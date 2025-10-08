Las imágenes de los homenajes por el segundo aniversario de la masacre del 7 de octubre
Israel conmemoró el segundo aniversario del ataque del grupo terrorista Hamas que el 7 de octubre de 2023 desencadenó la guerra en Gaza
08 Oct, 2025 06:36 a.m. EST
Los kenianos participan en una marcha pacífica de solidaridad, en conmemoración del segundo aniversario del mortífero ataque del 7 de octubre de 2023 contra Israel por parte de Hamás desde Gaza, en Nairobi, Kenia, el 7 de octubre de 2025.
Una activista instala una instalación de la ONG Río de Paz, con fotos de rehenes que fueron víctimas del mortal ataque del 7 de octubre de 2023 contra Israel por parte de Hamas desde Gaza, durante una manifestación contra el terrorismo y en solidaridad con las víctimas, en el segundo aniversario del ataque, en la playa de Copacabana en Río de Janeiro, Brasil, el 7 de octubre de 2025.
Un hombre lleva un cartel junto a una instalación de la ONG Río de Paz, con fotos de rehenes que fueron víctimas del mortal ataque del 7 de octubre de 2023.
Un visitante se sienta cerca de fotografías de rehenes y un mensaje que dice: "¡Traedlos a casa!" durante la inauguración pública y el debut europeo de "The Nova Music Festival Exhibition", una instalación conmemorativa dedicada a las víctimas del ataque de Hamás del 7 de octubre de 2023 contra Israel, en el histórico Aeropuerto de Tempelhof en Berlín, Alemania, el 7 de octubre de 2025.
Un visitante observa fotografías de rehenes secuestrados durante el mortal ataque del 7 de octubre de 2023 contra Israel por parte de Hamas.
La gente mira las fotografías de las víctimas del ataque de Hamás del 7 de octubre de 2023 contra Israel, durante la inauguración pública y el debut europeo de la instalación conmemorativa "La Exposición del Festival de Música Nova", en el histórico Aeropuerto de Tempelhof en Berlín, Alemania, el 7 de octubre de 2025.
La gente asiste a la inauguración pública y el debut europeo de "The Nova Music Festival Exhibition", una instalación conmemorativa dedicada a las víctimas del ataque de Hamás del 7 de octubre de 2023 contra Israel, en el histórico Aeropuerto de Tempelhof en Berlín, Alemania, el 7 de octubre de 2025.
Yael Braun-Pivet, presidenta de la Asamblea Nacional francesa, y Gerard Larcher, presidente del Senado francés, visitan un pabellón conmemorativo en homenaje a las víctimas del 7 de octubre, en la Place des Vosges en París, Francia, en el aniversario del mortal ataque del 7 de octubre de 2023 contra Israel por parte de Hamas desde Gaza, el 7 de octubre de 2025.
Se colocan fotografías de las víctimas en sillas mientras la gente asiste a una vigilia para conmemorar el segundo aniversario del mortal ataque del 7 de octubre de 2023 contra Israel por parte de Hamas desde Gaza, en la Puerta de Brandeburgo en Berlín, Alemania, el 7 de octubre de 2025.
Familiares de rehenes israelíes y simpatizantes protestan frente a la residencia del primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, en conmemoración del segundo aniversario del mortal ataque del 7 de octubre de 2023 contra Israel por parte de Hamas desde Gaza, en Jerusalén, el 7 de octubre de 2025.
Una persona decoró un cartel que dice "7.10.23", junto a las fotos de las víctimas colocadas en sillas durante una vigilia para conmemorar el segundo aniversario del mortal ataque del 7 de octubre de 2023 contra Israel por parte de Hamás desde Gaza, en la Puerta de Brandeburgo en Berlín, Alemania, el 7 de octubre de 2025.
Una mujer reacciona mientras las familias de los rehenes israelíes y sus partidarios protestan frente a la residencia del primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, en conmemoración del segundo aniversario del mortal ataque del 7 de octubre de 2023 contra Israel por parte de Hamas desde Gaza, en Jerusalén, el 7 de octubre de 2025.