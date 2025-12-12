Fotos Al 100

66 fotos: la gran cena anual de ADEPA 2025

Encabezada por su presidente, Martín Etchevers, convocó a empresarios, jueces, políticos y periodistas

El presidente de ADEPA, Martín Etchevers, durante su discurso en la cena anual de la Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (ADEPA)
El presidente de la Corte Suprema de Justicia, Horacio Rosatti
El ministro del Interior, Diego Santilli, y Martín Etchevers
La ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello
El jefe de Gabinete, Manuel Adorni
El jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, y Martín Etchevers
Diego Santilli y el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem
Patricia Bullrich, jefa del bloque de La Libertad Avanza en el Senado, y su marido, Guillermo Yanco, vicepresidente del Museo del Holocausto
El jefe de Gabinete del Gobierno porteño, Gabriel Sánchez Zinny, y Sandra Pettovello
Pablo Deluca, director de Asuntos Institucionales de Infobae, y el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Horacio Rosatti
El gobernador de Catamarca, Raúl Jalil
Inés Weinberg de Roca, jueza del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de Buenos Aires, y Jorge Macri
Daniel Petrone, presidente de la Cámara Federal de Casación Penal
La periodista Carolina Amoroso durante el anuncio del Gran Premio de Honor ADEPA 2025 para María Corina Machado, Premio Nobel de la Paz
Gran Premio de Honor ADEPA 2025 para Guillermo Ignacio, ex presidente de esa institución
Mario Natalio Grinman, presidente de la Cámara Argentina de Comercio y Servicios
José Claudio Escribano (La Nación) y Carlos Rosatti
Daniel Dessein (La Gaceta, Tucumán)
Andrés D'Alessandro, director ejecutivo de ADEPA
Fernán Saguier (La Nación)
Martín Menem y Martín Etchevers junto a Carolina Barros (Corporación América)
Sandra Pettovello, Mario Natalio Grinmann, Jorge Macri e Inés Weinberg de Roca
Fabián Falco y Pablo Deluca junto al jefe de Gabinete porteño, Gabriel Sánchez Zinny
El presidente de La Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires y diputado nacional, Sebastián Pareja
El diputado nacional, Cristian Ritondo
El vocero presidencial, Javier Lanari
Juan Manuel Olima Espel, secretario de Coordinación Institucional de la Procuración General de la Nación, y el juez federal, Mariano Borinsky, miembro de la sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal
El diputado nacional, Emilio Monzó
Patricia Bullrich junto a Daniel Petrone, presidente de la Cámara Federal de Casación Penal, y Martín Etchevers
El abogado constitucionalista, Daniel Sabsay
La diputada nacional, Silvana Giudici
Esteban Kenny (Diario Huarpe)
Jaime Campos, presidente de la Asociación Empresaria Argentina
El diputado nacional, Maximiliano Ferraro
Sebastián Pareja y Patricia Bullrich
Carlos Jornet (La Voz del Interior)
El embajador de España, Joaquín María de Arístegui Laborde
El diputado nacional, Esteban Paulón
Andrés Basso, juez federal y presidente de la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional, e Inés Weinberg de Roca, jueza del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de Buenos Aires
El periodista, Alfredo Leuco
Victor Bugge, ex fotógrafo de la Casa Rosada
La mesa principal: Sandra Pettovello, Manuel Adorni, Martín Etchevers, Horacio Rosatti, José Claudio Escribano y Diego Santilli
El ex ministro de Educación, Nicolás Trotta
Jorge Macri y Mario Natalio Grinman
Ramona Maciel (La Voz del Pueblo, Tres Arroyos)
El periodista, Daniel Santoro
Martín Menem, Manuel Adorni y Martín Etchevers
El abogado Ezequiel Cassagne
José Ignacio López ex vocero presidencial de Raúl Alfonsín
Diego Santilli y Patricia Bullrich
Pedro Lopez Mateu, director de Comunicaciones Externas de Telecom
Pablo Secchi(Poder Ciudadano) junto a Claudio Jacquelin (vicepresidente de FOPEA) y Hugo Wortman Jofré (Poder Ciudadano)
El analista político, Rosendo Fraga
La embajadora de Finlandia, Nicola Lindertz
Luis Rodríguez (El Cronista)
El presidente de Poder Ciudadano, Martín D'Alessandro, y Pablo Secchi
El diputado nacional, Luciano Laspina
Sergio Romero (El Tribuno de Salta)
Marcelo Carbone (Crónica)
La periodista Luciana Geuna
Martín Etchevers junto a Raúl Jalil y Diego Santilli
Sandra Pettovello y Jorge Macri
Emilio Monzó y Esteban Paulón
Débora Plager estuvo a cargo de la conducción del evento
Martín Etchevers, Martín Menem, Silvana Giudici y Sebastián Pareja
La gran cena anual de ADEPA 2025 /// Fotos: Jaime Olivos

