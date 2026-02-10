18 fotos: así se vive la protesta de la Policía de Santa Fe por mejoras salariales en Rosario
Agentes encapuchados se congregaron durante la medianoche frente a la Jefatura de Policía para pedir mejoras salariales y de condiciones laborales. Desde entonces, mantienen el reclamo junto a familiares y se extiende a otras ciudades de la provincia
Un importante operativo se desarrolló en la Jefatura de Policía en la ciudad de Rosario para evitar que agentes de civil tomen las instalaciones
Con las motos oficiales se intentó bloquear la calle por donde estaban los manifestantes
Los agentes abandonaron funciones y bloquearon calles con patrulleros
El conflicto se inició cuando un grupo de agentes, vestidos de civil y con los rostros cubiertos, junto a sus familiares, se congregaron frente a la Jefatura de Policía para reclamar mejoras salariales y condiciones laborales
Si bien el Ministerio de Seguridad reconoció la legitimidad del reclamo salarial y laboral, también confirmó medidas disciplinarias contra agentes que participaron de los hechos
Según informó el medio local 0343, la situación escaló cerca de la medianoche, cuando efectivos en actividad recibieron la orden de intervenir contra los manifestantes
Los policías autoconvocados denunciaron la interrupción del diálogo oficial y señalaron episodios de represión contra familiares y personal retirado
Hay protestas simultáneas en distintas ciudades de Santa Fe
El ministro de Seguridad, Pablo Cococcioni, sostuvo que a partir de la medianoche “se fueron montando determinados grupos que empezaron a sumar acciones violentas, antijurídicas”, con el objetivo de “desestabilizar el despliegue preventivo”
Docentes y trabajadores penitenciarios se sumaron en algunas localidades
Según Cococcioni, durante la protesta se registraron episodios de abandono de servicio y paralización de móviles policiales
Agentes vestidos de civil se congregan frente a la Jefatura de Policía
El vocero de los policías autoconvocados, Gabriel Sarla, afirmó que el reclamo comenzó de forma pacífica y que el conflicto se profundizó tras el corte del diálogo con el Gobierno provincial
Apropol denuncia desigualdad salarial entre regiones de la provincia
Las autoridades aclaran que la tarea policial no se resintió
Uno de los carteles que se vieron en la manifestación frente a la Jefatura de Policía de Rosario
Familiares acompañan la protesta policial en Santa Fe
Los agentes realizaron un "sirenazo" en medio de las protestas en la ciudad de Rosario