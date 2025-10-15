50 fotos de los Premios a la Justicia

Organizado por el medio especializado Quorum, del Grupo El Observador, la primera edición de los estos galardones congregó a jueces, juristas, funcionarios, periodistas especializados, fiscales y representantes de organizaciones civiles (Fotos: Jaime Olivos)
La ceremonia tuvo como propósito destacar el trabajo de distintos actores del ámbito judicial a través de premios y reconocimientos votados por un Jurado. Aquí reciben el suyo tres de los jueces del Juicio a las Juntas: Jorge Valerga Aráoz, Ricardo Gil Lavedra y Guillermo Ledesma
El evento se llevó a cabo en el salón de actos de la Facultad de Derecho de la UBA, y contó con la presencia, entre otros, del procurador Eduardo Casal, el ministro de Justicia Mariano Cúneo Libarona y el camarista Mariano Borinsky
La actividad se llevó a cabo con un auditorio completo y fue conducido por los periodistas Antonio Laje y Romina Manguel
El fiscal general de la Ciudad de Buenos Aires y presidente de la Asociación Internacional de Fiscales, Juan Bautista Mahiques, obtuvo una de las menciones de honor de la jornada
El juez de la Corte, Ricardo Lorenzetti, recibió en manos del fiscal Ramiro González un premio por sus aportes en el área de "Derecho Ambiental y Sostenibilidad", una de las 20 categorías premiadas
La Sala IV de la Cámara Federal de Casación obtuvo el premio a la "Innovación en la Gestión Judicial". Pasaron los camaristas Mariano Borinsky, Gustavo Hornos y Javier Carbajo junto a funcionarios y empleados
El fiscal González y el juez de Casación Daniel Petrone
El periodista Eduardo Feinmann asistió al evento de Quorum
Otra de las menciones de honor fue para la argentina Sofía Adrogué, jueza de la Corte de Negocios de Texas, Estados Unidos, país al que emigró cuando tenía ocho años
Los ganadores de las 20 categorías fueron elegidos por un jurado conformado por distintos actores del ámbito judicial de amplia trayectoria
La periodista Lucía Salinas ganó el premio al "Mejor Contenido Audiovisual Basado en Hechos Reales" por el documental "Fronteras", del sello editorial Leamos de Infobae
El jurado se conformó con 100 personas de reconocida trayectoria, mientras que las ternas fueron confeccionadas por un Consejo de Notables, integrado por Decanos de 13 facultades de Derecho del AMBA
Los premiados Juan Bautista Mahiques y Ricardo Lorenzetti
El exministro de Justicia de la Nación, Germán Garavano, le entregó el premio a la "Excelencia en Derecho Penal y Procesal" al juez Javier López Biscayart
La jueza María Elena López recibió el premio a la "Excelencia en Derecho Laboral" en manos de la presidenta del Colegio de Abogados de San Isidro, Guillermina Soria
La jurista y ex jueza de la Corte de Mendoza, Aída Kemelmajer de Carlucci, recibió una mención de honor y el premio a la "Contribución Académica al Derecho"
El fiscal federal Eduardo Taiano
El juez de la Cámara Federal de Casación Guillermo Yacobucci, ternado en la categoría "Excelencia en Derecho Penal y Procesal Penal"
El juez federal Daniel Rafecas asistió al evento que comenzó a las 18 en el Salón de Actos
El juez federal Ariel Lijo obtuvo un reconocimiento en la primera edición de los premios Quorum por su participación en casos de derechos humanos
El empresario Rodolfo D'onofrio fue uno de los participantes de la jornada
Leandro Vergara, decano de la Facultad de Derecho de la UBA
La escritora Claudia Piñeiro estuvo presente en la entrega de premios donde Jorge Valerga Aráoz y Ricardo Gil Lavedra obtuvieron un galardón
El abogado Guillermo Borda recibió el premio a la "Excelencia en Derecho Civil"
El encuentro reunió a jueces, académicos, estudiantes, periodistas, funcionarios y referentes de la sociedad civil y tuvo como propósito visibilizar los aportes de distintos actores del sistema judicial
El fiscal Diego Luciani, candidato en la categoría "Trayectoria Judicial Destacada" junto al camarista Carlos Mahiques y al ex juez de la Corte Juan Carlos Maqueda
El camarista Carlos Mahiques, galardonado en la categoría "Trayectoria Judicial Destacada"
Eduardo Casal, Mariano Cúneo Libarona, Mariano Borinsky y Juan Bautista Mahiques, sentados en primera fila de un auditorio a sala llena
El titular del Colegio Público de la Abogacía, Ricardo Gil Lavedra, junto al presidente de la Cámara Federal porteña, Mariano Llorens
Uno de los invitados especiales fue el fiscal de la sala del Tribunal Supremo de España, Javier Zaragoza
En el centro de la foto, Gabriel Hochbaum, socio del Grupo El Observador; a su derecha, el secretario general de la presidencia de Uruguay, Alejandro Sánchez
La jueza María Elena López
Una de las ternas votadas fue a la "Excelencia en Derecho Corporativo": obtuvo el premio el abogado Ezequiel Cassagne en manos de Julio Piumato, secretario General de la Unión de Empleados Judiciales de la Nación
El juez federal Julián Ercolini hizo entrega de uno de los reconocimientos a la excelencia
El jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Jorge Macri, envió un saludo por medio de un video
El ministro de la Corte, Ricardo Lorenzetti, antes de la entrega de premios
El camarista Mahiques recibió el premio en manos de su colega Diego Barroetaveña
El camarista Gustavo Hornos concurrió al evento del medio especializado
La gala homenajeó a jueces, fiscales, académicos, periodistas, organismos, proyectos y contenidos que se destacaron en sus respectivos campos
El galardón a los magistrados que juzgaron a la Junta Militar en 1985 fue uno de los momentos más emotivos de la noche. El procurador Casal y el juez Llorens entregaron el reconocimiento
La directora Ejecutiva de Quorum, Florencia Abramzon
El Dr. Carlos Cassagne obtuvo el premio a la "Excelencia en Derecho Administrativo" de manos de la presidenta del Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires, Rosalía Silvestre
En el premio a la "Excelencia en Educación Jurídica", ganó el Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (INECIP), y entregó el juez federal Marcelo Martínez De Giorgi
Fulvio Santarrelli recibió el premio a la "Mejor Publicación Jurídica o Contenido Digital" en manos del fiscal Gerardo Pollicita
El gobernador de Santiago del Estero, Gerardo Zamora, subió a recibir el premio al "Mejor Proyecto Judicial Provincial" en representación del Centro de Abordaje Terapéutico y Responsabilidad Adolescente NEXO de esa provincia
El ministro de Justicia de la Ciudad Gabino Tapia hizo entrega del premio a la "Innovación Tecnológica Judicial" a Juan Corvalán
Juan Álvarez Echagüe ganó su terna en la categoría "Excelencia en Derecho Bancario y Financiero". Entregó la consejera e integrante de Abogados en Acción, Jimena de la Torre
En representación del periodista Ricardo Roa, que ganó el premio a la "Investigación Periodística Judicial del Año", subió a recibirlo el director Editorial de Quorum, Claudio Gurmindo, en manos del fiscal Federal Carlos Rívolo
El premio al "Estudio Jurídico Boutique del Año" lo recibió el Estudio Fiorito Abogados por parte del titular de la Asociación de Abogados Judíos de la República Argentina, Hernán Najenson