45 fotos: la subasta solidaria de la Fundación Policía Federal Argentina a beneficio del Hospital Churruca Visca

Amalia Amoedo, presidente de la Fundación Policía Federal Argentina, y Nunzia Locatelli de Bulgheroni, vicepresidente, junto al jefe de la Policía Federal Argentina (PFA), Luis Alejandro Rolle, en la tercera edición de la subasta solidaria a beneficio
Fundación Policía Federal Argentina fue fundada hace 37 años por Amalia Lacroze de Fortabat y Carlos Bulgheroni, con el fin de colaborar y acompañar al Hospital Churruca Visca, donando equipamiento médico de gran necesidad y última generación, otorgando herramientas para ayudar a brindar una mejorar calidad de atención a sus afiliados
La Fundación Policía Federal Argentina trabaja para que el Complejo Médico permanezca en la vanguardia técnica, tanto de diagnóstico como tratamiento
También, colaboran con capacitaciones, becas y especializaciones para los profesionales de la salud, en función de las necesidades de cada área
En 2024, la Fundación PFA entregó 10 equipos médicos y becó a más de 35 profesionales con capacitaciones, diplomaturas y especializaciones, permitiendo mantener actualizado al cuerpo médico y técnico
En 2025, el principal objetivo de la Fundación es la adquisición de un mamógrafo para diagnóstico por imágenes, junto con una torre de laparoscopía para el departamento quirúrgico, un gastroscopio y un colonoscopio, entre otros equipos, para continuar con las capacitaciones del personal de salud
Se subastaron obras de artistas como Edgardo Giménez, Nicola Costantino, Alfredo Dufour, Paola Vega, Irina Kirchuk y Ramiro Smith Estrada, entre otros
Esta nueva edición de la subasta solidaria fue curada por Laura Batkis, quien posa junto a algunos de los artistas que participaron
