El ex presidente Fernando de la Rúa falleció hoy a los 81 años en la Clínica Fleming, en el barrio porteño de Colegiales. El ex jefe de Estado se encontraba internado en grave estado y el pasado lunes su cuadro había presentado complicaciones cardíacas y renales, que agravaron su estado de salud. Por una descompensación, que no pudo ser revertida, el ex mandatario murió en horas de la madrugada.