Biden retire son candidat de la Fed en raison d'un manque de soutien au Sénat

Washington, le 15 mars Le président américain Joe Biden a retiré mardi la nomination de sa candidate au conseil des gouverneurs de la Réserve fédérale (Fed) Sarah Bloom Raskin, car il n'avait pas suffisamment de soutien au Sénat pour sa confirmation. Auparavant, Raskin avait elle-même envoyé une lettre au président dans laquelle elle lui demandait de démissionner « avec grand regret » face au « boycott » de sa candidature par les sénateurs. « Malgré sa formation et bien qu'elle ait été confirmée pour deux autres postes dans le passé par le Sénat avec un large soutien bipartisan, Sarah a fait l'objet d'attaques infondées de l'industrie conservatrice et de groupes d'intérêt », a indiqué la Maison Blanche dans un communiqué. Malgré le fait de blâmer l'échec de l'investiture du Parti républicain, ce qui a vraiment fait tomber les choix du candidat de Biden, c'est l'opposition du sénateur démocrate Joe Manchin, un soutien clé puisque les progressistes n'ont que 51 voix (la moitié de la chambre plus une), donc pour passer n'importe quelle mesure ils doivent compter sur 100% de ses rangs. « Vos déclarations ne répondent pas à mes préoccupations quant à l'importance du financement de la politique énergétique. Je ne peux pas soutenir sa nomination », a expliqué M. Manchin hier dans un communiqué. Raskin avait été proposé par Biden pour devenir vice-président de la Fed Oversight, le principal régulateur bancaire de l'organisme. Ancien membre du conseil des gouverneurs, Raskin avait promis de redoubler d'efforts de la part de la banque centrale pour analyser comment le changement climatique menace la stabilité financière des États-Unis et de leur économie. Le candidat de Biden a également travaillé au département du Trésor sous le gouvernement de Barack Obama (2009-2017) et a enseigné dans plusieurs universités, dont celle de l'État du Maryland. Les républicains de la commission bancaire du Sénat ont déjà boycotté le vote prévu pour approuver la nomination de Raskin pour son poste sur la crise climatique en février. Ce n'est pas la première fois que Manchin s'éloigne de ses collègues, depuis qu'il a voté en décembre dernier contre l'ambitieux plan de dépenses sociales de 1,75 billion de dollars de Biden au motif qu'il déclencherait l'inflation. Manchin est étroitement lié au secteur minier de Virginie-Occidentale, l'un des États les plus conservateurs du pays, et a toujours cherché à se distancier de l'aile plus progressiste du Parti démocrate.