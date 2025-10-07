70 fotos: FUNDALEU celebró su tradicional gala solidaria, “Famosos por la Vida 2025”

07 Oct, 2025 03:59 a.m. EST
La gran foto grupal con todos los famosos que participaron de la tradicional gala solidaria a beneficio de FUNDALEU El empresario Eduardo Cohen (anticuario Arita) y Susana Giménez Mirtha Legrand y Juana Viale Los empresarios Eduardo Cohen y Nicolás Caputo Marley Ana Rusconi Zulemita Menem Eduardo y Elina Costantini El empresario Federico Braun (La Anónima) El empresario Juan Neuss Los empresarios Federico Fernández Prieto y Juan Nápoli (Banco de Valores) María Susini y Facundo Arana Anamá Ferreira Guillermo Andino, Andrea Frigerio e Iván de Pineda El empresario Claudio Cerini, Belén Ferreyra y Damián Pozzoli, director de Banco Macro El embajador de España, Joaquín María de Arístegui El embajador de Panamá, Juan Luis Correa Esquivel Desde 1956, FUNDALEU realiza un singular servicio en tareas de información a la comunidad y de orientación a pacientes con enfermedades oncológicas de la sangre En su Centro de Internación e Investigación Clínica, se realiza investigación, docencia, diagnóstico, y tratamiento de las enfermedades oncohematológicas La modelo Soledad Solaro El empresario Marcelo Valsecchi El exfutbolista Leonardo Ponzio Mirtha Legrand junto a Wally Diamante El presidente del Banco Santander, Guillermo Tempesta Leeds, y Sonia Offerman Braulio Bauab y Luis Novaresio Constanza Feraud y Gabriel Corrado El ministro de Salud porteño, Fernán Quirós, y Silvana Figar Elina Costantini Donato De Santis Miguel del Sel Mirtha Legrand Juana Viale Andrea Frigerio Leandro "Chino' Leunis Sofía "Jujuy" Jiménez El exbailarín Iñaki Urlezaga El arquitecto Javier Iturrioz Alejandro Pueyrredon y Dolores Trull Belu Lucius Javier Ortega Desio Ginette Reynal Willy Kohan y Quique Wolff Ana Rusconi y Guillermo Dourée Javier Iturrioz y el diseñador Fabián Zitta El diseñador Laurencio Adot Claudio Zuchovicki Quique Wolff El empresario Sebastián Calfun Larisa Andreani, presidente de arteBA El diseñador Benito Fernández Guillermo Andino y Andrea Frigerio Fabián Zitta Daniel Gómez Rinaldi Nancy Dure Pilar Smith La exmodelo Natalia Graciano Willy Kohan Facundo Arana Eduardo Cohen y Susana Giménez Iñaki Urlezaga, Juana Viale y Pilar Smith Benito Fernández y Soledad Solaro Teté Coustarot Barbie Simmons Iván de Pineda Roberto Funes Ugarte Gabriel Corrado Marcelo De Bellis Débora Plager Luis Novaresio FUNDALEU celebró su tradicional gala solidaria, “Famosos por la Vida 2025” /// Fotos: Jaime Olivos