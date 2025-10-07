Fotos Al 100

70 fotos: FUNDALEU celebró su tradicional gala solidaria, “Famosos por la Vida 2025”

En el marco de su 26° aniversario, el evento reunió a grandes figuras que colaboraron como “Celebrity Waiters”

Por Soledad Blardone

La gran foto grupal con todos los famosos que participaron de la tradicional gala solidaria a beneficio de FUNDALEU
El empresario Eduardo Cohen (anticuario Arita) y Susana Giménez
Mirtha Legrand y Juana Viale
Mirtha Legrand y Juana Viale
Los empresarios Eduardo Cohen y Nicolás Caputo
Marley
Marley
Ana Rusconi
Ana Rusconi
Zulemita Menem
Zulemita Menem
Eduardo y Elina Costantini
Eduardo y Elina Costantini
El empresario Federico Braun (La Anónima)
El empresario Juan Neuss
Los empresarios Federico Fernández Prieto y Juan Nápoli (Banco de Valores)
María Susini y Facundo Arana
María Susini y Facundo Arana
Anamá Ferreira
Anamá Ferreira
Guillermo Andino, Andrea Frigerio e Iván de Pineda
El empresario Claudio Cerini, Belén Ferreyra y Damián Pozzoli, director de Banco Macro
El embajador de España, Joaquín María de Arístegui
El embajador de Panamá, Juan Luis Correa Esquivel
Desde 1956, FUNDALEU realiza un singular servicio en tareas de información a la comunidad y de orientación a pacientes con enfermedades oncológicas de la sangre
En su Centro de Internación e Investigación Clínica, se realiza investigación, docencia, diagnóstico, y tratamiento de las enfermedades oncohematológicas
La modelo Soledad Solaro
La modelo Soledad Solaro
El empresario Marcelo Valsecchi
El empresario Marcelo Valsecchi
El exfutbolista Leonardo Ponzio
El exfutbolista Leonardo Ponzio
Mirtha Legrand junto a Wally Diamante
El presidente del Banco Santander, Guillermo Tempesta Leeds, y Sonia Offerman
Braulio Bauab y Luis Novaresio
Braulio Bauab y Luis Novaresio
Constanza Feraud y Gabriel Corrado
Constanza Feraud y Gabriel Corrado
El ministro de Salud porteño, Fernán Quirós, y Silvana Figar
Elina Costantini
Elina Costantini
Donato De Santis
Donato De Santis
Miguel del Sel
Miguel del Sel
Mirtha Legrand
Mirtha Legrand
Juana Viale
Juana Viale
Andrea Frigerio
Andrea Frigerio
Leandro "Chino' Leunis
Leandro "Chino' Leunis
Sofía "Jujuy" Jiménez
Sofía "Jujuy" Jiménez
El exbailarín Iñaki Urlezaga
El exbailarín Iñaki Urlezaga
El arquitecto Javier Iturrioz
El arquitecto Javier Iturrioz
Alejandro Pueyrredon y Dolores Trull
Alejandro Pueyrredon y Dolores Trull
Belu Lucius
Belu Lucius
Javier Ortega Desio
Javier Ortega Desio
Ginette Reynal
Ginette Reynal
Willy Kohan y Quique Wolff
Willy Kohan y Quique Wolff
Ana Rusconi y Guillermo Dourée
Ana Rusconi y Guillermo Dourée
Javier Iturrioz y el diseñador Fabián Zitta
El diseñador Laurencio Adot
El diseñador Laurencio Adot
Claudio Zuchovicki
Claudio Zuchovicki
Quique Wolff
Quique Wolff
El empresario Sebastián Calfun
El empresario Sebastián Calfun
Larisa Andreani, presidente de arteBA
El diseñador Benito Fernández
El diseñador Benito Fernández
Guillermo Andino y Andrea Frigerio
Guillermo Andino y Andrea Frigerio
Fabián Zitta
Fabián Zitta
Daniel Gómez Rinaldi
Daniel Gómez Rinaldi
Nancy Dure
Nancy Dure
Pilar Smith
Pilar Smith
La exmodelo Natalia Graciano
La exmodelo Natalia Graciano
Willy Kohan
Willy Kohan
Facundo Arana
Facundo Arana
Eduardo Cohen y Susana Giménez
Eduardo Cohen y Susana Giménez
Iñaki Urlezaga, Juana Viale y Pilar Smith
Benito Fernández y Soledad Solaro
Benito Fernández y Soledad Solaro
Teté Coustarot
Teté Coustarot
Barbie Simmons
Barbie Simmons
Iván de Pineda
Iván de Pineda
Roberto Funes Ugarte
Roberto Funes Ugarte
Gabriel Corrado
Gabriel Corrado
Marcelo De Bellis
Marcelo De Bellis
Débora Plager
Débora Plager
Luis Novaresio
Luis Novaresio
FUNDALEU celebró su tradicional gala solidaria, “Famosos por la Vida 2025” /// Fotos: Jaime Olivos

