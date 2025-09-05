Fotos Al 100

36 fotos: “Wishes under the stars”, la gala anual de Make-A-Wish Argentina

Se llevó a cabo la tradicional comida a beneficio de la fundación que preside Mónica Parisier

Por Soledad Blardone

Guardar
Mirtha Legrand junto a Guido
Mirtha Legrand junto a Guido Parisier en la mesa principal
Mirtha Legrand junto a Fabián
Mirtha Legrand junto a Fabián Perechodnik, Mónica y Guido Parisier. Detrás, Evelyn Scheidl y Teresa Calandra
Rosi Flom junto a Guido
Rosi Flom junto a Guido y Mónica Parisier
Ana Rusconi
Ana Rusconi
Silvana Vives, presidente de Conciencia
Silvana Vives, presidente de Conciencia
Fabián Perechodnik y Mónica Parisier
Fabián Perechodnik y Mónica Parisier
Juan Cruz Hernández y Alexia
Juan Cruz Hernández y Alexia Menem
El ex juez, Ignacio Irurzun
El ex juez, Ignacio Irurzun
El embajador de Suiza, Hans
El embajador de Suiza, Hans Rüedi Bortis y Willie Carballo, representante para América Latina de la clínica suiza La Prairie
Fabián Perechodnik junto a sus
Fabián Perechodnik junto a sus hijos Iván y Sofía
Rosi Flom
Rosi Flom
Natalia Olmos, directora de Comunicación
Natalia Olmos, directora de Comunicación y Relaciones Institucionales del Grupo Olmos
La diseñadora, Ivana Picallo
La diseñadora, Ivana Picallo
Mica Kim y Gastón Parisier
Mica Kim y Gastón Parisier
Arthur Rotela y Martin Wullich
Arthur Rotela y Martin Wullich
Graciela Pérez Lastra
Graciela Pérez Lastra
El ex juez Ignacio Irurzun
El ex juez Ignacio Irurzun y su mujer, Mercedes Casamayor
Walter Ramírez Moyano y el
Walter Ramírez Moyano y el embajador de Perú, Carlos Chocano Burga
Rocío Vivas y Fabián Medina
Rocío Vivas y Fabián Medina Flores
Teresa Calandra
Teresa Calandra
Guchy Zappa y Pía Iezzi
Guchy Zappa y Pía Iezzi
Martin Wullich estuvo a cargo
Martin Wullich estuvo a cargo de la conducción de la gala
Guido y Mónica Parisier junto
Guido y Mónica Parisier junto a Fabián Perechodnik y Fabián Medina Flores
El empresario Marcelo Valsecchi
El empresario Marcelo Valsecchi
Mónica Parisier
Mónica Parisier
Eduardo y Luciana Zbikoski junto
Eduardo y Luciana Zbikoski junto a Juan Luis Correa, embajador de Panamá, y Ana Rusconi
Margarita Lemseyan
Margarita Lemseyan
Evelyn Scheidl, Marcea Gotlib y
Evelyn Scheidl, Marcea Gotlib y Carolina van Esso
Ivana Picallo y Graciela Pérez
Ivana Picallo y Graciela Pérez Lastra
Teresa Calandra, Rocío Vivas, Evelyn
Teresa Calandra, Rocío Vivas, Evelyn Scheidl, Mónica Parisier, Carolina van Esso y Marcela Gotlib
Walter Ramírez Moyano, Carlos Lausirica
Walter Ramírez Moyano, Carlos Lausirica y Horacio Torcello
Fabián Perechodnik, Rocío Vivas, Fabián
Fabián Perechodnik, Rocío Vivas, Fabián Medina Flores y Augusto Bovio, presidente de la Fundación Prometheus
Juan Luis Correa, embajador de
Juan Luis Correa, embajador de Panamá
Mercedes Casamayor y Vicky Álvarez
Mercedes Casamayor y Vicky Álvarez
“Wishes under the stars”, la
“Wishes under the stars”, la gala anual de Make-A-Wish Argentina /// RS Fotos

Temas Relacionados

Vidriera

Últimas noticias

Ladrones atacaron a golpes a

Ladrones atacaron a golpes a una jubilada mientras dormía en su casa de La Plata

La política del barullo

Tini Stoessel – De Paul y el tabú de los contratos prenupciales en Argentina

La industria naval y la marina mercante nacional en la Argentina del siglo XXI

El Ministerio de Seguridad creó un organismo clave para la lucha contra las drogas sintéticas

Infobae América

Kim Jong-Un ratificó su “voluntad

Kim Jong-Un ratificó su “voluntad firme” en intensificar las relaciones bilaterales con el régimen chino

Putin advirtió que las tropas occidentales que sean desplegadas en Ucrania serán consideradas “objetivos legítimos”

La embajadora de EEUU en Guyana afirmó que está “orgullosa” por el desarrollo pacífico de las elecciones en el país

Trump y Albanese sostuvieron una conversación clave sobre minerales raros en la antesala a la Asamblea General de la ONU

Lula convocó a una movilización en Brasil contra el proyecto de amnistía que podría favorecer a Jair Bolsonaro

TELESHOW

El emotivo encuentro entre Charly

El emotivo encuentro entre Charly García y Lionel Messi, tras el partido de la Selección Argentina

Wanda Nara anunció los famosos de MasterChef Celebrity: Maxi López, Evangelina Anderson, Pablo Lescano, Ventura, Marixa Balli y más

La reacción de Wanda Nara al anunciar a Maxi López como participante de Masterchef: “¿Qué va a hacer en mi trabajo?”

La tajante respuesta de Rusherking luego de que Ángela Torres revelara detalles de su separación

La primera aparición de Cris Morena después de la muerte de su nieta: “Romina está con Mila”