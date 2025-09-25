30 fotos de Bōken: un verano entre París y Kioto

La aventura comienza en Kioto. Escenas en templos tradicionales, jardines japoneses y calles estrechas iluminadas por faroles
Prendas de lino y cuero con siluetas relajadas
Kioto inspira un lujo silencioso, sin artificios
Detalles de la colección. Primeros planos de texturas: denim, cuero ovino, tejidos rústicos
Fotografía editorial enfocada en la nobleza de los materiales
El espíritu de París. Siluetas con movimiento, blazers livianos y vestidos
Denim refinado. Looks urbanos en escenarios parisinos
El jean como pieza clave, reinterpretado en clave sofisticada
El lujo silencioso. Accesorios de cuero trabajados artesanalmente
Una narrativa visual que une aventura, moda y cultura
Con esta campaña, Bōken reafirma su espíritu global: nacido en Buenos Aires, con alma japonesa y corazón europeo. Una colección que invita a viajar, vestir con autenticidad y redescubrir la moda como un camino de aventura /// Fotos: Gentileza Bōken