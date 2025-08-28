Fotos Al 100

42 fotos: se presentó la reedición de un libro en homenaje a Nelly Arrieta de Blaquier

Fue la mecenas que apoyó la investigación de “Arquitectura, educación y patrimonio: Argentina 1600 - 1975″. Entre los invitados especiales se encontraban integrantes de la familia Blaquier

María Blaquier, Charlie Blaquier y María Taquini de Blaquier, Agustina Blaquier y Alberto Taquini durante la presentación del libro. En el prólogo de la primera edición, Nelly Arrieta de Blaquier, mecenas que permitió que la investigación y el libro pudieran hacerse realidad, escribió: “Es nuestra intención que contribuya a un mejor conocimiento del patrimonio de la arquitectura de la educación y a su preservación efectiva, tarea que nos incumbe a todos”
María Blaquier y Paddy Neuss
Agustina Blaquier y Bernardo Loitegui
Charlie Blaquier, María Taquini de Blaquier y los autores del libro, Claudia Schmidt y Fabio Grementeri. Para esta reedición, Mimi, Charlie y Alejandro Blaquier siguieron el legado de su madre apoyando la educación y cultura
Julio Crivelli, María Silvia Loitegui y Charlie Blaquier
Mariano de Bary, Alejandro Blaquier, Claudio Stamato, Pablo González Balcarce, Alberto Taquini, Felipe Durán y Alicia Carballo
Facundo Gómez Minujin y Fabio Grementeri
María Taquini de Blaquier y Virginia Blaquier
Alejandro Blaquier, Agustina Braun, Mimi Blaquier, Pedro Silvestri, María Taquini de Blaquier y Charlie Blaquier
Eduardo Mallea, Cecilia Perazzo, María Taquini de Blaquier, Carlos Fontán Balestra, Pompi Chopitea y Charlie Blaquier
Charlie Blaquier realizó un homenaje a su madre, Nelly Arrieta de Blaquier
Alejandro Blaquier, María Freixas de Braun, Agustina Braun y Federico Braun
Charlie y María Taquini de Blaquier junto a Federico y María Nicholson
Vicente Massot, María Taquini de Blaquier, Aurora Ramos Taboada y Charlie Blaquier
El libro presenta un panorama
El libro presenta un panorama de la arquitectura de edificios destinados a la educación en la Argentina, desde la acción pionera de la Orden Jesuita a principios del siglo XVII hasta los desarrollos tecnocráticos de la década de 1970. Particularmente, se concentra en los cien años de la modernidad que transcurren entre las iniciativas que llevaron a la implantación de la educación universal, durante el último cuarto del siglo XIX y el surgimiento de la posmodernidad y la globalización hacia fines del siglo XX
Alejandro, Mimi y Charlie Blaquier
La educación en la Argentina
La educación en la Argentina tiene una historia pujante y fecunda que le generó un prestigio único en América Latina. Historiadores y sociólogos, ensayistas e investigadores, políticos y funcionarios, educadores y ciudadanos afirman que el desarrollo del país contó con un pilar fundamental y excepcional, en su sistema educativo
Maia Güemes y Agustina Blaquier
Mimi Blaquier y Pedro Silvestri
Bernardo Loitegui, María Silvia Loitegui, Agustina Blaquier y Bárbara Insausti
Martín Naveira, Magdalena Pereyra Iraola, Adela y Johnny Casal
Marina Braun, Fini Travers de Braun, María Taquini de Blaquier, María Freixas de Braun y Agustina Braun
Mimi Blaquier, Rafael Oliveira César, María Taquini de Blaquier y Charlie Blaquier
Alex Reynal y Silke Bayer de Reynal
Martín Naveira y Magdalena Pereyra Iraola
Charlie Blaquier y Ángel Rossi
Máximo Blaquier y Martín Naveira
Adela Casal y María Taquini de Blaquier
Esteban Tedesco y María Taquini de Blaquier
Alejandro Blaquier, Agustina Braun, Felipe Durán y Claudio Stamato
Máximo y Carlos Blaquier (h)
Máximo Diez y Milagros Blaquier
Javier Iturrioz y Cristina Carlisle
Natalia Vivas de Lorenzi y Magdalena Pereyra Iraola junto a María, Agustín, Agustina, Félix y Carlos Blaquier
Natalia Vivas de Lorenzi y Carlos Blaquier
Marcelo Nougués y Daniel Ozan
Charlie Blaquier, María Taquini de Blaquier y Gino Bogani
Mimi Blaquier y Pablo González Balcarce
Máximo Diez, Paddy Neuss, Milagros Blaquier, Charlie Blaquier, Maria Blaquier, María Taquini de Blaquier y Carlos Blaquier
Alberto Taquini y Charlie Blaquier
Alejandro Blaquier y Marilen Caputo
Se presentó la reedición de un libro en homenaje a Nelly Arrieta de Blaquier /// Fotos: Gentileza Big Eventia

