D'Oswaldo Sánchez à Maribel Dominguez : qui entrera au Temple de la renommée en 2022 ?

Tout au long de l'histoire du football, diverses personnalités sont devenues célèbres pour leurs compétences et leurs compétences avec le ballon. C'est pourquoi le Temple de la renommée du football international était chargé de reconnaître et d'immortaliser les protagonistes de leurs réalisations sur les courts.

Le mardi 15 mars 2022, aura lieu la 10e cérémonie de remise des prix du Temple de la renommée. Après la suspension du prix pour la deuxième année consécutive en raison de la pandémie de COVID-19, l'activité de cette année reprendra pour récompenser 10 générations d'anciens joueurs et entraîneurs de football.

Le Hall of Fame de cette édition accueille des personnalités nationales et internationales, dont Ronaldinho, Raúl González, Oswaldo Sanchez et Maribel Dominguez. En raison du report de l'événement en raison de la crise sanitaire, les noms qui participeront à l'exposition internationale correspondent à la génération 2020.

L'événement est divisé en quatre catégories : national, international, doyen (une section où des personnages importants sont récompensés dans le football) et femmes.

Les gagnants de la catégorie des figures nationales du football sont :

Oswaldo Sanchez : Le gardien mexicain, aussi connu sous le nom de San Oswaldo, a joué lorsqu'il a officiellement pris sa retraite de 1993 à 2014. Il a joué pour plusieurs clubs de la Liga MX, tels que Atlas, America, Chivas et Santos Laguna.Il a également été le gardien de but de l'équipe nationale mexicaine.Il travaille actuellement comme analyste sportif pour TUDN.

Antonio Carlos Santos : Il était la figure d'un club américain dans les années 80 car il a remporté un total de huit championnats nationaux et internationaux avec Las Aguilas. Le milieu de terrain est entré dans le football mexicain en 1987 et s'est rendu au Portugal en 1992. L'homme noir, comme on le sait, est retourné au Mexique en 1933 et a joué jusqu'en 2000.

Pablo Larios : Un ancien gardien de but mexicain décédé en janvier 2019. Sa technique dangereuse d'obtention du ballon lui a valu le surnom d'Archer de la Jungle. Il a fait ses débuts à l'Atletico Zacatepec Club en 1980. Il a remporté le deuxième finaliste à Cruz Azul en 1987 et 1989.

Dans la catégorie internationale, on trouve :

Raúl González (Raúl González) : L'ancien attaquant espagnol a porté un maillot Merengue pendant 16 ans avec le Real Madrid, donc à ses yeux, l'éternel capitaine a accumulé un total de 741 matches officiels contre le Real Madrid au cours de sa carrière de joueur, réalisant le plus de matches avec les Madrilènes.

Fabio Cannavaro : Il a joué comme défenseur central et sa plus grande force a été le jeu aérien. C'est pourquoi les fans l'ont surnommé Muro di Berlin (mur de Berlin). Il a joué pour des clubs tels que Naples, la Juventus et le Real Madrid.Il a été champion du monde de l'équipe nationale italienne allemande en 2006, et a remporté le Ballon d'Or du meilleur joueur et le Ballon d'Or de la FIFA la même année.

Ronaldinho (Ronaldinho) : C'est l'un des meilleurs attaquants du Brésil, et sa capacité à jouer le ballon et les acrobaties qu'il a faites ont surpris les fans de football. Il a joué dans des clubs tels que Barcelone, l'AC Milan, et est même entré dans le club Queretaro de la Liga MX.Controverse Bien qu'il soit une personne avec de la place, il est largement reconnu à l'international pour sa carrière exceptionnelle.

Roberto Carlos : Champion du monde et médaillé olympique de l'équipe nationale brésilienne. Il est considéré comme l'un des meilleurs ailiers de l'histoire du football. Il est également un joueur historique du Real Madrid avec de nombreuses carrières en Espagne.

Les éléments suivants sont reconnus dans la section du doyen :

Jesús del Muro (Jesús del Muro) : L'ancien footballeur mexicain et actuel entraîneur technique s'est distingué comme l'un des meilleurs défenseurs centraux du football national. Il était le joueur absolu de Tri parce qu'il a participé aux éditions de la Coupe du monde de 1958, 1962 et 1966.

Vicente Pereda : Il a passé toute sa carrière sportive au club de Toluca de 1960 à 1976, c'est pourquoi les fans l'ont nommé un grand démon. Il a été champion de 1966 à 1967, 1967 à 1968, et 1974 à 1975

J'ai dit ceci : Il s'appelait Waldir Pereira. C'était un milieu de terrain brésilien connu pour son élégance à marquer des buts. Elle a fait partie d'une équipe brésilienne historique qui a été choisie comme championne aux champions du monde en Suède en 1958 et au Chili en 1962.

Enfin, ce sont les suivantes qui sont reconnues dans la catégorie des femmes :

Pia Sundhage (Pia Sundhage) : ancienne footballeuse et actuelle chef de l'équipe technique féminine pour le Brésil. Il a excellé dans le football suédois dès son plus jeune âge car il a montré ce qu'il pouvait faire à l'âge de 15 ans. En tant qu'entraîneuse, elle a été nommée meilleure entraîneuse féminine de la FIFA 2012.

Maribel Dominguez : Aussi connue sous le nom de Marigol, elle a été l'une des pionnières du football mexicain. Il a joué pour des femmes à Barcelone. En Tri, il a obtenu une qualification historique pour l'équipe nationale mexicaine aux Jeux olympiques d'Athènes en 2004. Elle est actuellement entraîneuse de l'équipe mexicaine des moins de 20 ans et a déjà participé à la Coupe du monde des moins de 20 ans 2022.

Continuez à lire :