Los empleados más felices se toman esta cantidad de días de vacaciones, pero la gran mayoría se siente culpable

Encuesta señala que 43% de los trabajadores dudan del incentivo de PTO ilimitado para tomar vacaciones. (Imagen ilustrativa Infobae)

Más del 40% de los trabajadores están agotados y, sin embargo, solo la mitad siente que la dirección de su empresa se preocupa por su bienestar. Es evidente que la salud y la satisfacción de los empleados están bajo mínimos. Aunque tomarse tiempo libre para desconectar del trabajo, descansar y estar con los amigos y la familia es importante para la salud mental y física, la posibilidad de disfrutar de tiempo libre remunerado suele ir acompañada de un sentimiento de culpa que disuade a los trabajadores de utilizar sus vacaciones.

Una nueva encuesta realizada por CalendarLabs examinó las tendencias mundiales del PTO (Tiempo Libre Remunerado)en el último año. Aunque existe un número ideal de días de vacaciones para los empleados más felices, la gran mayoría de los trabajadores dicen sentirse culpables al utilizar el tiempo asignado, y muchos de ellos trabajan durante su excedencia.

Los trabajadores más felices en su puesto se tomaron una media de 15 días de vacaciones pagadas el año pasado, según la encuesta realizada a más de 800 empleados. No importa si los 15 días se tomaron juntos o repartidos a lo largo del año. En todo el mundo, los trabajadores prefieren tomarse libres los lunes.

El 38% de los trabajadores estadounidenses que disponían de días libres no los utilizaron, frente al 23% de los británicos. Según la encuesta, más de la mitad de los que tenían días libres tuvieron que renunciar a ellos. La gente no parece ponerse de acuerdo sobre si el PTO ilimitado incentiva o no a los trabajadores a coger vacaciones, pero la encuesta reveló que el 43% de los trabajadores cree que las políticas de vacaciones ilimitadas son una estafa.

Culpabilidad del empleado

Independientemente de que las empresas concedan PTO en abundancia, los empleados rara vez se sienten animados o apoyados para tomarse tiempo libre: Casi el 80% de los trabajadores se sienten culpables por tomarse vacaciones. Quizá por eso el 66% trabaja más para preparar su tiempo libre y el 69% responde a mensajes de trabajo en vacaciones.

Según la encuesta, muchos trabajadores se sienten culpables porque temen la falta de seguridad en el empleo, una mayor carga de trabajo a la vuelta o que sus compañeros tengan que asumir la carga.

“Este sentimiento de culpa puede repercutir negativamente en su bienestar y rendimiento laboral. Para solucionarlo, los empresarios deben fomentar una cultura del trabajo que anime a tomarse tiempo libre sin sentirse culpable”, explicó a Fortune Hannah Workman, parte del equipo creativo de CalendarLabs.

“Promover los descansos, reconocer la importancia de la salud mental y gestionar eficazmente las cargas de trabajo puede impulsar la satisfacción y la productividad de los empleados”, añadió.

Según datos, un 56% de organizaciones promueve el bienestar mental con iniciativas y diálogo abierto. (Imagen ilustrativa Infobae)

De hecho, las empresas confían más en el retorno de la inversión de los programas de bienestar de los empleados que en años anteriores, y el 88% de los trabajadores están de acuerdo en que percibir un sentido de pertenencia mejora la productividad, un sentimiento emulado cuando los empleados son respetados y seguros para desconectar como parte de su programa de beneficios.

Afortunadamente, algunas empresas se toman en serio el sentimiento de culpa de los empleados, según la encuesta. Entre el 56% de las empresas que abordan el estigma de ausentarse del trabajo por motivos de salud mental, las principales medidas son las siguientes:

Fomentar las reuniones periódicas con los supervisores

Ofrecer sesiones de formación para líderes

Crear un diálogo abierto, foros y reuniones

Proporcionar recursos como jornadas de salud mental y asesoramiento

Fomentar una plantilla mentalmente sana

(C) 2023, Fortune