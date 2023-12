Seis formas de evitar el estrés en los viajes navideños, mantener la mente en movimiento y volar con tranquilidad

Encuesta del AAA revela incremento de personas viajando en las fiestas, con distancias superiores a 80 kilómetros. (REUTERS/Vincent Alban)

Es época de reuniones festivas con amigos y familiares. También es la estación de los aeropuertos abarrotados, las largas colas y una colección de viajeros no tan alegres. Las encuestas sugieren que el número de viajeros navideños superará al del año pasado: Más de 115 millones de estadounidenses viajarán al menos 80 kilómetros de su casa entre el 23 de diciembre y el día de Año Nuevo, según las predicciones del club automovilístico AAA.

“Ese deseo de escaparse es más fuerte de lo que hemos visto en mucho tiempo”, dijo a The Associated Press Aixa Díaz, portavoz de AAA. “La gente está dispuesta a ajustar sus presupuestos en otras áreas de su vida, pero quiere seguir viajando”, agregó.

Desde el punto álgido de la pandemia, la gente ha estado deseando pasar las fiestas con familiares y amigos lejanos o incluso hacer viajes en solitario durante su tiempo libre.

Sin embargo, para muchos, los largos retrasos, la pérdida de equipaje, los pasajeros revoltosos y el miedo a contraer el COVID-19 o la gripe en tránsito hacen que los viajes de vacaciones no tengan nada de glamurosos. “Una de estas situaciones por sí sola es suficiente para generar ansiedad. La combinación de todos ellos podría conducir a niveles debilitantes de ansiedad y pánico”, explicó a Fortune Julia Baird, psicóloga y directora clínica de Lightfully Behavioral Health.

Sabemos muy bien que los horarios de los vuelos y los patrones meteorológicos no prestan atención al intercambio de elefantes blancos que comienza puntualmente a las 6 de la tarde en la casa de tu infancia. “Desde el trayecto al aeropuerto hasta el ajetreo de la seguridad y el embarque, viajar puede ser estresante”, dice a Fortune el Dr. Jason Wersland, quiropráctico y fundador de Therabody.

Por suerte, hay formas de minimizar la ansiedad en los viajes durante las fiestas, prepararse para lo controlable y estar atento durante los desplazamientos.

Adoptar un enfoque organizado y anticipar medidas es esencial para evitar percances, según recomendaciones de especialistas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Antes de viajar

1- Prepara lo que puedas

A los planificadores nos ayuda prepararnos para lo que podemos. No espere hasta el último momento para empezar a hacer la maleta, lo que puede provocar el pánico en la cola de la TSA por el cepillo de dientes olvidado.

Tenga la información de su viaje en un lugar accesible. Si va a llegar tarde por la noche, considere la posibilidad de bloquear el transporte de antemano. Si le tranquiliza leer, escuchar música, un podcast o un diario mientras viaja, asegúrese de tenerlo en la maleta o descargado.

“A mí me gusta tener un itinerario detallado que incluya horarios, detalles del transporte -como cómo voy a ir y volver del aeropuerto- y direcciones y números de reserva del alojamiento”, explicó Wersland a Fortune. “No sólo me ayuda a estar más tranquilo, sino también a no tener que rebuscar o sacar el móvil para encontrar esas cosas sobre la marcha”.

2- Ajuste el sueño si es necesario

Viajar, especialmente a través de zonas horarias, puede afectar al ritmo circadiano del cuerpo y a los ciclos de sueño-vigilia. A quienes les cuesta conciliar el sueño y mantenerlo, les conviene dar prioridad al sueño antes de viajar. En los días previos, sigue una rutina estricta de descanso entre 30 minutos y una hora antes de acostarte para calmar la mente y el cuerpo.

“Prefiero planificar mi horario de sueño con antelación para minimizar cualquier desfase horario o interrupción de mi rutina habitual. No me encontrarás en fiestas nocturnas ni en bares a menos que sean imprescindibles por motivos de trabajo”, explicó a Fortune Victoria Repa, consejera delegada y fundadora de BetterMe, una empresa de fitness mental, sobre sus hábitos antes de viajar.

3- Manténgase en contacto con amigos y familiares

Cuando se está nervioso por el caótico viaje de vacaciones, es fácil entrar en una espiral catastrofista antes de poner un pie en la terminal. Tal y como se indica para liberar la mente de pensamientos intrusivos o sentimientos nerviosos, apóyese en un amigo o familiar. No dude en ponerse en contacto con alguien que le distraiga y le ayude a sentirse conectado.

“Nunca subestimes el poder de la conexión”, dijo Baird. “Aunque no es probable que tengas a tu terapeuta en marcación rápida durante las vacaciones, los amigos pueden proporcionarte una caja de resonancia y palabras cruciales de apoyo en momentos de estrés navideño”.

Si le sobra tiempo mientras viaja durante las fiestas, una llamada telefónica a un amigo íntimo es una forma perfecta de pasar el tiempo.

Prácticas de meditación mindfulness y estrategias de bienestar pueden ser útiles para gestionar la ansiedad en viajes. (Imagen ilustrativa Infobae)

Durante el viaje

1- Practique la atención plena sobre la marcha

Calmar el ritmo cardíaco es esencial cuando se está en un estado de estrés elevado. La atención plena sobre la marcha puede ayudarte a mantenerte presente durante un día de viaje ajetreado.

Meditar mientras viajas es posible si mantienes los ojos abiertos para estar atento a cualquier cosa que tengas delante. Empieza por ser consciente de lo que te rodea y de dónde estás sentado. Si estás esperando en la puerta de embarque, fíjate en que tienes los pies plantados en el suelo y la espalda apoyada en el asiento. Mantente atento a lo que ves, oyes u olfateas.

Cuando estés atento, respira lenta y profundamente. Practica la técnica 4-7-8 inspirando cuatro veces, manteniendo la respiración siete veces y espirando ocho veces. Repítelo tantas veces como quieras. Puede que notes que viajas deprisa o que oyes el llanto de un bebé. María González, profesora de meditación mindfulness, nos recuerda que dejemos pasar estas observaciones como si fueran un vagón de tren.

“Es solo vista y sonido. No lo juzgo”, declaró anteriormente a Fortune.

Si te cuesta mantenerte presente, no seas duro contigo mismo. Sigue respirando y deja pasar las preocupaciones. “Te estás entrenando para volver constantemente a esa conciencia, y es algo muy suave”, dice González. “Si nos animamos a nosotros mismos, es más probable que tengamos éxito”.

2- Mantente hidratado

Mantenerse hidratado sobre la marcha es importante para nuestra salud física y mental. Acostúmbrate a llevar y rellenar una botella de agua antes de un vuelo. Conserva tu estado, especialmente mientras se está en movimiento y se siente estrés, puede minimizar el riesgo de deshidratación, dolores de cabeza y mareos.

Después del viaje

- Mantenga su rutina, pero no tema cambiar de rumbo

Después de llegar sano y salvo a su destino, es fácil abandonar los hábitos que infunden calma en su vida y que son fundamentales para el vuelo de vuelta a casa. Encuentra tiempo, aunque solo sean unos minutos, para tus hábitos favoritos.

Si quiere seguir practicando la meditación, busque un par de minutos antes o después de un acontecimiento familiar. Si suele ir al gimnasio, busque un lugar para pasear al aire libre o hacer ejercicio, por ejemplo. “Mantenerte activo sobre la marcha puede mantenerte en el camino hacia tus objetivos y ayudarte a seguir comprometido con los hábitos que te ha costado construir”, dijo Repa.

(C) 2023, Fortune