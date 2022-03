Le Sénat américain approuve l'abolition du changement d'heure

Washington, 15 mars Le Sénat des États-Unis a approuvé à l'unanimité mardi la suppression du changement d'heure et le maintien de l'heure d'été pour avoir des après-midi plus lumineux, une initiative qui doit maintenant être ratifiée par la Chambre des représentants. La mesure, qui entrerait en vigueur en novembre 2023, rendrait l'heure d'été permanente, de sorte que les États-Unis cesseraient de changer l'heure deux fois par an. Au cours du débat à la Chambre haute, le sénateur républicain Marco Rubio, le promoteur du projet de loi, a qualifié le changement d'heure de « stupidité » et a déclaré que « la plupart des Américains veulent arrêter d'avancer et de revenir en arrière ». Rubio a affirmé que l'heure d'été permet « de passer plus de temps à l'extérieur le soir », car il y a plus de soleil et, à son avis, la criminalité est réduite. « Je sais que ce n'est pas la question la plus importante pour les États-Unis, mais c'est l'une des questions qui génère le plus de consensus », a-t-il ajouté à propos de l'abolition du changement d'heure. Lors de la rédaction du texte, le sénateur a convenu avec les compagnies aériennes et les réseaux de télévision d'entrer en vigueur cette mesure à partir de novembre 2023 afin qu'ils aient le temps de s'adapter. Les États-Unis sont entrés dans l'heure d'été le week-end dernier et reviendront à l'heure d'hiver en novembre prochain, un changement qui a été apporté depuis le début du 20e siècle dans une grande partie du monde pour économiser de l'énergie. Si elle est approuvée par la Chambre des représentants, l'initiative sera envoyée au président Joe Biden, qui ne s'est pas encore prononcé pour ou contre sa promulgation. CHEF er/ssa