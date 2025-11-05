Fotos Al 100

47 fotos: la Fundación de la Familia Policial celebró su Cena Solidaria de Fin de Año

La institución que preside Genoveva Ferrero llevó a cabo el tradicional encuentro con la presencia de personalidades destacadas

Genoveva Ferrero, presidente de la Fundación de la Familia Policial
El jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, recibió el reconocimiento especial que la Fundación le otorgó al Gobierno de la Ciudad
Jorge Macri y María Belén Ludueña
El ministro de Seguridad porteño, Horacio Giménez
Horacio Rodríguez Larreta junto a Genoveva Ferrero y Agustina Olivero
Pedro Potocar, vicepresidente de la Fundación de la Familia Policial
Diego Kravetz, subsecretario de Inteligencia del Estado, recibió un reconocimiento de manos de las autoridades de la Fundación
El fiscal general de la Ciudad, Juan Bautista Mahiques
El empresario Georgie Neuss y su mujer, Taina Laurino Ferreira
Daniel Angelici
Diego Santilli
Mario Montoto, presidente de la Cámara de Comercio Argentino-Israelí (CCAI)
Diego Ariel Casaló, jefe de la Policía de la Ciudad
La ex ministra de Justicia, Marcela Losardo
La jueza del Tribunal de Justicia de la Ciudad y presidente del Consejo Académico del Centro de Formación Judicial, Marcela De Langhe
El diputado provincial, Sergio Siciliano
La diputada nacional, Silvia Lospennato
El fotógrafo Gabriel Macgado y Erika Tranchida
La ex subdirectora de la AFI, Silvia Majdalani
Carolina Stanley, Asesora General Tutelar, y su marido, Federico Salvai, ex jefe de Gabinete de la provincia de Buenos Aires
Martín Lousteau
Carla Mangiameli, subjefe de la Policía de la Ciudad
Jorge ‘Corcho’ Anzorreguy junto a Cruz Pereyra Lucena
La ex ministra de Justicia, Marcela Losardo
La diputada nacional, Paula Oliveto, y Carmen Polledo, presidente de la Fundación Banco Ciudad
El abogado penalista, Gabriel Iezzi
Santiago López Medrano, ex ministro de Desarrollo Social bonaerense
La jueza del Tribunal de Justicia de la Ciudad, Marcela De Langhe, y el jefe de Gabinete porteño, Gabriel Sánchez Zinny
Alberto Maques, consejero de la Magistratura de la Nación
Gabriel Oscar Berard, ex jefe de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires
La legisladora porteña, Graciela Ocaña
El empresario Raúl Olmos (Grupo Olmos)
El presidente del Banco Ciudad, Guillermo Laje
Emiliano Yacobitti, Agustina Olivero, Juan Bautista Mahiques y Daniel Angelici
Gabino Tapia, ministro de Justicia porteño
Paulo Morales, presidente de Teactiva
Nahuel Leunis
Alberto Biglieri, prosecretario general del Colegio Público de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires
La diputada nacional, Vanesa Siley
Los legisladores porteños, Pilar Ramírez y Juan Pablo Arenaza
Javier Concepción
Las autoridades de la Fundación
Rocío Mercedes López Di Muro (Consejo de la Magistratura de la Ciudad)
El titular de la Auditoría General de la Nación, Juan Manuel Olmos
El secretario de Seguridad de la Ciudad, Maximiliano Piñeiro
Mariana Urtasun, titular de la Coordinación General en Materia de Discapacidad del ministerio de Seguridad porteño
La Fundación de la Familia Policial celebró su Cena Solidaria de Fin de Año /// Fotos: Jaime Olivos

