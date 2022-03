Après l'absence d'Egan Bernal, Ineos dévoile ses leaders pour le Tour de France et le Giro d'Italia

En l'absence d'Egan Bernal, le meilleur de ses concurrents ces dernières années, le Team Ineos Grenadiers a donné un aperçu de ce que sera sa carte clé face au Tour de France, auquel le Colombien assisterait s'il ne s'était pas écrasé à Gachancipá.

Rod Ellingworth, le directeur de l'équipe britannique, a indiqué qu'il parierait sur Adam Yates en tant que pivot de la ronde de gala, bien que le coureur arrivé dans l'équipe comme l'une des signatures renommées en 2021 ne soit pas écarté comme prévu peut-être. Il ne l'a pas fait, par exemple, lors de la dernière édition de la Vuelta a España, alors qu'il était dans le top 4 du classement général.

Bien qu'Ellingworth n'ait pas fait référence à Geraint Thomas, ce n'est un secret pour personne qu'il sera l'autre leader du Tour de France, compte tenu de son ancienneté, de sa technique dans les étapes du contre-la-montre et de sa bonne condition physique lors des journées de montagne. Bien entendu, ce qui pèse le plus, c'est qu'il était déjà vainqueur de ce concours, en 2018, un an avant Egan Bernal. Ce qui pèse contre lui, c'est que, depuis lors, il n'a pas ébloui, parfois à cause d'accidents pendant la compétition, d'autres peut-être appropriés à son âge (35 ans). Son titre le plus récent est le Tour de Romandie 2021.

Contre Yates, comme pour les grimpeurs colombiens, il joue contre lequel il ne brille pas dans l'horloge, bien que dans les montagnes, il se distingue par ses attaques explosives. En ce qui concerne les contre-la-montre, le Team Ineos compte des coureurs expérimentés, tels que l'Italien Filippo Ganna, double champion du monde dans cette catégorie et bon ami d'Egan.

« Ganna vise le contre-la-montre inaugural et le premier maillot jaune à Copenhague », a ajouté Ellingworth. Il convient de rappeler que le premier jour du Tour de France partira du Danemark lors de l'édition 2022.

Quant à Daniel Felipe Martínez, un autre des bons grimpeurs de l'équipe, peut-être le meilleur en ce moment, puisqu'il a été parmi les trois premiers des deux courses du World Tour auxquelles il a participé cette année (Vuelta al Algarve et Paris-Nice), on suppose qu'il sera le grégaire de luxe de Yates et Thomas. Il chercherait cependant à être des rangs de capo, c'est pourquoi il pourrait atteindre Bora-Hansgrohe en 2023, où il en aurait l'occasion.

Dans le Giro d'Italia, le premier grand événement de l'année, celui choisi par les Grenadiers Ineos pour remporter le maglia rosa sera l'équatorien Richard Carapaz, champion de cette épreuve en 2019, et médaille d'or dans la catégorie route cycliste aux Jeux Olympiques de Tokyo. À la recherche de l'exploit, il serait accompagné de l'Australien Richie Porte et du Britannique Tao Geoghegan Hart, qui a remporté la première place en 2020.

« Nous continuerons avec Richard Carapaz pour le Giro d'Italia. C'est une course qui convient très bien à Richard et c'est pourquoi il veut se concentrer sur la Corsa Rosa », a conclu Rod Ellingworth. Si vous gagnez, ce sera le quatrième titre en ligne de l'équipe de cette compétition.

