43 fotos: la Comida Anual Solidaria 2025 a beneficio del Hospital Rivadavia

La Fundación Hospital Rivadavia, que preside la Dra. Diana Chugri, celebró su décimo aniversario

La Fundacion del Hospital Rivadavia
La Fundacion del Hospital Rivadavia es una entidad sin fines de lucro, que se dedica a la restauración y reconstrucción de ese nosocomio. En la foto, la directora de la Fundación, Dra. Diana Chugri, junto a Mirtha Legrand y Marcela Tinayre
El ministro de Salud porteño, Fernán Quirós
Soledad Silveyra y Diana Chugri
Mercedes Morán en el evento
Gabriel Sánchez Zinny, jefe de Gabinete de Ministros porteño
Nequi Galotti
Cecilia Zuberbǔhler, Diana Chugri y Teresa Calandra
La diseñadora, Ivana Picallo
La empresaria Liz Mazzini junto a la diputada electa de La Libertad Avanza por la provincia de Buenos Aires, Karen Reichardt, y la ex modelo, Alejandra Moraco
Mario Massaccesi
Gabriela Sobrado
El hospital ofrece una amplia gama de servicios médicos, clínicos y quirúrgicos, atendiendo más de mil consultas diarias y realizando aproximadamente ochocientos partos al año
Este proyecto permitirá duplicar la capacidad operativa del hospital mediante la incorporación de: 12 nuevos consultorios médicos completamente equipados; una nueva sala de espera; una oficina de jefatura médica y una oficina de enfermería
Iliana Calabró
Elena Fortabat y Héctor Olmo
La abogada Ana Rosenfeld
Silvina Escudero
El arquitecto Javier Iturrioz
Ana María Bou Pérez, directora general de Investigación de Políticas para Personas con Discapacidad del Gobierno porteño
Andrea Arditi Schwartz y Diana Chugri
El presidente del Fondo Nacional de las Artes, Tulio Andreussi Guzmán; Walter D'Aloia Criado, vicecónsul honorario del Reino de España y presidente de la Asociación de Amigos del Museo de Arte Hispanoamericano Isaac Fernández Blanco; Inés Etchebarne Mihanovich, Diana Chugri, Javier Iturrioz y Leopoldo Montes
Soledad Silveyra, Diana Chugri y Marcela Tauro
Darío Toucedo, Mora Furtado y Nequi Galotti
Junto a Alejandro Veroutis
Nora Portela, Nequi Galotti y Elizabeth Yelin
La diseñadora Adriana Costantini
La llegada de Mirtha Legrand y Marcela Tinayre
Diana Chugri y la periodista, Nancy Duré
El abogado uruguayo, Carlos Ruiz Lapuente
Pía Shaw, Marcela Tauro y Adrián Pallares
Junto a Hernán Caire
María Inés Sellares, Graciela Blanco Villegas y Juan Carlos Álvarez
Mauricio Wachs y Elizabeth Yelin
Diana Chugri y Daniel Ambrosino
Diana Chugri y Paula Varela
Diana Chugri y Dany Mañas
La artista visual, Belén Gesualdo, y Juan Carlos Álvarez
Diana Chugri y Pía Shaw
Daniela Gutiérrez, presidente de Fundación Medifé, y Juan Carlos Álvarez
Mercedes Morán, Diana Chugri y Adriana Costantini
Diana Chugri y Daniel Ghirimoldi
La Comida Anual Solidaria 2025 a beneficio del Hospital Rivadavia /// Fotos: Gustavo Gavotti

