Fotos Al 100

18 fotos: así se vive la protesta de la Policía de Santa Fe por mejoras salariales en Rosario

Agentes encapuchados se congregaron durante la medianoche frente a la Jefatura de Policía para pedir mejoras salariales y de condiciones laborales. Desde entonces, mantienen el reclamo junto a familiares y se extiende a otras ciudades de la provincia

Guardar
Un importante operativo se desarrolló
Un importante operativo se desarrolló en la Jefatura de Policía en la ciudad de Rosario para evitar que agentes de civil tomen las instalaciones
Con las motos oficiales se
Con las motos oficiales se intentó bloquear la calle por donde estaban los manifestantes
Los agentes abandonaron funciones y
Los agentes abandonaron funciones y bloquearon calles con patrulleros
El conflicto se inició cuando
El conflicto se inició cuando un grupo de agentes, vestidos de civil y con los rostros cubiertos, junto a sus familiares, se congregaron frente a la Jefatura de Policía para reclamar mejoras salariales y condiciones laborales
Si bien el Ministerio de
Si bien el Ministerio de Seguridad reconoció la legitimidad del reclamo salarial y laboral, también confirmó medidas disciplinarias contra agentes que participaron de los hechos
Según informó el medio local
Según informó el medio local 0343, la situación escaló cerca de la medianoche, cuando efectivos en actividad recibieron la orden de intervenir contra los manifestantes
Los policías autoconvocados denunciaron la
Los policías autoconvocados denunciaron la interrupción del diálogo oficial y señalaron episodios de represión contra familiares y personal retirado
Hay protestas simultáneas en distintas
Hay protestas simultáneas en distintas ciudades de Santa Fe
El ministro de Seguridad, Pablo
El ministro de Seguridad, Pablo Cococcioni, sostuvo que a partir de la medianoche “se fueron montando determinados grupos que empezaron a sumar acciones violentas, antijurídicas”, con el objetivo de “desestabilizar el despliegue preventivo”
Docentes y trabajadores penitenciarios se
Docentes y trabajadores penitenciarios se sumaron en algunas localidades
Según Cococcioni, durante la protesta
Según Cococcioni, durante la protesta se registraron episodios de abandono de servicio y paralización de móviles policiales
Agentes vestidos de civil se
Agentes vestidos de civil se congregan frente a la Jefatura de Policía
El vocero de los policías
El vocero de los policías autoconvocados, Gabriel Sarla, afirmó que el reclamo comenzó de forma pacífica y que el conflicto se profundizó tras el corte del diálogo con el Gobierno provincial
Apropol denuncia desigualdad salarial entre
Apropol denuncia desigualdad salarial entre regiones de la provincia
Las autoridades aclaran que la
Las autoridades aclaran que la tarea policial no se resintió
Uno de los carteles que
Uno de los carteles que se vieron en la manifestación frente a la Jefatura de Policía de Rosario
Familiares acompañan la protesta policial
Familiares acompañan la protesta policial en Santa Fe
Los agentes realizaron un "sirenazo"
Los agentes realizaron un "sirenazo" en medio de las protestas en la ciudad de Rosario

Fotos: RS Fotos

Temas Relacionados

Policía de Santa FeSanta FeRosarioProtestaSalariosÚltimas noticias

Últimas noticias

La reacción de Caputo ante

La reacción de Caputo ante la inflación de enero: “Va a converger a niveles internacionales”

La CGT logró cambios clave en la reforma laboral que dejan a salvo el financiamiento de los sindicatos

Declaró una gerente clave y avanza la investigación por la presunta retención indebida de aportes de la AFA

Cuáles son los cambios clave que negoció el Gobierno para aprobar la reforma laboral mañana en el Senado

Tras la polémica del Indec, de cuánto hubiera sido la inflación de enero con la fórmula que no se aplicó

Infobae América

Proyecto busca rastrear los fondos

Proyecto busca rastrear los fondos que transfiere el Canal de Panamá al estado

Europa condiciona la paz en Ucrania al cumplimiento de exigencias clave por parte de Rusia

Estados Unidos emite advertencia de viaje para una isla por brote de una enfermedad viral

La CIDH exigió a la dictadura de Nicaragua el cese inmediato de la represión y la liberación de todos los presos políticos

De la familia que se salvó del Holocausto a un cáncer que se llevó lo más querido: Ricky Sarkany cuenta su historia

TELESHOW

Enzo Aguilar, panelista de BTV,

Enzo Aguilar, panelista de BTV, contó cómo se salvó del incendio en su departamento: “Esto explota en un minuto”

Andrea Rincón vinculó a Milo J con “ritos satánicos”: “Claramente está totalmente poseído”

Mora Godoy recordó a su papá a un año y medio de su muerte: “Fue el motor y fue quien me hizo”

Fotos, juegos y mucha complicidad: así fue el viaje de Pampita y sus hijos a Universal

Hernán Piquín contó cómo le dijo a su madre que era gay: “Estaba esperando”