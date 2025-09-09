Nvidia se enfrenta a su mayor desafío hasta el momento: la ley de los grandes números

El 44% de los ingresos de Nvidia proviene de solo dos grandes clientes, aumentando el riesgo de concentración (REUTERS/Gonzalo Fuentes)

La publicación del segundo trimestre de Nvidia, el 27 de agosto, marcó, sin duda, el evento más importante de esta temporada de resultados, y el gigante de los chips de IA obtuvo otro rendimiento fenomenal. Durante el trimestre finalizado el 28 de julio, Nvidia superó las ya de por sí abrumadoras previsiones de los analistas en cuanto a ventas, ingresos y previsiones. Sin embargo, una caída en las ventas de centros de datos resultó ser una ligera decepción que hizo que las acciones cayeran alrededor de un 1% a media mañana del 28 de agosto. Algunos analistas de Wall Street también expresaron su preocupación por una información en el informe 10-Q de Nvidia que indicaba que, para su franquicia de marcas registradas (venta de chips a centros de datos), el 44% de sus ingresos proviene de tan solo dos hiperescaladores, que se supone son Microsoft y Meta Platforms.

Si invierte en Nvidia o está considerando comprar sus acciones ahora, es importante reconocer que la amenaza para obtener algo parecido a una gran rentabilidad no reside en la fuerte dependencia de unos pocos grandes clientes ni en la búsqueda de rivales chinos que intenten alcanzarla, sino en la ley de los grandes números. En resumen, las ganancias y la capitalización bursátil de Nvidia ya son tan gigantescas que, para recompensar a los accionistas, necesitaría crecer hasta un tamaño que eclipsara a cualquier gigante tecnológico actual y generar ganancias a un ritmo, medido en miles de millones de dólares, que ninguna otra gran empresa consolidada ha logrado jamás.

Las cifras que Nvidia debe alcanzar para que usted gane dinero son desalentadoras

Supongamos que la rentabilidad mínima que desearía obtener de las acciones de Nvidia es del 10% anual. Tenga en cuenta que estaría apostando por una empresa que solo será rentable si crece extremadamente rápido a partir de un PER y una capitalización bursátil ya elevados, por lo que está asumiendo un gran riesgo de que eso suceda; por lo tanto, incluso el 10% parece una ganancia bastante poco espectacular. En este momento, Nvidia presume de tener la mayor valuación, con diferencia, de cualquier empresa estadounidense, con 4,44 billones de dólares, superando a Microsoft, que ocupa el segundo lugar, por un 19%. En los últimos cuatro trimestres, ha ganado 86 600 millones de dólares, lo que sitúa su PER en 51. Eso no suena terriblemente caro, al principio. Pero, una vez más, el gran desafío es la ley de los grandes números: la virtual imposibilidad de que, cuando ya eres tan grande, te vuelvas enormemente más grande, y especialmente cuando necesitas sumar todas esas nuevas cantidades de beneficios a un ritmo extremadamente rápido.

Por lo tanto, para obtener esa rentabilidad anual del 10%, Nvidia necesitaría duplicar su capitalización bursátil para septiembre de 2032, alcanzando los 8,88 billones de dólares. (Nvidia acaba de anunciar una recompra de acciones por 60.000 millones de dólares y seguirá haciéndolo, pero las cifras no deberían ser elevadas en relación con su valoración; por lo tanto, para simplificar, utilizo un modelo donde el número de acciones se mantiene constante). Supongamos que, durante ese periodo, su PER cae del 51 actual a un aún formidable 30, cifra que sugiere que Nvidia aún tendría años de fuerte crecimiento por delante incluso después de 2032. En ese escenario, el objetivo de beneficios netos requerido asciende a 293.000 millones de dólares (la capitalización bursátil de 8,88 billones de dólares dividida por el PER de 30).

Si la inflación promedia el 2,5% durante los próximos siete años, esos 293.000 millones de dólares equivalen a 246.000 millones de dólares actuales. Esto supone un 112% más que los 116.000 millones de dólares que Alphabet , la empresa con mayores ingresos del S&P 500, registró en los últimos cuatro trimestres, y casi un 150% por encima de lo que Microsoft registró para su ejercicio fiscal 2025, que finalizó en junio. El anuncio de la inflación obliga a un aumento medio anual de 26.000 millones de dólares en las ganancias. En los últimos tres ejercicios fiscales, Microsoft y Alphabet han mostrado una expansión espectacular de sus beneficios, pero no a esa escala; ambas aumentaron sus beneficios netos entre 13.000 y 14.000 millones de dólares anuales, la mitad de lo que Nvidia necesitaría para obtener esa ganancia mínima del 10%.

El problema: las acciones de Nvidia solo pueden ser rentables si se cumplen las proyecciones heroicas de su director ejecutivo, Jensen Huang. Huang pronostica que el gasto en infraestructura de IA de los hiperescaladores se disparará de los aproximadamente 600 000 millones de dólares anuales actuales a entre 3 y 4 billones de dólares para finales de la década. En el extremo superior, esto supone una tasa de crecimiento de alrededor del 40 % anual. Esta predicción supone que los presupuestos de inversión de capital de empresas como Microsoft y Meta se dispararán, lo que implica que también alcanzarán una nueva velocidad de escape en la expansión de ingresos. Los márgenes de Nvidia también tendrían que mantenerse extremadamente altos para que la estrategia de gran beneficio para los inversores se haga realidad.

Una señal de alerta es que el crecimiento trimestral interanual de Nvidia, aunque sigue siendo enorme, ya está disminuyendo. Ciertas leyes de la gravedad siempre se aplican en lo que respecta a la estrategia empresarial, incluyendo que si una empresa es lo suficientemente rentable, la competencia aumentará. La infraestructura de IA es tan enormemente rentable que los rivales inundarán el mercado, arrebatándole cuota de mercado a Nvidia y erosionando sus márgenes. Necesitará diversificar sustancialmente su base de clientes, alejándose de la alta concentración en un par de clientes gigantes para seguir liderando, y los competidores lucharán por los mismos grandes clientes.

Las empresas, incluso las grandes, no mantienen posiciones casi monopolísticas por mucho tiempo. Los mercados no funcionan así. Lo más probable es que Nvidia siga siendo una empresa grande, de rápido crecimiento y altamente rentable. Es una hazaña impresionante. Pero no es suficiente para superar la ley de los grandes números.

