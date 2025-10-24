Fotos Al 100

64 fotos: la comida a beneficio de la Fundación Hospital de Clínicas

Se llevó a cabo la segunda edición de “Blend Rioplatense” en la Residencia del embajador de Uruguay

Por Soledad Blardone

El ex presidente, Mauricio Macri, junto a Alejandro Macfarlane, presidente de la Fundación Hospital de Clínicas, en la comida a beneficio de esa institución
Mauricio Macri junto a Jorge Grecco, ex secretario de Comunicación Pública; Juan Cruz Ávila y Fabián Perechodnik
Los integrantes de la comisión directiva de la Fundación Hospital de Clínicas: Juan Cruz Ávila, Martín Cabrales, Carla Piccolomini, Tato Lanusse, Elena Bordeu, Alejandro Macfarlane (presidente), Damián Pozzoli, Juan Pablo Scaserra, Gabriel Martino e Iván de Pineda junto al embajador de Uruguay, Diego Cánepa, y Martín Pittaluga (La Huella)
Mauricio Macri y Elena Bordeu
Martín Cabrales y Dora Sánchez
El presidente de la Cámara Argentina de la Construcción, Gustavo Weiss, y Myriam Levi junto a Gabriela Castellani y Cristiano Rattazzi
Gabriela Vaca Guzmán y Sofía Scalella
Alejandro Macfarlane y el embajador uruguayo, Diego Cánepa, junto a Marcelo Melo, director del Hospital de Clínicas, y Álvaro Villar, director del Hospital de Clínicas de Uruguay
Alejandro Macfarlane, Juan Cruz Ávila, Gabriel Martino y Tato Lanusse
Gustavo Castagnino (Genneia) y Martín Cabrales
Amalia Amoedo y Esteban Tedesco
El embajador Diego Cánepa junto a Diego Pino (Transclor) y Damián Pozzoli, director de Banco Macro
Rodrigo Pérez Graziano (Stellantis)
La segunda edición del "Blend Rioplatense" reunió a destacados representantes del mundo empresarial, diplomático y cultural, a beneficio de la Fundación Hospital de Clínicas
Los restaurantes Parador La Huella (Uruguay) y Sarasanegro (Argentina) fueron los encargados de crear un menú especial, que combinó los sabores y el espíritu del Río de la Plata
Facundo Prado, presidente de Grupo Lapachos
Ivan de Pineda y Concepción Cochrane Blaquier
Gabriel Martino, Mauricio Macri y Jorge Grecco
Fabián Perechodnik y su hija Sofía
Damián Pozzoli, director de Banco Macro, junto al embajador Diego Cánepa y Martín Rappallini, presidente de la UIA
Gabriela Castellani y Cristiano Rattazzi
El presidente de Laboratorios Richmond, Marcelo Figueiras
Alejandro Macfarlane y Clara Echevarrieta
Durante la noche, los invitados pudieron disfrutar de la exhibición y venta de obras de María Calcaterra, en donde parte de la recaudación fue destinada a la causa
Juan Parma, CEO de Banco Macro, junto a Dora Sánchez y Martín Cabrales
María Podestá, embajadora de la Soberana Orden de Malta, y su hija, Dolores Álzaga
Los empresarios Matías de Bujan y Pablo Falabella
Benjamín Vicuña y Anita Espasandín
El embajador de Portugal, Gonçalo Teles Gomes
Luis Galli, CEO de Newsan, y Angie Reyser
Ángelo Calcaterra y Julia Tonconogy
José Luis Manzano y Teresa Jordán
Damián Pozzoli, director de Banco Macro, junto a Carlos Giovanelli, presidente de Havanna, y Alejandro Macfarlane
Rodolfo Smith Estrada
Marcelo Figueiras, presidente de Laboratorios Richmond
El evento celebró la integración rioplatense a través de la gastronomía, el arte y la solidaridad
Cristiano Rattazzi y Gustavo Weiss
Ramiro Agulla y Federico Bonomi
Wally Diamante y Alejandro Macfarlane
Grace Gold, Ramiro Agulla, Clara Echevarrieta, Paz y Lola Caradonti
Cruz Pereira Lucena
Gerard Confalonieri
Julio Comparada, Pablo Cosentino y Santiago Seeber
El galerista Daniel Maman
Diego Pino, presidente de Transclor, y Flavia Schwenk
Tomás Gol Pares y Francisca Lanusse
Marcelo Figueiras junto a Gustavo Weiss, Carla Piccolomini, Andrés Ibarra y Martín Rappallini, presidente de la UIA
Gustavo Castagnino, Beatriz Guerra y Verónica Zoani de Nutting
María Luisa Macchiavello (Droguería del Sud)
Mauricio Macri, Jorge Grecco y Juan Cruz Ávila
Angie Landaburu y Pía Iezzi
Leo Mateu y Cecilia González
Ivan de Pineda junto a Cecilia Perazzo, Maia Güemes y Eduardo Mallea
El ex presidente del Banco Nación, Carlos Melconian
Julia Tonconogy, Ángelo Calcaterra y su hoja María junto a su marido, Floro de la Torre Urizar
Cristiano Rattazzi, Gabriela Castellani, Martín Cabrales, Alejandro Macfarlane, Grace Gold, José Luis Manzano y Teresa Jordan
Carlos Entenza, Lucila Sperber, Natalia Graciano y Andrea Martínez
Paz Muruzabal y Sofía Dodero
Fabián Perechodnik y Martín Cabrales
Este año, los fondos recaudados serán destinados a renovar equipamiento médico y de diagnóstico por imágenes, en el marco del trabajo que impulsa la Fundación Hospital de Clínicas
La comida a beneficio de la Fundación Hospital de Clínicas /// RS Fotos

