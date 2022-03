Le nouvel accord avec le FMI progresse au Sénat argentin

Buenos Aires, 15 mars Le projet de loi qui garantit au gouvernement argentin de contracter de nouvelles dettes auprès du Fonds monétaire international (FMI) pour refinancer des dettes d'environ 45 milliards de dollars a été approuvé mardi pour être débattu en séance plénière du Sénat argentin. L'initiative, déjà approuvée la semaine dernière par la Chambre des députés, a obtenu mardi un avis positif de la part de la commission du budget et des finances du Sénat pour être débattue par la session plénière de la Chambre haute. La procédure normale serait que le Sénat débatte du projet de loi dans un délai d'une semaine, mais, en raison des urgences financières de l'Argentine, le secteur gouvernemental aligné sur le président Alberto Fernández essaiera de faire en sorte que le débat ait lieu jeudi prochain, lors d'une session extraordinaire. Pour ce faire, il devra réunir les deux tiers des 72 sièges du Sénat pour permettre la session, le nombre de sièges que le gouvernement espère détenir grâce au soutien majoritaire de Juntos for Change, le plus grand front d'opposition, depuis le secteur gouvernemental qui répond au vice-président argentin et La présidente du Sénat Cristina Fernández rejette l'accord avec le FMI. En outre, Cristina Fernández elle-même, en raison de son rôle de présidente du Sénat, convoquera formellement une session extraordinaire jeudi. L'avis en faveur du projet de loi a été signé ce mardi par 16 des 17 membres du Comité du budget et des finances. Tous les sénateurs de Juntos for Change se réuniront ce mercredi pour définir leur position sur le traitement du projet de loi lors d'une session extraordinaire, même si, en principe, ils étaient favorables à la tenue du débat et à l'approbation de l'accord afin que le pays ne tombe pas en défaut de paiement. TEMPS DE RÉDUCTION Si le Sénat finit par traduire le projet de loi en loi, on s'attend à ce que le conseil d'administration du FMI se réunisse pour approuver également l'accord, dernière condition pour que l'accord entre en vigueur. Le gouvernement s'attend à ce que tout cela se produise avant la semaine prochaine, car lundi prochain, il devrait faire face à une échéance avec le FMI de 958,5 millions de dollars et une autre mardi, de près de 1,85 milliard de dollars. Le 3 mars, le gouvernement argentin et le personnel du FMI ont annoncé un accord pour un nouveau programme de facilités étendues qui prévoit des décaissements totaux d'environ 45 milliards de dollars afin que l'Argentine puisse respecter les lourdes échéances avec l'organisation elle-même entre cette année et 2024 résultant de l'accord « stand by ». signé en 2018, pendant le gouvernement de Mauricio Macri (2015-2019). Parmi ses principaux objectifs, le nouveau programme vise à lutter contre la forte inflation persistante de l'Argentine (50,9 % en 2021) grâce à une stratégie multiple qui implique une réduction du financement monétaire du déficit budgétaire et un nouveau cadre de politique monétaire, avec des taux d'intérêt réels positifs pour soutenir le financement du Profitez du marché intérieur. Il établit également une réduction progressive du déficit budgétaire primaire, qui est passé de l'équivalent de 3 % du produit intérieur brut (PIB) en 2021 à 2,5 % cette année, 1,9 % en 2023 et 0,9 % en 2024. CHEF CJN/LAA