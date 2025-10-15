Fotos Al 100

28 fotos: Faena Art anunció el debut en Nueva York de “Amaze, Vogue, Ascend, Flourish”

Se trata de una audaz instalación artística inmersiva con una pista de patinaje que celebra el movimiento, la música y la comunidad

Por Soledad Blardone

Guardar
Alan Faena durante el debut
Alan Faena durante el debut en Nueva York de "Amaze, Vogue, Ascend, Flourish", una vibrante instalación artística inmersiva con una pista de patinaje, ubicada en 500A West 18th Street y 10th Avenue
Alan Faena y su mujer,
Alan Faena y su mujer, Grace
Alan Faena y Cher
Alan Faena y Cher
Creada por el aclamado colectivo
Creada por el aclamado colectivo artístico "assume vivid astro focus" (avaf), "Amaze, Vogue, Ascend, Flourish" lleva el arte al espacio público y celebra el poder de la comunidad a través del color, el sonido y el movimiento
Concebido originalmente por avaf en
Concebido originalmente por avaf en 2004, como un tributo a la Central Park Dance Skaters Association, este proyecto regresó en una versión completamente reinventada, rebosante de energía, movimiento y creatividad vibrante
Inspirada en el espíritu legendario
Inspirada en el espíritu legendario de The Roxy, la instalación transforma la pista de patinaje tradicional en una arena cultural dinámica
Alan Faena y Domenico Dolce
Alan Faena y Domenico Dolce
Grace Faena
Grace Faena
Sofi Tukker
Sofi Tukker
Lady Bunny
Lady Bunny
Como parte de su misión
Como parte de su misión -hacer que el arte sea accessible para todos y basado en el espíritu de forjar lazos con la comunidad- Faena Art también presentó un cartel monumental con una obra original en colaboración con The High Line
Lady Bunny y Eli Sudbrack
Lady Bunny y Eli Sudbrack
Alan y Sofi Tukker
Alan y Sofi Tukker
Los visitantes disfrutaron de una programación
Los visitantes disfrutaron de una programación dinámica con artistas como Monday Blue, Kervyn Mark, The Muses, Justin Strauss, Stormin’ Norman y la legendaria figura neoyorquina Lady Bunny
La propuesta gastronómica incluyó pop-ups
La propuesta gastronómica incluyó pop-ups del chef Francis Mallmann y el debut en Nueva York de Cherlato, la marca de helados creada por Cher, que ofrece sabores únicos seleccionados por la propia artista
Alexander Edwards y Cher
Alexander Edwards y Cher
Los visitantes pudieron llevarse un
Los visitantes pudieron llevarse un recuerdo de la celebración con obras originales de edición limitada, disponibles en la tienda de productos de Faena Art
Alan y Grace Faena junto
Alan y Grace Faena junto a Eric Adams Mayor
Más que un simple lugar
Más que un simple lugar para patinar, la instalación se nutre del espíritu creativo en constante evolución de New York, rindiendo homenaje a los artistas, bailarines, diseñadores y soñadores que han definido el alma de Chelsea y de la ciudad en su conjunto
Grace Faena
Grace Faena
Roller Dancinf
Roller Dancinf
Eli Sudbrack
Eli Sudbrack
La edición neoyorquina de "Amaze,
La edición neoyorquina de "Amaze, Vogue, Ascend, Flourish" es la activación más expansiva de Faena Art hasta la fecha, invitando tanto a patinadores como a espectadores a unirse, conectar y experimentar el arte en movimiento: sin entradas, sin barreras y sin límites
La imponente instalación vista desde
La imponente instalación vista desde el aire
Roller Dancing
Roller Dancing
Alan y Grace Faena en
Alan y Grace Faena en la imponente instalación
Eli Sudbrack y Alan Faena
Eli Sudbrack y Alan Faena
Faena Art anunció el debut
Faena Art anunció el debut en Nueva York de “Amaze, Vogue, Ascend, Flourish” /// Fotos: Gentileza Faena

Temas Relacionados

Vidriera

Últimas noticias

Condenaron a los acusados de

Condenaron a los acusados de matar a golpes a un futbolista en Córdoba, pero no irán a prisión

Según un informe privado, la pobreza bajó al 30,7% entre abril y septiembre de este año

Arranca el Coloquio de IDEA, entre la incertidumbre electoral y las expectativas sobre el salvataje de Trump

Triángulo amoroso y brutal crimen en Merlo: extraditaron de España al hombre acusado por el homicidio de un almacenero

Apelarán el sobreseimiento de Barzola por el crimen de Nora Dalmasso

Infobae América

“Como dijo Sarlo”: del vacunatorio

“Como dijo Sarlo”: del vacunatorio VIP al feminismo, las entrevistas con la pensadora más popular

Comienza la Feria de Frankfurt: un “jeepney” filipino, los desafíos de la IA y la literatura en tiempos polarizados

Memes, blogs y creatividad, el legado de los amateurs en la red

Margaret Thatcher habría mantenido dos relaciones extramatrimoniales mientras estaba casada con Denis Thatcher, según un nuevo libro

Ucrania ordenó la evacuación de decenas de aldeas en la región de Kharkiv ante el avance ruso sobre la ciudad de Kupiansk

TELESHOW

El error de Emilia Attias

El error de Emilia Attias en MasterChef Celebrity que Donato de Santis no perdonó: “Le pusiste la lengua”

El divertido blooper de Evelyn von Brocke al confundir a Lourdes Sánchez con Lowrdez Fernández de Bandana

El reclamo de Wanda Nara a Maxi López, cara a cara en MasterChef: “Te encontraste una mujer más hermosa y más flaca que yo”

El presagio de Pampita sobre la futura relación entre Daniel Osvaldo y Gianinna Maradona

Paula Chaves contó por qué le molesta que la psicóloga le cobre: “Me hace sentir como que me usó”