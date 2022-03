Hector Herrera passera de brillant en Ligue des Champions à jouer dans la MLS

Soccer Football - Champions League - Round of 16 Second Leg - Manchester United v Atletico Madrid - Old Trafford, Manchester, Britain - March 15, 2022 Atletico Madrid's Hector Herrera in action with Manchester United's Fred REUTERS/Phil Noble

L'Atletico Madrid a remporté sa place en quarts de finale de l'UEFA Champions League et l'a fait avec une victoire historique contre Manchester United à Old Trafford, alors qu'avec Cristiano Ronaldo et Cristiano Ronaldo sur le terrain, l'équipe matelas a gagné 0-1 avec un but de Renan Lodi, pour marquer 1-2 score global.

Du Mexique, le milieu de terrain d'Atleti a été vu avec une attention particulière, Héctor Herrera a de nouveau sauté comme partant pour commander les cordes de l'équipe et encore une fois il l'a fait avec un très bon spectacle, car en plus de participer au jeu de but, il était près de donner une passe et magistralement contenait les attaques des Red Devils.

Comme lors du match aller, Cholo Simeone a tenu HH les 90 minutes de ce qui aurait pu être son dernier match de Ligue des Champions, car à la fin de la saison, l'académie Pachuca quittera le football européen pour rejoindre le Dynamo de Houston de la MLS.

Hector Herrera a joué les 180 minutes du match nul entre l'Atletico Madrid et Manchester United (Photo : REUTERS/Javier Barbancho)

L'annonce officielle de l'équipe nord-américaine est survenue au moment même où Herrera a retrouvé sa meilleure forme et gagné la confiance de Simeone, donc bien qu'il ait été remplaçant pendant la première moitié de la saison, la décision a été sévèrement critiquée par les fans mexicains, notamment pour la qualité qu'il a montrée ces dernières semaines

À cet égard, Héctor Herrera a pris la parole à la fin du match de Ligue des champions et a mentionné qu'il était heureux d'avoir remporté une place de départ à l'Atletico Madrid, tout en remerciant sa base de fans pour le soutien montré.

« Tout d'abord content d'avoir cette continuité qu'il n'avait pas eue depuis le début (de son arrivée à l'Atletico Madrid). Heureux pour le soutien que les Mexicains m'apportent toujours et évidemment aussi de l'Atletico. J'espère continuer à bien faire les choses et à avoir confiance en moi », a déclaré le Mexicain pour les micros de TNT Sports.

Hector Herrera rejoindra l'équipe MLS à l'été 2022 (Photo : Instagram/ @houstondynamo)

Herrera s'est imposé comme une pièce clé de Simeone et aussi une amulette depuis qu'il s'est imposé comme partant, car lors des six derniers matches qu'il a disputés, tous ont été pour compléter les 90 minutes et avec cinq victoires et un match nul.

De plus, lors de la dernière victoire contre Manchester United en UEFA Champions League, le joueur aztèque a signé des statistiques très positives, avec 10 récupérations, 46 passes précises et cinq actions défensives clés, selon Statiskicks ; son départ du Vieux Continent continue donc de remplir le commentaires sur les réseaux sociaux.

Du regret et de la déception au courage et à la tristesse, le départ d'Héctor Herrera pour Houston Dynamo ne finit pas par être compris par un large secteur de fans, car la qualité dont il a fait preuve lors de ses récents engagements lui permettrait de poursuivre son parcours dans le football européen le plus exigeant.

Critiques d'Hector Herrera pour son arrivée au Dynamo de Houston de la MLS (Photo : Twitter/@

Critiques d'Hector Herrera pour son arrivée au Dynamo de Houston de la MLS (Photo : Twitter/@





