En este sentido, recordó que cuando Néstor Kirchner perdió las elecciones legislativas de 2009 no optaron por "provocar medidas que hagan daño" y reforzó: "No se nos ocurrió decir ah, lo votaste a fulanito, ahora te voy a subir el dólar, te voy a hacer tal cosa , no. Esas cosas no se le hacen a la sociedad, es de mal ser humano, más allá de buen o mal Presidente".