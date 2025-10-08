Fotos Al 100

Las imágenes de los homenajes por el segundo aniversario de la masacre del 7 de octubre

Israel conmemoró el segundo aniversario del ataque del grupo terrorista Hamas que el 7 de octubre de 2023 desencadenó la guerra en Gaza

Los kenianos participan en una
Los kenianos participan en una marcha pacífica de solidaridad, en conmemoración del segundo aniversario del mortífero ataque del 7 de octubre de 2023 contra Israel por parte de Hamás desde Gaza, en Nairobi, Kenia, el 7 de octubre de 2025.
Los kenianos llevan banderas israelíes
Los kenianos llevan banderas israelíes y estadounidenses durante una marcha pacífica de solidaridad, en conmemoración del segundo aniversario del mortífero ataque del 7 de octubre de 2023 contra Israel por parte de Hamás desde Gaza, en Nairobi, Kenia, el 7 de octubre de 2025.
Los kenianos llevan banderas israelíes
Los kenianos llevan banderas israelíes y estadounidenses durante una marcha pacífica de solidaridad, en conmemoración del segundo aniversario del mortífero ataque del 7 de octubre de 2023 contra Israel por parte de Hamás desde Gaza, en Nairobi, Kenia, el 7 de octubre de 2025.
Los kenianos participan en una
Los kenianos participan en una marcha pacífica de solidaridad, en conmemoración del segundo aniversario del mortífero ataque del 7 de octubre de 2023 contra Israel por parte de Hamás desde Gaza, en Nairobi, Kenia, el 7 de octubre de 2025.
Una activista instala una instalación
Una activista instala una instalación de la ONG Río de Paz, con fotos de rehenes que fueron víctimas del mortal ataque del 7 de octubre de 2023 contra Israel por parte de Hamas desde Gaza, durante una manifestación contra el terrorismo y en solidaridad con las víctimas, en el segundo aniversario del ataque, en la playa de Copacabana en Río de Janeiro, Brasil, el 7 de octubre de 2025.
Un hombre lleva un cartel
Un hombre lleva un cartel junto a una instalación de la ONG Río de Paz, con fotos de rehenes que fueron víctimas del mortal ataque del 7 de octubre de 2023.
Un visitante se sienta cerca
Un visitante se sienta cerca de fotografías de rehenes y un mensaje que dice: "¡Traedlos a casa!" durante la inauguración pública y el debut europeo de "The Nova Music Festival Exhibition", una instalación conmemorativa dedicada a las víctimas del ataque de Hamás del 7 de octubre de 2023 contra Israel, en el histórico Aeropuerto de Tempelhof en Berlín, Alemania, el 7 de octubre de 2025.
Un visitante observa fotografías de
Un visitante observa fotografías de rehenes secuestrados durante el mortal ataque del 7 de octubre de 2023 contra Israel por parte de Hamas.
La gente mira las fotografías
La gente mira las fotografías de las víctimas del ataque de Hamás del 7 de octubre de 2023 contra Israel, durante la inauguración pública y el debut europeo de la instalación conmemorativa "La Exposición del Festival de Música Nova", en el histórico Aeropuerto de Tempelhof en Berlín, Alemania, el 7 de octubre de 2025.
La gente asiste a la
La gente asiste a la inauguración pública y el debut europeo de "The Nova Music Festival Exhibition", una instalación conmemorativa dedicada a las víctimas del ataque de Hamás del 7 de octubre de 2023 contra Israel, en el histórico Aeropuerto de Tempelhof en Berlín, Alemania, el 7 de octubre de 2025.
Yael Braun-Pivet, presidenta de la
Yael Braun-Pivet, presidenta de la Asamblea Nacional francesa, y Gerard Larcher, presidente del Senado francés, visitan un pabellón conmemorativo en homenaje a las víctimas del 7 de octubre, en la Place des Vosges en París, Francia, en el aniversario del mortal ataque del 7 de octubre de 2023 contra Israel por parte de Hamas desde Gaza, el 7 de octubre de 2025.
Se colocan fotografías de las
Se colocan fotografías de las víctimas en sillas mientras la gente asiste a una vigilia para conmemorar el segundo aniversario del mortal ataque del 7 de octubre de 2023 contra Israel por parte de Hamas desde Gaza, en la Puerta de Brandeburgo en Berlín, Alemania, el 7 de octubre de 2025.
Familiares de rehenes israelíes y
Familiares de rehenes israelíes y simpatizantes protestan frente a la residencia del primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, en conmemoración del segundo aniversario del mortal ataque del 7 de octubre de 2023 contra Israel por parte de Hamas desde Gaza, en Jerusalén, el 7 de octubre de 2025.
Una persona decoró un cartel
Una persona decoró un cartel que dice "7.10.23", junto a las fotos de las víctimas colocadas en sillas durante una vigilia para conmemorar el segundo aniversario del mortal ataque del 7 de octubre de 2023 contra Israel por parte de Hamás desde Gaza, en la Puerta de Brandeburgo en Berlín, Alemania, el 7 de octubre de 2025.
Una mujer reacciona mientras las
Una mujer reacciona mientras las familias de los rehenes israelíes y sus partidarios protestan frente a la residencia del primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, en conmemoración del segundo aniversario del mortal ataque del 7 de octubre de 2023 contra Israel por parte de Hamas desde Gaza, en Jerusalén, el 7 de octubre de 2025.

(con imágenes de Reuters)

