36 fotos: “Wishes under the stars”, la gala anual de Make-A-Wish Argentina

05 Sep, 2025 02:13 a.m. EST
Mirtha Legrand junto a Guido Parisier en la mesa principal Mirtha Legrand junto a Fabián Perechodnik, Mónica y Guido Parisier. Detrás, Evelyn Scheidl y Teresa Calandra Rosi Flom junto a Guido y Mónica Parisier Ana Rusconi Silvana Vives, presidente de Conciencia Fabián Perechodnik y Mónica Parisier Juan Cruz Hernández y Alexia Menem El ex juez, Ignacio Irurzun El embajador de Suiza, Hans Rüedi Bortis y Willie Carballo, representante para América Latina de la clínica suiza La Prairie Fabián Perechodnik junto a sus hijos Iván y Sofía Rosi Flom Natalia Olmos, directora de Comunicación y Relaciones Institucionales del Grupo Olmos La diseñadora, Ivana Picallo Mica Kim y Gastón Parisier Arthur Rotela y Martin Wullich Graciela Pérez Lastra El ex juez Ignacio Irurzun y su mujer, Mercedes Casamayor Walter Ramírez Moyano y el embajador de Perú, Carlos Chocano Burga Rocío Vivas y Fabián Medina Flores Teresa Calandra Guchy Zappa y Pía Iezzi Martin Wullich estuvo a cargo de la conducción de la gala Guido y Mónica Parisier junto a Fabián Perechodnik y Fabián Medina Flores El empresario Marcelo Valsecchi Mónica Parisier Eduardo y Luciana Zbikoski junto a Juan Luis Correa, embajador de Panamá, y Ana Rusconi Margarita Lemseyan Evelyn Scheidl, Marcea Gotlib y Carolina van Esso Ivana Picallo y Graciela Pérez Lastra Teresa Calandra, Rocío Vivas, Evelyn Scheidl, Mónica Parisier, Carolina van Esso y Marcela Gotlib Walter Ramírez Moyano, Carlos Lausirica y Horacio Torcello Fabián Perechodnik, Rocío Vivas, Fabián Medina Flores y Augusto Bovio, presidente de la Fundación Prometheus Juan Luis Correa, embajador de Panamá Mercedes Casamayor y Vicky Álvarez “Wishes under the stars”, la gala anual de Make-A-Wish Argentina /// RS Fotos