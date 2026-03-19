Podría definirse por sorteo: Diputados aprueban convocatoria para nuevos consejeros del INE

FOTO: GRACIELA LÓPEZ/CUARTOSCURO.COM

El proceso de renovación de tres consejerías en el Instituto Nacional Electoral (INE) antes del 29 de abril fue formalizado por la Cámara de Diputados, pues este jueves el Pleno aprobó la convocatoria que detalla los plazos y mecanismos.

El nuevo esquema incorpora fases de registro, evaluación y entrevistas, y contempla escenarios alternativos si el Congreso no logra una mayoría calificada, abriendo la posibilidad de recurrir a sorteos o a la intervención de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

La resolución del pleno fue respaldada por 408 votos a favor y 35 en contra; la bancada del Partido Revolucionario Institucional (PRI) manifestó su rechazo a la propuesta.

El mandato de Jaime Rivera, Claudia Zavala y Dania Ravel al frente del INE expira el 3 de abril, lo que producirá un periodo de casi un mes en el que el órgano electoral funcionará con menos miembros de lo habitual.

Este día corresponde a un asueto oficial, tal como está estipulado en la Ley Federal del Trabajo (Imagen Ilustrativa)

Nuevo proceso selectivo

La inscripción de aspirantes tiene como fechas establecidas del 23 al 27 de marzo. La evaluación inicial se desarrollará del 30 de marzo al 17 de abril. Un comité conformado por cinco personas —tres designadas por la Junta de Coordinación Política (Jucopo) y dos por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH)— será el encargado de valorar los perfiles.

Para integrarse a este comité, se exige que los candidatos no hayan sido postulados a cargos de elección popular, desempeñado funciones de dirección en partidos políticos a nivel nacional o estatal en los últimos cuatro años, ni enfrentado condenas judiciales ni hayan sido declarados como deudores alimentarios morosos.

En la segunda fase, los aspirantes deberán rendir un examen de conocimientos —programado para el 6 de abril— sobre materia constitucional, gubernamental, electoral, derechos humanos, perspectiva de género, fiscalización, sistema de partidos políticos, historia electoral y funcionamiento institucional contemporáneo en México. Solo la mitad con los mejores resultados pasará a la siguiente ronda.

El INE da a conocer el monto de la compensación de la Consejera y los Consejeros que terminan su encargo el próximo 3 de abril (Foto: INE)

La tercera fase considera una evaluación de idoneidad entre el 10 y el 12 de abril, basada en una ponderación específica: 40% para el currículum vitae y documentación de respaldo, 30% para la exposición de motivos y 30% para un ensayo elaborado por cada contendiente.

Durante la última etapa, hasta 100 aspirantes seleccionados serán entrevistados en torno a valores, ética profesional, vocación de servicio público y visión acerca de los retos de la democracia mexicana y sus instituciones electorales.

Como resultado de esta secuencia, el comité deberá proponer tres listas de hasta cinco personas cada una. Al menos una estará integrada exclusivamente por mujeres, otra solo por hombres, asegurando la paridad de género.

Renovación de Consejerías 2026

El Consejo General contará con nuevos integrantes que ejercerán su función durante un periodo de 9 años, hasta 2035.

Asimismo, este órgano está formado por:

1 Consejera Presidenta

10 Consejerías Electorales: (Incluyendo a los tres que están por salir)

Consejeros del Poder Legislativo

Representantes de Partidos Políticos

Secretario Ejecutivo