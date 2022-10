13 fotos del espacio que fusiona fragancias de lujo con café de especialidad

Melina Lezcano, Laurita Fernández y Josefina Ansa (Créditos: Prensa Antonio Banderas)

La empresa Antonio Banderas Perfumes inauguró su espacio AB CAFÉ en la Plaza del Zorzal del Shopping Abasto, Ciudad de Buenos Aires. Disponible en el centro comercial hasta el 15 de octubre y de 10 a 22 horas, ofrece la experiencia de disfrutar de un café de especialidad junto a las fragancias del artista español.

Para su inauguración muchas celebridades se hicieron presentes: como la conductora y bailarina Laurita Fernández, la artista Melina Lezcano y la periodista Josefina Ansa.

Además, con motivo del Día de la Madre -el domingo 16 de este mes-, este espacio cuenta con toda la colección de perfumes femeninos, así como los masculinos. Para la ocasión, la periodista Josefina Ansa eligió la fragancia Her Golden Secret, una mezcla floral de madera de cedro, cachemira y pachuli con gardenia, durazno, bergamota, manzana, arándano y vainilla.

A la “cafetería” podrán acceder todos aquellos que hayan adquirido una fragancia de Antonio Banderas en las tiendas Get The Look, Parfumerie Abasto o en el mismo espacio, quienes recibirán un café de bienvenida y otros obsequios.

La empresa Cabrales, bajo el lema “Despertando tus sentidos”, es la encargada de garantizar la experiencia sensorial a través de su línea de Cafés de Especialidad.

El perfume elegido por el periodista Diego Leuco es The Icon, una fragancia masculina con notas de salida (las primeras en percibirse) de cítricos picantes, bergamota pomelo y pimienta negra; notas de corazón (que duran hasta seis horas) de hojas de violeta, lavanda, salvia y verde aromático, y notas de fondo (que definen el aroma final) de musgo leñoso, ámbar oriental, sándalo, pachuli, musgo de roble y haba tonka.

