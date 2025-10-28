Las fotos de Jamaica y las islas del Caribe azotadas por el huracán Melissa

Se colocan sacos de arena en las puertas del AC Hotel Kingston, mientras se espera que el huracán Melissa toque tierra en Kingston, Jamaica.

Un hombre arregla el techo de su casa antes del paso del huracán Melissa este lunes, en la playa pesquera de Hellshire, en Portmore (Jamaica).

Un hombre usa su teléfono celular en el paseo marítimo de Kingston.

Las nubes cubren Kingston, Jamaica, antes de la llegada prevista del huracán Melissa.

Los adolescentes se reúnen en el estacionamiento del Banco de Jamaica en el paseo marítimo de Kingston.

Se ve un poste de luz caído de la Jamaica Public Service Company en la carretera principal de la playa Sugar Man en Hellshire, parroquia St Catherine, cerca de Portmore.

Un hombre monta en bicicleta antes de la llegada prevista del huracán Melissa a Kingston.

Los barcos de pesca están amarrados en Queen Street en Port Royal en Kingston.

Los cocineros preparan comidas en un refugio instalado en una escuela antes de la llegada prevista del huracán Melissa a Old Harbour, Jamaica.

Fotografía de la playa pesquera de Port Henderson en Jamaica.

La gente se refugia en una escuela antes de la llegada prevista del huracán Melissa a Old Harbour, Jamaica.

Un hombre camina por una calle inundada antes de la llegada prevista del huracán Melissa a Old Harbour, Jamaica.

Un hombre camina en Kingston, Jamaica, mientras se acerca el huracán Melissa.

Un hombre observa las olas estrellarse contra las paredes del paseo marítimo de Kingston.

Las olas rompen en la playa de Kingston.

Un pescador cubre sus barcos ante el inminente paso del huracán Melissaen la playa pesquera de Port Henderson, (Jamaica).

Las palmeras se balancean mientras se espera que el huracán Melissa toque tierra en Kingston, Jamaica.

(con imágenes de Reuters, AP, AFP y EFE)