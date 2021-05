Las imágenes del viacrucis de los usuarios de la Línea 12: caos, largas filas y horas de trayecto

Usuarios en la estación Zapata esperando el transporte de apoyo con dirección a Tláhuac, tras el colapso de una trabe cercana a la estación Los Olivos, las largas filas comienzan a crearse a partir de las 15 horas. Ciudad de México, mayo 12, 2021. Foto: Karina Hernández / Infobae

La noche del lunes 3 de mayo perdieron la vida 26 personas y casi 80 resultaron heridas en el colapso de una “ballena” en la conocida como Línea Dorada del STC Metro. La idea inicial de hacer más eficiente el traslado en zonas de la Ciudad como Iztapalapa, Xochimilco, Milpa Alta y Estado de México, hoy se ve afectada tras el cierre total de la línea a casi 9 años de su inauguración.

Usuarios en la estación Zapata a bordo del transporte de apoyo con dirección a Tláhuac. Ciudad de México, mayo 12, 2021. Foto: Karina Hernández / Infobae

Los usuarios aseguran que constantemente llegan camiones, pero no son suficientes. Debido a la situación sanitaria por la pandemia de Covid-19, el transporte de apoyo no tiene permitido estar a su máxima capacidad, si llega uno a su límite, no podrá detenerse en la estación.

Estación Zapata cerrada con una persona de limpieza dentro. La línea dorada permanece sin servicio tras el colapso de una trabe cercana a la estación Los Olivos el pasado 3 de mayo. Ciudad de México, mayo 12, 2021. Foto: Karina Hernández / Infobae

Son pocas las personas que deciden viajar de pie cuando tienen la posibilidad de salir de la fila y abordar, sus viajes se han multiplicado en tiempo.

Transporte de apoyo con dirección a Tláhuac, tras el colapso de una trabe cercana a la estación Los Olivos. Camiones reservados para las horas con mayor afluencia de usuarios, dando preferencia a personas de la tercera edad. Ciudad de México, mayo 12, 2021. Foto: Karina Hernández / Infobae

En la estación Zapata, sobre avenida Universidad, llegan camiones de apoyo que serán distribuidos entre las 15:00 y 20:00 horas, horario en que la afluencia de usuarios aumenta.

Según información de personal de Ciudad de México que labora en esta estación organizando el ingreso a las unidades, envían un camión vacío después de dos llenos, pero diversos usuarios han expresado que el transporte lo tienen detenido.

Estación Zapata en el transborde cerrado hacia la línea 12 a causa del colapso de la trabe cercana a la estación Los Olivos. Ciudad de México, mayo 12, 2021. Foto: Karina Hernández / Infobae

Servicio de transporte de apoyo en la estación Zapata de la Línea 12 tras el colapso de la trabe cercana a la estación Los Olivos el pasado 3 de mayo. Se ve una menor afluencia de usuarios entre las 7 y 8 horas de la mañana. Ciudad de México, mayo 12, 2021. Foto: Karina Hernández / Infobae

Usuarios en la estación Zapata abordando un camión vacío, el transporte de apoyo con dirección a Tláhuac, tras el colapso de una trabe cercana a la estación Los Olivos, las largas filas comienzan a crearse a partir de las 15 horas. Ciudad de México, mayo 12, 2021. Foto: Karina Hernández / Infobae

Personal de apoyo para el transporte en la estación Zapata con dirección a Tláhuac de la línea 12, la cual permanece cerrada tras el colapso de una trabe cercana a la estación Los Olivos, las largas filas comienzan a crearse a partir de las 15 horas. Ciudad de México, mayo 12, 2021. Foto: Karina Hernández / Infobae

