritives qui s'adaptent à des conditions de croissance spécifiques dans le monde entier. Il permettra également de distribuer des échantillons gratuits aux agriculteurs et aux chercheurs du monde entier et renforcera les capacités des petits agriculteurs à s'adapter au changement et à la variabilité climatiques.