28 fotos: Faena Art anunció el debut en Nueva York de “Amaze, Vogue, Ascend, Flourish”

Alan Faena durante el debut en Nueva York de "Amaze, Vogue, Ascend, Flourish", una vibrante instalación artística inmersiva con una pista de patinaje, ubicada en 500A West 18th Street y 10th Avenue
Creada por el aclamado colectivo artístico "assume vivid astro focus" (avaf), "Amaze, Vogue, Ascend, Flourish" lleva el arte al espacio público y celebra el poder de la comunidad a través del color, el sonido y el movimiento
Concebido originalmente por avaf en 2004, como un tributo a la Central Park Dance Skaters Association, este proyecto regresó en una versión completamente reinventada, rebosante de energía, movimiento y creatividad vibrante
Inspirada en el espíritu legendario de The Roxy, la instalación transforma la pista de patinaje tradicional en una arena cultural dinámica
Como parte de su misión -hacer que el arte sea accessible para todos y basado en el espíritu de forjar lazos con la comunidad- Faena Art también presentó un cartel monumental con una obra original en colaboración con The High Line
Los visitantes disfrutaron de una programación dinámica con artistas como Monday Blue, Kervyn Mark, The Muses, Justin Strauss, Stormin’ Norman y la legendaria figura neoyorquina Lady Bunny
La propuesta gastronómica incluyó pop-ups del chef Francis Mallmann y el debut en Nueva York de Cherlato, la marca de helados creada por Cher, que ofrece sabores únicos seleccionados por la propia artista
Los visitantes pudieron llevarse un recuerdo de la celebración con obras originales de edición limitada, disponibles en la tienda de productos de Faena Art
Más que un simple lugar para patinar, la instalación se nutre del espíritu creativo en constante evolución de New York, rindiendo homenaje a los artistas, bailarines, diseñadores y soñadores que han definido el alma de Chelsea y de la ciudad en su conjunto
La edición neoyorquina de "Amaze, Vogue, Ascend, Flourish" es la activación más expansiva de Faena Art hasta la fecha, invitando tanto a patinadores como a espectadores a unirse, conectar y experimentar el arte en movimiento: sin entradas, sin barreras y sin límites
