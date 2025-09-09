25 fotos: María Cher presentó la 2° edición de la “Fiesta que VA” en el cierre de BAFWEEK 2025

María Cher en la gran celebración de la segunda edición de la "Fiesta que VA", que se llevó a cabo en el marco del cierre del BAFWEEK 2025 en "Caramelo"
Wanda Nara participó del exclusivo encuentro que comenzó con una comida íntima para 100 personas y culminó en una fiesta de 400 invitados en "Caramelo", el lugar del momento que abrió sus puertas este año y reversionó la noche de Buenos Aires llevándola al máximo nivel internacional
Zaira Nara, entre las figuras que estuvieron en el evento
La modelo Bárbara Sánchez. La noche contó con un explosivo line up de DJs a cargo de Miuka y Zuker, y Xessentials por Six Sex y Cerezo RMX
Ángelo Mutti Spinetta y Zoe Gotusso
Emmanuel Horvilleur. La ambientación recreó un imaginario de reinterpretación de estéticas retro asociadas al mundo del rock, particularmente el glamour étnico y exótico vinculado con la idea
de una iluminación trascendental
La vida bohemia y glamorosa del Riad, con referencias a Pauly y Talitha Getty, Rolling Stones y Yves Saint Laurent, se entrelazó con una propuesta artística que unió lo étnico, lo urbano y el rock psicodélico
Ángelo Mutti Spinetta. La comida, también en sintonía con esta estética, estuvo a cargo de Fabric
Minerva Casero y Zoe Gotusso. Los invitados formaron parte de una comunidad orgánica que acompaña a Maria Cher desde hace muchos años, uniendo el mundo de la moda, la música, el arte y la gastronomía
Bernarda Cella y Grace Gold
Vida Spinetta
Zaira y Wanda Nara
El modelo Ramiro
Six Sex
Belén Chavanne
Tuli Acosta
Minerva Casero, María Cherñajovsky y Zoe Gotusso
Valen Ormaechea
La modelo Sabrina Ioffreda
Sofía Malamute y Joaco Díaz
Oli Saal
Dillom
Coty Larguía
La modelo Paz Lenzi
María Cher presentó la 2° edición de la “Fiesta que VA” en el cierre de BAFWEEK 2025 /// Fotos: Gentileza CHER