45 fotos: la subasta solidaria de la Fundación Policía Federal Argentina a beneficio del Hospital Churruca Visca

La institución encabezada por su presidente, Amalia Amoedo, organizó un remate de obras de artistas consagrados y jóvenes en el inicio de su carrera

Por Soledad Blardone

Amalia Amoedo, presidente de la Fundación Policía Federal Argentina, y Nunzia Locatelli de Bulgheroni, vicepresidente, junto al jefe de la Policía Federal Argentina (PFA), Luis Alejandro Rolle, en la tercera edición de la subasta solidaria a beneficio
Fundación Policía Federal Argentina fue fundada hace 37 años por Amalia Lacroze de Fortabat y Carlos Bulgheroni, con el fin de colaborar y acompañar al Hospital Churruca Visca, donando equipamiento médico de gran necesidad y última generación, otorgando herramientas para ayudar a brindar una mejorar calidad de atención a sus afiliados
La Fundación Policía Federal Argentina trabaja para que el Complejo Médico permanezca en la vanguardia técnica, tanto de diagnóstico como tratamiento
También, colaboran con capacitaciones, becas y especializaciones para los profesionales de la salud, en función de las necesidades de cada área
En 2024, la Fundación PFA entregó 10 equipos médicos y becó a más de 35 profesionales con capacitaciones, diplomaturas y especializaciones, permitiendo mantener actualizado al cuerpo médico y técnico
Nunzia Locatelli de Bulgheroni y Amalia Amoedo junto a Laura Batkis, curadora de la muestra
Marcos Bulgheroni y Nunzia Locatelli de Bulgheroni
Fabián Perechodnik y Amalia Amoedo
Amalia Amoedo y Nunzia Locatelli de Bulgheroni junto a algunos de los integrantes de la comisión directiva de la Fundación
Laura Hakel, curadora de la Colección Ama Amoedo
Marcos Bulgheroni y Nunzia Locatelli de Bulgheroni junto a Fabián Perechodnik
Juan Martín Bulgheroni junto al jefe de la Policía Federal Argentina, Luis Alejandro Rolle; Marcos Bulgheroni y Federico Braun
Juan Pablo Maglier y Amalia Amoedo
Mary Rozenmuter y Nunzia Locatelli de Bulgheroni
El director de Roldán Moderno, Sebastián Boccazzi
En 2025, el principal objetivo de la Fundación es la adquisición de un mamógrafo para diagnóstico por imágenes, junto con una torre de laparoscopía para el departamento quirúrgico, un gastroscopio y un colonoscopio, entre otros equipos, para continuar con las capacitaciones del personal de salud
Julio Suaya y Gimena Macri
Se subastaron obras de artistas como Edgardo Giménez, Nicola Costantino, Alfredo Dufour, Paola Vega, Irina Kirchuk y Ramiro Smith Estrada, entre otros
Esta nueva edición de la subasta solidaria fue curada por Laura Batkis, quien posa junto a algunos de los artistas que participaron
Laura Batkis y la galerista, Amparo Díscoli
El embajador Mario Oyarzábal junto a Fabián Perechodnik y el artista, Dan Hallman
Federico Poehls y Elio Alderete
Silvestre Asurey
Cristián Cartier
Pablo Luge y Ramiro López Larroy
Darío Campidoglio y Daniel Miranda
Mary Rozenmuter
Teresa González Fernández
Sebastián Boccazzi y Julio Suaya
Waldo Casal, Anamá Ferreira y Daniel Miranda
Florencia Giordana Braun, directora de la galería Rolf Art, y Julio Suaya
Ana García Balcarce, Laura Batkis, nunzia Locatelli de Bulgheroni, Amalia Amoedo y Laura Hakel
Alejandro Veroutis
Amalia Amoedo
Nunzia Locatelli de Bulgheroni
Laura Batkis
Juan Pablo Maglier y Federico Braun
Laura Hakel y el artista Carlos Huffmann
Cynthia Weil
Amparo Díscoli y Federico Braun
Jacqueline Perpen y Rita Falcón
Paz Caradonti
Laura Hakel y Pablo Louge
Teresa González Fernández, Daniel Miranda y Anamá Ferreira
La subasta solidaria de la Fundación Policía Federal Argentina a beneficio del Hospital Churruca Visca /// Fotos: Jaime Olivos

