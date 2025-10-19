Fotos Al 100

26 fotos: un cóctel de bienvenida en honor al nuevo embajador de la Unión Europea, Erik Høeg

El relacionista diplomático, Ariel Blufstein, agasajó al funcionario en un encuentro junto a sus pares de otros países

Por Soledad Blardone

El embajador de la Unión Europea, Erik Høeg
El relacionista diplomático, Ariel Blufstein, junto al diplomático agasajado
El embajador Erik Høek y su mujer, Consuelo Cespedosa Gallardo
La diputada nacional, Marcela Campagnoli
La diputada nacional, Marcela Campagnoli
El embajador de Brasil, Julio Glinternick Bitelli
El presidente de la Cámara de Comercio Argentino Israelí, Mario Montoto
El embajador Erik Høeg junto a Hiroshi Yamauchi, embajador de Japón
Patricio Degiorgis, director de la cátedra de la Unión Europea de la UCES, y Joaquín María de Aristegui Laborde, embajador de España
Ariel Blufstein y Gisela González
Ariel Blufstein y Gisela González Servat, asesora de Prensa, Cultura y Visibilidad de la Unión Europea en Argentina (EUDEL ARG)
Bogna Ruminowicz, encargada de Negocios de la embajada de Polonia
El embajador de Bulgaria, Stovan Mihaylov
El momento del brindis en honor al diplomático europeo
El embajador de Austria, Gerhard Mayer, y Alicia Todesca, asesora cultural de esa Embajada
El embajador de Rumania, Dan Petre, y Leopoldo Sahores
Ariel Blufstein junto a Stylianos Georgiades, embajador de Chipre, y Leopoldo Sahores
Consuelo Cespedosa Gallardo y la diputada nacional, Marcela Campagnoli
El embajador Erik Høeg junto a su mujer, Consuelo Cespedosa Gallardo, y Eran Nagan, ministro Consejero de la Unión Europea
Duska Paravic, embajadora de Croacia, junto a la embajadora de Paraguay, Helena Felip
Músicos de la Policía Federal Argentina
El embajador Erik Høeg y Guillermo José Giménez Pérez, Prefecto Nacional Naval
Ariel Blufstein y Alejandro Fabián Díaz, síndico general de la Nación; Axel Martín, síndico general adjunto de la Nación; Daniel Reposo (SIGEN) y Diego Rafael Cestau, coordinador general de Enlace Institucional (SIGEN)
Inés Herrera Ramírez, ministra consejera de la embajada de Colombia, junto a Bogna Ruminowicz, encargada de Negocios de la embajada de Polonia
Carlos Alberto Chocano Burga, embajador de Perú
José Roberto Acosta Ramos, embajador de Colombia, junto al embajador, Erik Høeg
Joaquín María de Aristegui Laborde, embajador de España, junto a Marcia Levaggi, directora de Europa de Cancillería
Un cóctel de bienvenida en honor al nuevo embajador de la Unión Europea, Erik Høeg /// Fotos: Gentileza Ariel Blufstein

