33 fotos: la presentación de una campaña solidaria para colaborar con el Hospital de Niños Dr. Ricardo Gutiérrez

Mirtha Legrand participó del encuentro exclusivo que se llevó a cabo en el Museo de Artes Plásticas Eduardo Sívori, organizado por María Belén Ludueña junto a la Cooperadora del Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez, con el objetivo de presentar la campaña solidaria destinada a la remodelación del Pabellón Gómez de ese nosocomio porteño
Se trata del área de internación clínica más grande del Hospital, recibiendo más del 40 porciento del total de los pacientes
María Belén Ludueña y su marido, Jorge Macri, jefe de Gobierno porteño, junto a Mirtha Legrand
Cristiano Rattazzi
Rossella Della Giovampaola
Gina Vargas de Roemmers
María Claudia Pedrayes
La diseñadora, Camila Romano
La Dra. Alicia Garré, presidente de la Cooperadora
El Dr. Pablo Neira, director médico del Hospital
María Victoria Alcaraz, directora general de Cooperación Cultural del ministerio de Cultura porteño
Flavia Palmiero
Zoia Klymenko, esposa del embajador de Ucrania, Yurii Klymenko
La abogada Mariana Gallego
Alejandro Altman presentó el proyecto de remodelación del Pabellón Gómez
La periodista María Belén Aramburu
Se trata del primer hospital pediátrico de Latinoamérica, donde actualmente atiende a más de 2.500 niños en todo el país
Este nuevo desafío, previsto para 2026, se llevará adelante en conjunto con el ministerio de Salud porteño e incluirá la incorporación de 48 nuevas camas de internación, consultorios ambulatorios y áreas de apoyo
El encuentro concluyó con un mensaje final de agradecimiento de María Belén Ludueña, quien subrayó la importancia de la solidaridad en acciones que transforman la realidad de miles de niños y familias que se atienden cada año en el Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez
Durante el encuentro, se presentaron las distintas etapas del proyecto de reforma del pabellón
La abogada, Elba Marcovecchio
El evento comenzó con una recorrida guiada por el artista, Andrés Paredes, a través de su exposición, “Un puñado de tierra”
Las obras exhibidas en el Sívori
La muestra explora la relación entre la naturaleza, la materia y los ciclos de la vida
La exhibición de Paredes ofrece una experiencia artística profundamente vinculada al concepto de transformación
La periodista Tatiana Schapiro
El ex titular del PAMI, Carlos Regazzoni
María Victoria Alcaraz y María Claudia Pedrayes
Jorge Macri
María Belén Ludueña recibió una distinción por su apoyo al Hospital
Alejandro Veroutis, Mirtha Legrand y Jorge Macri
Los invitados durante el evento solidario
La presentación de una campaña solidaria para colaborar con el Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez /// Fotos: Jaime Olivos