Daphne Arias, Diseñadora de Modas, desde hace 8 meses abrió su taller llamado El Hilo Negro en la ciudad de Toluca en donde no solo se ha dedicado a la costura en general, si no también a elaborar lencería a la medida, enfocándose en la comodidad y que no sean las típicas prendas que aprietan o no se adaptan al cuerpo de las mujeres, es al gusto de las clientas.