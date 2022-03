Guayaquil reçoit une visite pour évaluer la planification des Bolivariens pour 2025

Quito, 15 mars La ville équatorienne de Guayaquil sera examinée cette semaine par une délégation de l'Organisation sportive bolivarienne (Odebo) afin d'évaluer son projet d'accueillir les Jeux bolivariens de 2025, a annoncé mardi le Comité olympique équatorien (COE). La visite a lieu à l'invitation du Conseil de l'Europe et aura lieu du 17 au 18 mars, où les autorités de l'organisation internationale inspecteront les principaux sites sportifs où les tests doivent avoir lieu. La délégation Odebo, qui arrivera en Équateur ce mercredi, est composée de son président, Baltazar Medina, de son trésorier, José Enrique Álvarez, et du directeur technique Giorgio Alberti. Les hôtes seront le président du Conseil de l'Europe, Jorge Delgado Panchana ; le ministre des Sports, Sebastián Palacios ; le conseiller municipal Andrés Guschmer et le président de la Fédération sportive de Guayas, Roberto Ibáñez ; ainsi que le personnel technique des institutions sportives et les délégués de la municipalité de Guayaquil. La visite débutera jeudi par la visite du stade modèle Alberto Spencer, du Voltaire Paladines Polo Coliseum, du mur d'escalade, du colisée orange, des courts de sable, du tennis de table, des colisée de gymnastique, du volley-ball, du patinage et du tir sportif. Ils suivront ensuite le bowling, le centre sportif Abel Jiménez Parra, le stade de football Chucho Benitez, la piscine des mousquetaires Cuatro, le stade Yeyo Úraga et la piscine olympique Alberto Vallarino. Vendredi, ils inspecteront les courts de tennis de la Fédération équatorienne à Urdesa et le complexe Miraflores, avec le Colisée Honorato Haro, le court en gazon synthétique, la patinoire, le vélodrome, la piste de BMX et le Colisée d'escrime, puis se dirigeront vers le Pascuales Coliseum et le Country Club.