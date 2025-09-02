Fotos Al 100

42 fotos: la gran Cena Anual Solidaria de la Fundación River Plate

Las glorias del equipo y sus autoridades, junto a empresarios y famosos, participaron de la 12° edición a beneficio, en la que se recaudaron $1.101.667.610

Por Soledad Blardone

El presidente de River, Jorge
El presidente de River, Jorge Brito, en la tradicional Cena Anual Solidaria a beneficio de la Fundación River Plate
La presidente de la Fundación
La presidente de la Fundación River Plate, Clara D'Onofrio
El entrenador de River, Marcelo Gallardo
El entrenador de River, Marcelo Gallardo
Con el lema “Grandeza es
Con el lema “Grandeza es estar donde hay que estar y hacer lo que hay que hacer”, la Fundación River Plate celebró una nueva edición de su Cena Anual Solidaria
Jorge Brito, presidente de River,
Jorge Brito, presidente de River, junto a Stefano Di Carlo, candidato a presidente por el oficialismo, y Rodolfo D'Onofrio, expresidente
Matías Patanian, vicepresidente de River,
Matías Patanian, vicepresidente de River, y su mujer Karina Patanian
El presidente de River, Jorge
El presidente de River, Jorge Brito, y su mujer, Gabriela Vaca Guzmán, vicepresidente 2da de la Fundación River Plate
Zulemita Menem y Rodolfo D'Onofrio
Zulemita Menem y Rodolfo D'Onofrio
El gobernador de Entre Ríos,
El gobernador de Entre Ríos, Rogelio Frigerio, y su mujer, Victoria Costoya
Daniel Hadad, fundador y CEO de Infobae
Daniel Hadad, fundador y CEO de Infobae
Enzo Pérez, Facundo Colidio, Nacho
Enzo Pérez, Facundo Colidio, Nacho Fernández y Pity Martínez
Más de 80 empresas y
Más de 80 empresas y referentes de distintos ámbitos, junto a jugadores, exjugadores y miembros de la Comisión Directiva de Fundación y de Club Atlético River Plate, se sumaron para respaldar una labor que, desde hace doce años, utiliza el deporte y la educación como herramientas de inclusión y oportunidades para niños y jóvenes en contextos vulnerables
Enzo Pérez y Nacho Fernández
Enzo Pérez y Nacho Fernández
Franco Armani junto a los
Franco Armani junto a los conductores de la cena, Mariano Iúdica y Agostina Scalise
Enzo Francescoli y el ex
Enzo Francescoli y el ex capitán de River, Leonardo Ponzio
Juan Cruz Ávila junto a
Juan Cruz Ávila junto a su mujer María Guastavino
Mariano Borinsky, presidente de la
Mariano Borinsky, presidente de la Cámara Federal de Casación Penal
El presidente del Banco de
El presidente del Banco de Valores, Juan Nápoli, junto a sus hijos Vincenzo y Teodoro
Tato Lanusse y su hijo Pedro
Tato Lanusse y su hijo Pedro
Ignacio Villarroel, vicepresidente 2° de
Ignacio Villarroel, vicepresidente 2° de River, y Consuelo García Frugoni
La diputada nacional Victoria Tolosa
La diputada nacional Victoria Tolosa Paz y Enrique "Pepe" Albistur
Francisco De Narvaez y su
Francisco De Narvaez y su mujer, Carolina Klemencic
Luis Galli, CEO de Newsan
Luis Galli, CEO de Newsan
Ubaldo Matildo "El Pato" Fillol
Ubaldo Matildo "El Pato" Fillol
El exfutbolista Alejandro "Chori" Domínguez
El exfutbolista Alejandro "Chori" Domínguez
Diego e Iván Finkelstein junto
Diego e Iván Finkelstein junto a Nicolás Pino, presidente de la Sociedad Rural
Matías Patanian junto a Norberto
Matías Patanian junto a Norberto "Beto" Alonso y Andrés Ballota, tesorero de River
Durante la noche, se recaudaron
Durante la noche, se recaudaron fondos para fortalecer los programas educativos, deportivos y sociales que la Fundación impulsa en todo el país
Gabriela Vaca Guzmán
Gabriela Vaca Guzmán
Juan Nápoli
Juan Nápoli
Mariano Taratuty, candidato a vicepresidente
Mariano Taratuty, candidato a vicepresidente de Stefano Di Carlo y actual presidente de Obras e Infraestructura de River
Zulemita Menem junto a su
Zulemita Menem junto a su hijo, Luca Bertoldi
Sebastián Driussi y Nacho Fernández
Sebastián Driussi y Nacho Fernández con Pedro Alfonso
Jorge Brito, Gabriela Vaca Guzmán,
Jorge Brito, Gabriela Vaca Guzmán, Clara D'Onofrio, Carolina Klemencic y Francisco De Narvaez
Sebastián "Pappo' Roca y Lolo Longinotti
Sebastián "Pappo' Roca y Lolo Longinotti
Bernarda y Luis Cella junto
Bernarda y Luis Cella junto a Federico Levrino
El presidente del Banco Ciudad, Guillermo Laje
El presidente del Banco Ciudad, Guillermo Laje
Consuelo García Frugoni, Ignacio Villarroel,
Consuelo García Frugoni, Ignacio Villarroel, Rogelio Frigerio y Victoria Costoya
Rodolfo D'Onofrio y su hija
Rodolfo D'Onofrio y su hija Clara junto a Zulemita Menem
Gabriela Vaca Guzmán y Clara
Gabriela Vaca Guzmán y Clara D'Onofrio junto a Lucía de la Vega, directora ejecutiva de la Fundación River Plate
Clara D'Onofrio y su madre,
Clara D'Onofrio y su madre, Patricia Sbertol
La gran Cena Anual Solidaria
La gran Cena Anual Solidaria de la Fundación River Plate /// Fotos: Gustavo Gavotti y Gentileza Fundación River Plate

