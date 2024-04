Las grandes empresas tecnológicas y los multimillonarios no pueden resistir el atractivo del sur de Florida

Miami se consolida como una potencia económica con la presencia de empresas como Citadel, JPMorgan Chase, Microsoft y Amazon. (Freepik)

Los empleados de Big Tech podrían estar cambiando sus adorados chalecos de Patagonia por gafas de sol y pantalones cortos ya que el sector continúa migrando hacia climas más cálidos.

Tradicionalmente, los centros empresariales de Estados Unidos se han centrado en Nueva York y Silicon Valley.

Sin embargo, en la última década, y particularmente desde la pandemia, Miami se ha catapultado en los rankings para convertirse en una potencia por derecho propio.

El Estado del Sol ahora alberga algunas de las marcas más destacadas de la nación en varias industrias.

En finanzas, Citadel y Citadel Securities de Ken Griffin han hecho de Miami su sede permanente, mientras que el CEO de JPMorgan Chase, Jamie Dimon, utilizó su carta anual a los accionistas para destacar la renovación de las oficinas de la compañía en Tampa y los USD 210 millones que añadirá a la economía local.

Gigantes como Microsoft, Amazon y ahora Apple también están aumentando aparentemente su presencia en el área.

El cambio post-pandémico de las empresas de Big Tech trasladándose al sur de Florida comenzó con Microsoft, que anunció en 2021 que estaba trasladando su equipo regional de América Latina al distrito costero de Brickell en Miami.

Un par de años después, Amazon anunció su búsqueda de 4,645 metros cuadrados adicionales en el área, siguiendo a su fundador, Jeff Bezos, desde Seattle.

Bezos anunció en noviembre de 2023 que dejaba su ciudad de residencia de largo tiempo, Seattle, por el ‘búnker de multimillonarios’ de Indian Creek Island en el sur de Florida, donde ahora posee tres mansiones.

Recientemente, se informó que Apple se unía al éxodo tecnológico a Florida, tomando 4,181 metros cuadrados en un nuevo edificio en Coral Gables, un suburbio acaudalado al sur de Miami.

Apple no respondió a la solicitud de comentarios de Fortune.

El sur de Florida busca evitar repetir los errores de desigualdad y problemas sociales observados en San Francisco. (Getty Images)

Dinero de capital de riesgo

Nueva York y San Francisco fueron consideradas desde hace mucho las líderes en fomentar la empresa, y los datos de capital de riesgo lo apoyan.

Entre 2019 y 2021, el 27.8% de las inversiones de capital de riesgo se destinaron a los distritos metropolitanos de San Francisco, Oakland y Fremont (una de las ciudades en Silicon Valley).

Según datos de PitchBook, un 8.1% adicional del bote de gasto de VC fue a otras partes de Silicon Valley, como Santa Clara y San José.

Siguiendo a San Francisco estaba, quizás sin sorpresas, Nueva York, que se llevó el 14.4% de la financiación de VC a lo largo de esos tres años.

Este dinamismo se correlaciona con la base de talento disponible para ambas metrópolis, que tienen algunas de las mejores universidades de América en sus puertas.

Este capital humano, combinado con miles de millones de dólares en inversiones, ha permitido que ambas áreas establezcan reputaciones aparentemente inamovibles como los asientos de poder de dos de las mayores industrias en Estados Unidos.

Parecería imposible que Miami, con su clima cálido y estilo de vida frente al mar, pudiera competir realmente.

Sin embargo, según expertos con los que habló Fortune, la región del sur de Florida también tiene los ingredientes para cambiar el panorama actual.

Inversiones en educación por parte de líderes como Ken Griffin de Citadel promueven el desarrollo local del talento en Florida. (Lionel Ng/Bloomber)

¿Por qué se está volviendo tan popular Florida?

Aunque 250 días de clima cálido pueden ser un atractivo para vivir en el sureste, ciertamente no es suficiente para llamar la atención de los titanes de la empresa.

Primero, y quizás lo más obvio, Florida no tiene un impuesto sobre la renta personal, lo que puede ser particularmente atractivo para las personas con altos ingresos.

Pero Kenan Fikri, director de investigación en la organización de política pública bipartidista the Economic Innovation Group (EIG), cree que puede ir más allá de eso.

“La pandemia realmente vio un gran cambio en intensidad, especialmente en las pérdidas netas de Nueva York al sur de Florida.”

Además, tradicionalmente, las personas que se mudaban al sur tendían a ser de edad de jubilación, pero la pandemia hizo que los jóvenes reconsideraran sus estilos de vida y dejaran la Gran Manzana en busca de hogares más grandes con más comodidades.

Con estas personas aún en la plenitud de su vida laboral vinieron habilidades y poder adquisitivo, lo que está acelerando una tendencia que Fikri cree que habría ocurrido con el tiempo.

El EIG rastrea la ‘dinámica económica’ de los estados, lo que significa tasas de crecimiento de firmas, tasas de inicio de empresas, número de emprendedores por cápita, rotación de trabajadores y tasas de participación en la fuerza laboral.

Según esta medida, Nueva York ha estado hundiéndose, bajando de una puntuación de 35.9 en 2000 a 23.4 en 2024, mientras que el ranking nacional de Florida ha saltado inversamente del séptimo lugar al quinto.

“El crecimiento demográfico y el crecimiento económico se retroalimentan, de modo que a medida que Nueva York ha profundizado su decadencia, su atractivo relativo ha disminuido. Florida ha seguido creciendo, atrayendo mas trabajadores e inversiones de capital”, añadió Fikri.

Jeff Bezos se traslada a Florida, un movimiento simbólico del cambio hacia el sur de la influencia tecnológica. (EFE/Michael Reynolds/Archivo)

Inversión en educación local

Una de las muchas personas que se mudaron recientemente a Florida es el profesor David Andolfatto, presidente de la Escuela de Negocios Miami Herbert en la Universidad de Miami.

Andolfatto se mudó a Florida en 2022 después de servir como vicepresidente senior de investigación en el Fed de St Louis y dijo que las habilidades y el talento están fácilmente disponibles gracias al “alto calibre” del cuerpo estudiantil en UMiami.

“No creo que el sureste de EE.UU. tenga esta tradición de academia de la manera que lo tiene el noreste y California, pero veo un tremendo potencial en desarrollar la asociación entre el sector corporativo con la Universidad [de Miami]”, dijo.

“Estoy muy emocionado por la perspectiva de que nuestros estudiantes satisfagan las necesidades de estas empresas que están llegando. Es un gran atractor de talento, pero mucho de este talento es criado localmente”, agregó el profesor Andolfatto.

Y aunque las escuelas de negocios en Florida no son tan comunes como más arriba en la costa este, todo esto podría cambiar.

El CEO de Citadel, Ken Griffin, por ejemplo, ya ha invertido en un departamento de economía en la Universidad de Chicago y, en abril, hizo una donación de USD 9 millones para llevar un programa de matemáticas respaldado por la escuela a los estudiantes de escuelas públicas en Miami.

“Sería una buena señal si ves a la gente invirtiendo no solo en las empresas sino en las instituciones”, dijo Fikri.

“Es una buena señal de que los lugares no solo atraen a las personas debido a costos de vida más bajos sino que están comprometidos a invertir en un lugar y su futuro.”

Las inversiones en capital de riesgo muestran una preferencia histórica por San Francisco y Nueva York, pero Florida emerge como competidor. (Nisian Hughes/Getty Images)

Evitar el ‘espiral de la perdición’ de San Francisco

El sur de Florida puede querer asegurar que su momento al sol no replique los problemas que afectan áreas rivales.

San Francisco, por ejemplo, ha sido criticada repetidamente por el CEO de Tesla, Elon Musk, quien dijo que el área está en un “espiral de la perdición”, la etiquetó como un “desastre” y la comparó con “un apocalipsis zombi abandonado”.

La crítica de Musk viene por cuenta de las tasas de crimen violento en la ciudad, así como una crisis de abuso de drogas y sinhogarismo.

Fortune habló con expertos que creían que el flujo de inversiones necesitaba distribuirse a través de la infraestructura, o, como lo llama el profesor Andolfatto, “lo básico”.

“¿Qué quieren las personas?” dijo. Quieren un ambiente seguro y protegido en el que criar a sus familias y tranquilidad al tener acceso a atención médica decente, educación básica y vivienda asequible. Estos son problemas perennes. Y luego simplemente dejar que la gente aproveche las oportunidades que se les presentan y la libertad de elegir lo que quieren hacer.”

Si Florida puede aumentar su inversión sin aumentar las desigualdades, también tiene la oportunidad de retener a las personas por el resto de sus vidas laborales.

Fikri explicó: “La idea de ser un lugar donde no solo consigues esos primeros años formativos en el mercado laboral y luego te vas, sino un lugar donde puedes construir una carrera completa y permitirte quedarte todo el tiempo que quieras sería muy atractivo.

“Mucha gente que ha dejado los centros de ciudades de alto costo en los últimos años habría preferido poder quedarse pero sintieron que no podían, por lo que sintieron que tenían que mudarse.”

La ausencia de impuesto sobre la renta en Florida atrae a trabajadores y empresarios de altos ingresos. (Getty Images)

Estilo de vida, talento e inversión un atractivo para las finanzas y Big Tech

Mientras que un objetivo profesional llevó a Andolfatto a mudarse a Miami, el estilo de vida tampoco ha hecho daño.

“No he usado un abrigo desde que me mudé aquí”, le dice a Fortune. “El clima es encantador, los árboles de mango están floreciendo, los restaurantes son excepcionales, tienes la playa o quizás una piscina en tu complejo.”

La combinación de estilo de vida, talento e inversión podría permitir que Miami, y el sur de Florida más ampliamente, elija las industrias por las que quiere ser conocido.

“En general, esperaría que la comunidad crezca tanto en finanzas como en tecnología, si los recursos están actualmente disponibles aquí no estoy seguro, pero estoy seguro de que Miami no tendrá problemas en encontrar el talento que necesitan para crecer en ambos sectores”, agregó Andolfatto.

Estos factores son la razón por la que ciudades como Nueva York no pueden darse el lujo de descansar en sus laureles, como recientemente lo puso Jamie Dimon, mientras Nueva York sigue siendo “obviamente” el centro financiero del mundo “nadie tiene el derecho, en mi opinión, de pensar que tienen un derecho divino al éxito.”

Hablando esta semana en el Economic Club de Nueva York, Dimon agregó: “Lo has visto con ciudades, lo has visto con gobiernos, lo has visto con países: la gente va en la dirección equivocada.”

Los datos sugieren que Nueva York ya estará sintiendo la presión.

La investigación de EIG encontró que durante la pandemia, USD 16.5 mil millones en ingresos imponibles fluyeron fuera de Manhattan, y USD 4.6 mil millones de eso se dirigieron a Florida.

Florida fue el mayor beneficiario de los flujos de entrada entre 2020 y 2021, acumulando USD 39 mil millones adicionales de habitantes que se mudaron de otros estados.

Fikri concluyó: “Nueva York tiene tantos activos que son irreplicables para cualquier lugar, puede permitirse perder algunos Citadels, pero no puede permitirse no incorporar las lecciones de estos casos.”

