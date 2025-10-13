Las fotos de la liberación de los 20 rehenes israelíes vivos tras el acuerdo con Hamas
Tras más de dos años de cautiverio, quienes permanecieron en manos del grupo terrorista regresaron a su país este lunes por la madrugada, como parte del acuerdo promovido por Estados Unidos para poner fin al conflicto en la Franja de Gaza
13 Oct, 2025 08:04 a.m. EST
El rehén israelí liberado, Eitan Abraham Mor, retenido en Gaza desde el mortal ataque del 7 de octubre de 2023 por parte de Hamás, como parte de un intercambio de prisioneros por rehenes y un acuerdo de alto el fuego entre Israel y Hamás, se reúne con su familia en Reim, Israel.
El rehén liberado Guy Gilboa-Dalal, que fue secuestrado durante el mortal ataque del 7 de octubre de 2023 por Hamas y llevado a Gaza, reacciona a su llegada al Centro Médico Rabin-Hospital Beilinson.
Ariel Cunio rehén argentino de Hamas tras su liberación.
Etan Horn, otro de los rehenes con nacionalidad argentina que fue liberado por hamas este lunes
Una persona sostiene una fotografía recortada del rehén liberado Segev Kalfon, mientras la gente se reúne afuera del Centro Médico Sheba.
El rehén liberado Alon Ohel hace un gesto al llegar al Centro Médico Rabin-Hospital Beilinson.
El rehén liberado Alon Ohel.
El rehén liberado Guy Gilboa-Dalal.
Guy Gilboa-Dalal hace un gesto a su llegada al Centro Médico Rabin-Hospital Beilinson.
La gente se reúne frente al Centro Médico Sheba el día en que los rehenes israelíes, retenidos en Gaza desde el mortal ataque del 7 de octubre de 2023 por Hamas, son liberados como parte de un intercambio de rehenes por prisioneros y un acuerdo de alto el fuego en Gaza entre Hamas e Israel, en Ramat Gan, Israel.
Imagen de los rehenes liberados al llegar a Israel.
Guy Gilboa-Dalal saludando desde una camioneta.
El rehén liberado Eitan Abraham Mor.
Los rehenes liberados, que fueron secuestrados durante el mortal ataque del 7 de octubre de 2023 por Hamas y llevados a Gaza, se sientan en un vehículo en el Centro Médico Sheba.
Los hermanos Gali Berman y Ziv Berman, llegan al Centro Médico Sheba, en medio de un alto el fuego entre Israel y Hamas en Gaza, en Ramat Gan, Israel.
El rehén liberado Guy Gilboa-Dalal observa desde la ventana de un helicóptero a su llegada al Centro Médico Rabin-Hospital Beilinson.
La gente aplaude desde la ventana de un edificio mientras un helicóptero transporta a rehenes liberados que fueron secuestrados durante el mortal ataque del 7 de octubre de 2023 por Hamas y llevados a Gaza.
Los rehenes liberados, que fueron secuestrados durante el mortal ataque del 7 de octubre de 2023 por Hamas y llevados a Gaza, se sientan en un vehículo en el Centro Médico Sheba.
Un hombre posa para una foto dentro de un helicóptero que transporta rehenes, que habían estado retenidos en Gaza desde el mortal 7 de octubre de 2023 y que fueron liberados como parte de un intercambio de prisioneros por rehenes y un acuerdo de alto el fuego entre Israel y Hamas, antes de despegar en Reim, en el sur de Israel.
Ziv Berman hace un gesto mientras está sentado en un vehículo en el Centro Médico Sheba.
Un convoy que transporta rehenes liberados, que habían estado retenidos en Gaza desde el mortal ataque del 7 de octubre de 2023 por parte de Hamás, y que fueron liberados como parte de un intercambio de prisioneros por rehenes y un acuerdo de alto el fuego entre Israel y Hamás, llega a Reim, en el sur de Israel.
Un rehén israelí liberado abraza a su padre, Dani Miran, después de su liberación como parte de un intercambio de prisioneros por rehenes y un acuerdo de alto el fuego entre Israel y Hamás, en Reim, Israel.
El rehén israelí liberado, Omri Miran, abraza a su esposa, Lishay Miran-Lav, después de ser liberado.
El rehén israelí liberado, Omri Miran, se reencuentra con su esposa, Lishay Miran-Lav.
Vehículos de la Cruz Roja transportan rehenes retenidos en Gaza desde el mortal ataque del 7 de octubre de 2023, tras su entrega como parte de un acuerdo de alto el fuego e intercambio de rehenes por prisioneros entre Hamás e Israel, en la ciudad de Gaza.
La gente se reúne mientras un helicóptero, que transporta a rehenes liberados que fueron secuestrados durante el mortal ataque del 7 de octubre de 2023 por Hamas y llevados a Gaza, llega al sitio del Centro Médico Rabin-Hospital Beilinson.
Un helicóptero que transportaba a rehenes liberados que fueron secuestrados durante el mortal 7 de octubre de 2023.
Los espectadores ondean banderas al costado del camino mientras un helicóptero que transporta rehenes que habían estado retenidos en Gaza desde el mortal ataque del 7 de octubre de 2023 por parte de Hamas, y que fueron liberados como parte de un intercambio de prisioneros por rehenes y un acuerdo de alto el fuego entre Israel y Hamas, despega en Reim, en el sur de Israel.
