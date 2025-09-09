Fortune

Nvidia se enfrenta a su mayor desafío hasta el momento: la ley de los grandes números

El futuro de la compañía de chips más valiosa del mundo depende de factores que nunca antes se han visto en el sector de la inteligencia artificial

Guardar
El 44% de los ingresos
El 44% de los ingresos de Nvidia proviene de solo dos grandes clientes, aumentando el riesgo de concentración (REUTERS/Gonzalo Fuentes)

La publicación del segundo trimestre de Nvidia, el 27 de agosto, marcó, sin duda, el evento más importante de esta temporada de resultados, y el gigante de los chips de IA obtuvo otro rendimiento fenomenal. Durante el trimestre finalizado el 28 de julio, Nvidia superó las ya de por sí abrumadoras previsiones de los analistas en cuanto a ventas, ingresos y previsiones. Sin embargo, una caída en las ventas de centros de datos resultó ser una ligera decepción que hizo que las acciones cayeran alrededor de un 1% a media mañana del 28 de agosto. Algunos analistas de Wall Street también expresaron su preocupación por una información en el informe 10-Q de Nvidia que indicaba que, para su franquicia de marcas registradas (venta de chips a centros de datos), el 44% de sus ingresos proviene de tan solo dos hiperescaladores, que se supone son Microsoft y Meta Platforms.

Si invierte en Nvidia o está considerando comprar sus acciones ahora, es importante reconocer que la amenaza para obtener algo parecido a una gran rentabilidad no reside en la fuerte dependencia de unos pocos grandes clientes ni en la búsqueda de rivales chinos que intenten alcanzarla, sino en la ley de los grandes números. En resumen, las ganancias y la capitalización bursátil de Nvidia ya son tan gigantescas que, para recompensar a los accionistas, necesitaría crecer hasta un tamaño que eclipsara a cualquier gigante tecnológico actual y generar ganancias a un ritmo, medido en miles de millones de dólares, que ninguna otra gran empresa consolidada ha logrado jamás.

Las cifras que Nvidia debe alcanzar para que usted gane dinero son desalentadoras

Supongamos que la rentabilidad mínima que desearía obtener de las acciones de Nvidia es del 10% anual. Tenga en cuenta que estaría apostando por una empresa que solo será rentable si crece extremadamente rápido a partir de un PER y una capitalización bursátil ya elevados, por lo que está asumiendo un gran riesgo de que eso suceda; por lo tanto, incluso el 10% parece una ganancia bastante poco espectacular. En este momento, Nvidia presume de tener la mayor valuación, con diferencia, de cualquier empresa estadounidense, con 4,44 billones de dólares, superando a Microsoft, que ocupa el segundo lugar, por un 19%. En los últimos cuatro trimestres, ha ganado 86 600 millones de dólares, lo que sitúa su PER en 51. Eso no suena terriblemente caro, al principio. Pero, una vez más, el gran desafío es la ley de los grandes números: la virtual imposibilidad de que, cuando ya eres tan grande, te vuelvas enormemente más grande, y especialmente cuando necesitas sumar todas esas nuevas cantidades de beneficios a un ritmo extremadamente rápido.

Por lo tanto, para obtener esa rentabilidad anual del 10%, Nvidia necesitaría duplicar su capitalización bursátil para septiembre de 2032, alcanzando los 8,88 billones de dólares. (Nvidia acaba de anunciar una recompra de acciones por 60.000 millones de dólares y seguirá haciéndolo, pero las cifras no deberían ser elevadas en relación con su valoración; por lo tanto, para simplificar, utilizo un modelo donde el número de acciones se mantiene constante). Supongamos que, durante ese periodo, su PER cae del 51 actual a un aún formidable 30, cifra que sugiere que Nvidia aún tendría años de fuerte crecimiento por delante incluso después de 2032. En ese escenario, el objetivo de beneficios netos requerido asciende a 293.000 millones de dólares (la capitalización bursátil de 8,88 billones de dólares dividida por el PER de 30).

El CEO Jensen Huang apuesta
El CEO Jensen Huang apuesta por un aumento masivo en el gasto en infraestructura de IA para impulsar a Nvidia (REUTERS/Kent Nishimura/File Photo)

Si la inflación promedia el 2,5% durante los próximos siete años, esos 293.000 millones de dólares equivalen a 246.000 millones de dólares actuales. Esto supone un 112% más que los 116.000 millones de dólares que Alphabet , la empresa con mayores ingresos del S&P 500, registró en los últimos cuatro trimestres, y casi un 150% por encima de lo que Microsoft registró para su ejercicio fiscal 2025, que finalizó en junio. El anuncio de la inflación obliga a un aumento medio anual de 26.000 millones de dólares en las ganancias. En los últimos tres ejercicios fiscales, Microsoft y Alphabet han mostrado una expansión espectacular de sus beneficios, pero no a esa escala; ambas aumentaron sus beneficios netos entre 13.000 y 14.000 millones de dólares anuales, la mitad de lo que Nvidia necesitaría para obtener esa ganancia mínima del 10%.

El problema: las acciones de Nvidia solo pueden ser rentables si se cumplen las proyecciones heroicas de su director ejecutivo, Jensen Huang. Huang pronostica que el gasto en infraestructura de IA de los hiperescaladores se disparará de los aproximadamente 600 000 millones de dólares anuales actuales a entre 3 y 4 billones de dólares para finales de la década. En el extremo superior, esto supone una tasa de crecimiento de alrededor del 40 % anual. Esta predicción supone que los presupuestos de inversión de capital de empresas como Microsoft y Meta se dispararán, lo que implica que también alcanzarán una nueva velocidad de escape en la expansión de ingresos. Los márgenes de Nvidia también tendrían que mantenerse extremadamente altos para que la estrategia de gran beneficio para los inversores se haga realidad.

Una señal de alerta es que el crecimiento trimestral interanual de Nvidia, aunque sigue siendo enorme, ya está disminuyendo. Ciertas leyes de la gravedad siempre se aplican en lo que respecta a la estrategia empresarial, incluyendo que si una empresa es lo suficientemente rentable, la competencia aumentará. La infraestructura de IA es tan enormemente rentable que los rivales inundarán el mercado, arrebatándole cuota de mercado a Nvidia y erosionando sus márgenes. Necesitará diversificar sustancialmente su base de clientes, alejándose de la alta concentración en un par de clientes gigantes para seguir liderando, y los competidores lucharán por los mismos grandes clientes.

Las empresas, incluso las grandes, no mantienen posiciones casi monopolísticas por mucho tiempo. Los mercados no funcionan así. Lo más probable es que Nvidia siga siendo una empresa grande, de rápido crecimiento y altamente rentable. Es una hazaña impresionante. Pero no es suficiente para superar la ley de los grandes números.

(c) 2025, Fortune

Temas Relacionados

NvidiaLey de los grandes númerosJensen HuangMicrosoftMeta PlatformsAlphabetEstados UnidosSilicon ValleyInteligencia artificialCentros de datosNewsroom BUE

Últimas Noticias

Adiós a las 40 horas: los holandeses realizan su trabajo en solo 32 horas a la semana

Los trabajadores en los Países Bajos han abandonado discretamente la semana laboral de cinco días, trabajando un promedio de 32,1 horas en 2024. Los empleados del país deben este cambio a las mujeres

Adiós a las 40 horas:

Más de la mitad de los profesionales piensan que las capacitaciones en IA se sienten como un segundo trabajo, según una encuesta de LinkedIn

Un estudio del Instituto Tecnológico de Massachusetts reveló que la mayoría de las iniciativas empresariales en inteligencia artificial no logran mejoras tangibles, lo que incrementa el escepticismo y la presión sobre el sector tecnológico

Más de la mitad de

Steve Jobs, el verdadero origen de su fortuna millonaria

Su camino hacia la riqueza no estuvo marcado solo por Apple, sino por una arriesgada apuesta en la industria del cine animado que transformó su vida y la de Hollywood para siempre

Steve Jobs, el verdadero origen

El nuevo “cerebro” de Nvidia de 3.500 dólares podría anunciar lo que Jensen Huang llama la fase final de la IA

Su objetivo es crear máquinas humanoides con la misma rapidez de pensamiento y seguridad que los trabajadores experimentados

El nuevo “cerebro” de Nvidia

Las universidades tienen una nueva preocupación: los “estudiantes fantasma”

Las instituciones de educación superior estadounidenses se enfrentan en cuerpo a cuerpo para contener a los estafadores que utilizan la IA como arma para invadir sus sistemas

Las universidades tienen una nueva
ÚLTIMAS NOTICIAS
De cuánto es la PUAM

De cuánto es la PUAM de ANSES en septiembre 2025

Condenaron a 6 años de prisión a un hombre por abusar de un niño en reiteradas oportunidades en Neuquén

Un pasajero de un micro de larga distancia traficaba 20 kilos de droga ocultos en su valija rumbo a Córdoba

Comenzó el juicio contra el joven que asesinó a puñaladas a una mujer cuando intentó abusar de ella en Río Negro

Tras días internado por un accidente, falleció el papá de Matías Chirino, el subteniente que murió durante un bautismo militar

INFOBAE AMÉRICA
Renunció el primer ministro de

Renunció el primer ministro de Nepal tras la represión que dejó al menos 19 muertos

Tras 8 siglos en silencio, el órgano medieval más antiguo del cristianismo vuelve a la vida por un hallazgo en Jerusalén

Científicos crean “pistola 3D” que imprime huesos en cirugías y acelera la regeneración ósea

Por qué 40 minutos de ejercicio moderado pueden transformar la salud cerebral

La escena de “Sueños de libertad” que se repitió durante 9 horas y terminó con Morgan Freeman en el hospital

TELESHOW
La avant premiere de Verano

La avant premiere de Verano Trippin, la película Zoe Hochbaum y Miranda de la Serna: todas las fotos

Lali Espósito contó por qué no piensa en casarse con Pedro Rosemblat: “Ni loca, es un gastadero de plata”

La conmovedora foto de Pampita con su hija Blanca, a 13 años de su muerte

Zaira Nara habló de los rumores de romance con Vico D’Alessandro y otra famosa reconoció que salió con el actor

Fede Bal se filmó haciéndose una colonoscopía a 5 años de su cáncer de colon: “A tiempo, te salva la vida”