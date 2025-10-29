Fotos Al 100

33 fotos: la presentación de una campaña solidaria para colaborar con el Hospital de Niños Dr. Ricardo Gutiérrez

María Belén Ludueña junto a la Cooperadora de ese nosocomio infantil dieron a conocer la iniciativa en el Museo Sívori

Por Soledad Blardone

Guardar
Mirtha Legrand participó del encuentro
Mirtha Legrand participó del encuentro exclusivo que se llevó a cabo en el Museo de Artes Plásticas Eduardo Sívori, organizado por María Belén Ludueña junto a la Cooperadora del Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez, con el objetivo de presentar la campaña solidaria destinada a la remodelación del Pabellón Gómez de ese nosocomio porteño
Se trata del área de
Se trata del área de internación clínica más grande del Hospital, recibiendo más del 40 porciento del total de los pacientes
María Belén Ludueña y su
María Belén Ludueña y su marido, Jorge Macri, jefe de Gobierno porteño, junto a Mirtha Legrand
Cristiano Rattazzi
Cristiano Rattazzi
Rossella Della Giovampaola
Rossella Della Giovampaola
Gina Vargas de Roemmers
Gina Vargas de Roemmers
María Claudia Pedrayes
María Claudia Pedrayes
La diseñadora, Camila Romano
La diseñadora, Camila Romano
La Dra. Alicia Garré, presidente
La Dra. Alicia Garré, presidente de la Cooperadora
El Dr. Pablo Neira, director
El Dr. Pablo Neira, director médico del Hospital
María Victoria Alcaraz, directora general
María Victoria Alcaraz, directora general de Cooperación Cultural del ministerio de Cultura porteño
Flavia Palmiero
Flavia Palmiero
Zoia Klymenko, esposa del embajador
Zoia Klymenko, esposa del embajador de Ucrania, Yurii Klymenko
La abogada Mariana Gallego
La abogada Mariana Gallego
Alejandro Altman presentó el proyecto
Alejandro Altman presentó el proyecto de remodelación del Pabellón Gómez
La periodista María Belén Aramburu
La periodista María Belén Aramburu
Se trata del primer hospital
Se trata del primer hospital pediátrico de Latinoamérica, donde actualmente atiende a más de 2.500 niños en todo el país
Este nuevo desafío, previsto para
Este nuevo desafío, previsto para 2026, se llevará adelante en conjunto con el ministerio de Salud porteño e incluirá la incorporación de 48 nuevas camas de internación, consultorios ambulatorios y áreas de apoyo
El encuentro concluyó con un
El encuentro concluyó con un mensaje final de agradecimiento de María Belén Ludueña, quien subrayó la importancia de la solidaridad en acciones que transforman la realidad de miles de niños y familias que se atienden cada año en el Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez
Durante el encuentro, se presentaron
Durante el encuentro, se presentaron las distintas etapas del proyecto de reforma del pabellón
La abogada, Elba Marcovecchio
La abogada, Elba Marcovecchio
El evento comenzó con una
El evento comenzó con una recorrida guiada por el artista, Andrés Paredes, a través de su exposición, “Un puñado de tierra”
Las obras exhibidas en el
Las obras exhibidas en el Sívori
La muestra explora la relación
La muestra explora la relación entre la naturaleza, la materia y los ciclos de la vida
La exhibición de Paredes ofrece
La exhibición de Paredes ofrece una experiencia artística profundamente vinculada al concepto de transformación
La periodista Tatiana Schapiro
La periodista Tatiana Schapiro
El ex titular del PAMI,
El ex titular del PAMI, Carlos Regazzoni
María Victoria Alcaraz y María
María Victoria Alcaraz y María Claudia Pedrayes
Jorge Macri
Jorge Macri
María Belén Ludueña recibió una
María Belén Ludueña recibió una distinción por su apoyo al Hospital
Alejandro Veroutis, Mirtha Legrand y
Alejandro Veroutis, Mirtha Legrand y Jorge Macri
Los invitados durante el evento
Los invitados durante el evento solidario
La presentación de una campaña
La presentación de una campaña solidaria para colaborar con el Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez /// Fotos: Jaime Olivos

Temas Relacionados

Hospital de Niños Ricardo Guitiérrez

Últimas noticias

Condenaron a un empleado del

Condenaron a un empleado del Gobierno porteño por un caso de abuso sexual que ocurrió hace diez años

Barra de Rosario Central y ligado a Los Menores: quién es Andrés “Plin” Acosta, uno de los 10 delincuentes más buscados en Santa Fe

Condenaron a 20 años de prisión al hombre que mató a un colectivero tras descubrir que era el amante de su esposa

Aumentó la cantidad de evacuados en Corrientes tras las intensas lluvias: hay más de 130 personas afectadas

Atraparon a dos hombres que amenazaban a un vecino de Villa Soldati y en la huida tiraron las armas en la basura

Infobae América

Cuba evacuó a más de

Cuba evacuó a más de 735.000 personas por la llegada del huracán Melissa

Donald Trump aseguró que el acuerdo comercial entre Estados Unidos y Corea del Sur se cerrará “muy pronto”

EN VIVO: El huracán Melissa se degradó a categoría 3 pero sigue siendo “extremadamente peligroso” mientras se acerca a Cuba

Donald Trump afirmó que espera resolver “muchos problemas” durante su encuentro con Xi Jinping

Donald Trump llegó a Corea del Sur para reunirse con Xi Jinping y participar en la cumbre del APEC

TELESHOW

El dramático relato de Romina

El dramático relato de Romina Scalora tras un violento robo: “Me tuve que tirar del coche en movimiento”

Quién fue el segundo eliminado de MasterChef Celebrity: el error crucial con una cebolla que terminó en despedida

El duro reclamo de Wanda Nara a Maxi López en MasterChef: “Todo es una mojada de oreja para mí”

La palabra de Julieta Prandi sobre el caso de Lourdes de Bandana: “Que se hable de ella la mantiene con vida”

El viaje de Georgina Barbarossa a Nueva York para celebrar sus 70 años: “Esta ciudad me mata”