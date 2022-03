Le président Alberto Fernández a utilisé une métaphore militaire pour marquer le début d'une « guerre », en faisant référence aux prix. La politique de lutte contre l'inflation se poursuivra après 4,7 % à compter de vendredi prochain. En février, l'indice d'inflation a été plus élevé que prévu. Dans le même ton que le discours du président, le gouvernement dispose d'une armée limitée de mesures et de réglementations pour lutter contre l'inflation. La lumière, telle que divers types d'accords avec des entrepreneurs, est la possibilité d'augmenter les droits à l'exportation sur certains produits agricoles, d'autres « technologies », qui font partie d'un accord avec le FMI (par exemple, augmentation des taux d'intérêt en peso).

Les équipes économiques tentent toujours de mesurer l'impact des chocs des prix internationaux sur les denrées alimentaires et l'énergie, en supposant qu'ils ont un impact immédiat sur les valeurs internes. La première victime était un produit dérivé du blé et du maïs qui, selon un diagnostic officiel, a connu une croissance significative en même temps. La guerre a commencé en Ukraine au cours des trois dernières semaines. À la fin de l'année, une onde de choc se produira en raison de l'augmentation du coût du gaz importé pendant les mois les plus exigeants de l'hiver.

Sur le plan international, ce scénario perturbateur remet en question certaines déclarations déjà consignées dans un protocole d'accord avec le FMI, qui sera discuté au Sénat à l'avenir et sera approuvé par le Conseil du Fonds après plusieurs heures d'endettement prévues lundi prochain. La cible d'inflation prévue était de 38 à 48 % cette année, ce qui est bien en deçà des attentes et des délais d'analyse du secteur privé. Selon certains analystes, l'inflation annuelle (8,8%) au cours des deux premiers mois signifie que l'augmentation du prix des étuis sera bien supérieure à 60%.

À partir de vendredi prochain, l'expression de « guerre » du président contre le risque d'inflation dans les bureaux officiels non liés à la gouvernance économique est due au fait que les travaux parlementaires se sont terminés au Sénat. L'accord avec le FMI, qui a débuté en février 2020 en tant que détenteur de capital-investissement, entraînera un changement de page, déjà dans les années à venir, ainsi que la feuille de route économique, un long chapitre des négociations sur la dette mondiale sur la dette en dollars par le gouvernement de Frante de Todos.

L'inflation a trouvé un plancher de 4 % et complique la vision du monde du gouvernement et du FMI. REUTERS/Mariana Nedelka

Un responsable a rappelé une métaphore similaire utilisée dans l'après-midi par Adolfo Canitrot, vice-ministre de l'économie de Raúl Alfonsin il y a 30 ans. Ils ont ironiquement commenté la mention par le président de la guerre au bureau.

La vérité est qu'il y a déjà eu plusieurs batailles contre l'échec de l'inflation. Par exemple, au cours des deux années et des mois de l'ordonnance FrontToDist, certains programmes de gel des prix qui n'ont pas été efficaces pour freiner la hausse des gondoles. En raison de l'impossibilité d'établir un barrage de prix spécifique, la commande a été modifiée par le ministère du Commerce intérieur. La dernière solution recherchée par le gouvernement était une fiducie spéciale convenue entre un exportateur et un supermarché qui subventionnait le prix local de certains produits, tels que le pétrole. Le but de ces événements était des valeurs internationales et internes. Le but de tels événements était de « séparer » les valeurs.

C'est la mesure « préférée » de la gestion économique actuelle pour lutter contre l'inflation dans la lecture du ministère de l'Économie, mais on dit que la situation provoquée par le conflit militaire en Europe de l'Est change le scénario et nous oblige à prendre un autre type de décision. Le contraste est net. Il y a quelques semaines, alors que la guerre n'avait pas encore éclaté en Ukraine, les hauts responsables de l'équipe économique ont catégoriquement exclu de ne pas toucher aux droits de douane à l'exportation.

Dans les prochaines semaines, des négociations entre le ministère du Commerce intérieur et les entreprises de consommation de masse auront lieu. Début avril, il est nécessaire de rétablir le programme de prix des soins, qui comprend un grand panier de nourriture et de boissons. Au cours des prochaines semaines, des négociations commenceront pour déterminer le taux de croissance de 1300 produits, et l'ajustement en janvier était de 2%.

Martin Guzman et Miguel Pesse (Franco Papasuli) s'inquiètent de la poursuite de l'inflation

L'accord avec le FMI comprend des points de vue « dynastiques », tels que la manière de lutter contre l'inflation, l'absence de dollar, les politiques monétaires et budgétaires, et l'ajustement des anticipations, et la fourchette de hausse des prix prévue pour cette année se situe entre 38% et 48%, et ils ont convenu avec les techniciens de l'agence. Même les consultants privés et les écoles scientifiques liées au kirchnerisme estiment que l'essence des programmes économiques à long terme est de nature inflationniste et s'attend à des taux d'intérêt plus élevés que les émissions officiellement prévues.

Selon un protocole d'accord envoyé par l'administration au Congrès, le gouvernement et le Fonds monétaire prévoient que l'horizon d'inflation passera en dessous de 30 % d'ici 2024.

Le Centre de recherche Proyecto Economico, propriété de l'ancienne directrice adjointe Fernanda Vallejos, a déclaré : « Compte tenu des données de janvier selon lesquelles le taux d'inflation mensuel pour les 11 mois restants de 2022 ne devrait pas dépasser 3,27% par mois, pour atteindre cet objectif, la croissance de l'inflation des règles monétaires (combinée à inflation internationale) et les nouvelles politiques tarifaires entraînent une hausse de l'inflation.

Lorena Giorgio, économiste en chef et consultante, a déclaré : « Même après que les objectifs d'inflation ont été exposés aux prix internationaux, il y a une équilibre. Si vous regardez les chiffres de cette année et les premières prévisions pour février, il n'y a pas d'ajustement tarifaire ou l'accélération des chevilles qui sont entrées est d'environ 4% plus élevée, ce qui est le plancher de l'inflation mensuelle pour le reste de l'année », a-t-il dit.

Le secrétaire Guzman a reçu à plusieurs reprises des consultations entre législateurs et sénateurs entre lundi dernier et hier concernant la faisabilité de l'inflation projetée que le programme a fournie au FMI. Le responsable a déclaré : « L'inflation attendue est tout », mais cela a ouvert une fenêtre sur la possibilité que les chocs de prix internationaux causés par la guerre en Ukraine incluent des scénarios qui dépassent les attentes, notamment en termes de coûts énergétiques.

« La guerre entre la Russie et l'Ukraine a lieu en Argentine, et aujourd'hui, cela se voit sur les prix payés pour tout ce qui concerne les biens, tels que le blé, les œufs, le lait, l'huile, les produits qui consomment des paniers de consommation », a déclaré Guzman. « Au cours des trois dernières semaines, l'impact sur les prix des denrées alimentaires a été significatif et évident. Ce qu'il faut faire ne signifie pas une situation dans laquelle ces chocs régressent sérieusement », a poursuivi Guzman.

De même, le chef de cabinet Juan Manzour a déclaré que même si les outils utilisés par le gouvernement étaient ceux des transactions de prix privées par le biais de fiducies qui subventionnent les prix locaux (comme le pétrole), « il existe d'autres types de mesures, comme le ministère de l'Agriculture. Il a fallu prendre Julian Dominguez (voir. Fermeture temporaire des exportations) est comprise comme faisant partie d'une exception absolue «, a déclaré le Premier ministre en raison de la guerre en Ukraine.

Ce mardi, Alberto Fernández a parlé plus directement de la situation des prix. « Chaque fois que je croyais que tout se passait bien, tout devenait plus compliqué. Lorsque nous pensons que la pandémie peut nous permettre de nous développer librement, l'Argentine connaît des guerres qui prennent la forme de l'Europe et des complications économiques qui affectent le monde entier », a déclaré le président. « La plus grande complication est que la guerre a provoqué une énorme lutte pour la nourriture et que les prix montent en flèche dans le monde entier. « Il a ajouté.

« La guerre contre l'inflation en Argentine a débuté vendredi, dans l'espoir de pouvoir clarifier la question de la dette cette semaine.

L'inflation en février a été de 4,7 %, accumulant 52,3 % l'an dernier, rendant le taux d'intérêt mensuel plus élevé que prévu. Selon le diagnostic du ministère de l'Économie, les prix ont montré l'impact immédiat des conflits militaires en Europe de l'Est. Le ministère des Finances a indiqué que « cet indicateur a été affecté par l'impact de la hausse des prix internationaux des produits de base en raison de la sécheresse et du conflit en Ukraine ». À la fin du dernier mois de l'IPC il y a 4 jours.

