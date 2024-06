Baby boomers y Generación X abusan más de la marihuana al recurrir al cannabis por falta de opciones seguras para el dolor o el sueño

Las consultas médicas por trastornos relacionados con el cannabis aumentaron en beneficiarios de Medicare desde 2017 hasta 2022. (Imagen ilustrativa Infobae)

Los estadounidenses mayores no solo están usando más cannabis, sino que también están consumiendo esta droga, a veces legal y a veces no, de maneras peligrosas. Según un nuevo estudio de la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA, por sus siglas en inglés), las tasas de encuentros de atención médica relacionados con trastornos por consumo de cannabis aumentaron entre los beneficiarios de Medicare desde 2017 hasta 2022.

Un equipo de investigadores liderado por la epidemióloga de la FDA, Silvia Perez-Vilar, PharmD, PhD, analizó los datos de casi 56 millones de beneficiarios de Medicare de 65 años o más. Se excluyeron a los residentes de hogares de ancianos y a los pacientes que reciben diálisis. Se incluyeron más de tres docenas de trastornos relacionados con el cannabis, desde el abuso con abstinencia hasta la dependencia con delirio por intoxicación.

Las tasas de dichos encuentros médicos aumentaron durante el período de seis años, independientemente de las leyes sobre el cannabis del estado o territorio. Sin embargo, las tasas fueron más altas en lugares donde el cannabis es legal tanto para uso médico como recreativo para adultos, con aproximadamente 45 encuentros por cada 10,000 beneficiarios en 2022. Los hallazgos fueron publicados la semana pasada en la revista JAMA Network Open.

La tasa fue de 42 per cápita en estados o territorios donde solo el cannabis medicinal es legal y de 28 en lugares donde el cannabis es ilegal. En todas las categorías de legalización, los investigadores observaron los mayores aumentos en entornos ambulatorios no emergentes. Además, los beneficiarios inscritos en planes de Medicare Advantage tuvieron incrementos promedio anual más altos en encuentros relacionados con trastornos por cannabis que los inscritos en Medicare con pago por servicio.

“Los datos sugieren que el aumento de las tasas de encuentros de atención médica que documentan trastornos relacionados con el cannabis entre los adultos mayores podría estar asociado con el tipo de legalización del cannabis”, escribieron Perez-Vilar y sus colegas. “Sin embargo, las diferencias en los patrones de uso del cannabis y la percepción del riesgo pueden influir en los cambios de política y presentar desafíos a la inferencia causal.”

Fortalecer la conexión entre el cannabis y la atención médica puede ayudar a garantizar que los adultos mayores estén consumiendo la droga de manera segura, dice la Dra. Brooke Worster, profesora asociada en el programa MS en Ciencia y Negocios del Cannabis Medicinal de la Universidad Thomas Jefferson, quien no participó en la investigación.

“Si bien este estudio documenta un aumento en los encuentros por el trastorno por uso de cannabis (CUD, por sus siglas en inglés), es probable que simplemente se deba a un aumento en la conciencia y la conversación entre el clínico y el paciente que la documentación médica está aumentando”, dice a Fortune por correo electrónico. “Durante mucho tiempo, el uso y abuso existieron, pero había poco en cuanto a conversación abierta y sin juicio al respecto porque muchos temían repercusiones legales”.

Worster, quien también es directora de la división de oncología de apoyo en el Centro de Cáncer Sidney Kimmel de la Universidad Thomas Jefferson, agrega: “La política y la reprogramación pueden reducir este miedo y mejorar cómo discutimos y documentamos, así como, en última instancia, tratar de ayudar y apoyar a aquellos pacientes que desarrollan CUD o uso riesgoso”.

¿Por qué los adultos mayores están consumiendo cannabis en mayor medida?

El uso de marihuana está en aumento. Aunque los adolescentes y los adultos jóvenes de 18 a 25 años usan marihuana con más frecuencia, según la Administración de Servicios de Salud Mental y Abuso de Sustancias (SAMHSA, por sus siglas en inglés), su uso está aumentando entre todos los grupos de edad y sexos, incluso entre las personas embarazadas.

Aproximadamente el 12.1% de los adultos estadounidenses de 50 a 80 años informaron haber consumido cannabis en el último año, según una encuesta de la Universidad de Michigan realizada en enero de 2021 y publicada en febrero de 2024 en la revista Cannabis and Cannabinoid Research. En comparación, el 9.5% de los adultos de 50 años o más dijeron haber consumido cannabis en 2019, según la Encuesta Nacional sobre Uso de Drogas y Salud.

“Muchos adultos mayores recurren al cannabis para aliviar síndromes de dolor aumentados: osteoartritis, enfermedades degenerativas de las articulaciones, así como insomnio”, dice Worster a Fortune. “A medida que vivimos más tiempo y con frecuencia llevamos estilos de vida más saludables y activos, los adultos mayores buscan ayuda para estos síntomas que afectan la calidad de vida. Y muy a menudo, tienen pocas otras opciones seguras para el dolor o el sueño.”

Dada la mayor conciencia sobre el abuso de opioides, así como los riesgos para la salud que los adultos mayores pueden enfrentar con los AINE y las benzodiazepinas, el cannabis es una opción atractiva, dice Worster.

¿Es seguro el cannabis para los adultos mayores?

Los productos de cannabis, en particular la marihuana, han sido estereotipados durante mucho tiempo como inofensivos y no adictivos. Y la droga botánica y psicoactiva no está exenta de beneficios para la salud.

La Cannabis sativa se utilizó por primera vez como planta medicinal hace más de 2,000 años, y hoy está legalizada para uso medicinal en 42 estados y territorios de EE. UU. El cannabis es un popular alivio para el dolor crónico, y la investigación sugiere que puede hacer de todo, desde aliviar las náuseas hasta reducir el riesgo de deterioro cognitivo. El mes pasado, el Departamento de Justicia se movió para reclasificar la marihuana de una droga de la lista I a una droga menos peligrosa de la lista III.

Sin embargo, el consumo de cannabis todavía conlleva muchos riesgos para la salud, particularmente para los adultos mayores. La Asociación Médica Americana destaca estos peligros potenciales:

Aumento de la frecuencia cardíaca y la presión arterial

Pensamiento y coordinación deteriorados

Mayor riesgo de ansiedad, paranoia y otros tipos de psicosis

Interacción con medicamentos

Lesión pulmonar

Envenenamiento

Las personas que han abusado de otras sustancias en el pasado tienen un mayor riesgo de desarrollar CUD, dice Worster. También recomienda que los adultos mayores eviten productos con alta potencia de THC, el componente psicoactivo del cannabis.

“La línea entre el uso recreativo o de adultos y el médico es a menudo mucho más una línea legislativa que práctica: la mayoría de los adultos mayores buscan cannabis por algunos beneficios percibidos en salud y bienestar”, dice Worster. “Sin embargo, las barreras de acceso en un estado estrictamente ‘médico’ a veces son difíciles de navegar y pueden crear cargas financieras adicionales para los adultos mayores que pueden tener ingresos fijos.”

Ella agrega: “La verdadera pregunta es, ¿cómo reconocemos y evitamos el abuso o el CUD, lo cual es importante y solo ahora está siendo reconocido y discutido en la comunidad médica con más regularidad?”

Si usted o un ser querido están luchando con el uso de cannabis, la ayuda está disponible las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Visite FindTreatment.gov, envíe un mensaje de texto con su código postal a HELP4U (435748) o llame a la línea de ayuda nacional de SAMHSA al 800-662-HELP (4357) o TTY: 800-487-4889.

