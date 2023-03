Resident Evil 4 Remake, el equilibrio perfecto entre nostalgia y renovación

Los rumores eran cada vez más fuertes, pero en junio del año pasado llegó la confirmación: Resident Evil 4 Remake era una realidad y su lanzamiento estaba más cerca de lo que todos pensábamos. El 24 de marzo de 2023 fue la fecha elegida y todos los jugadores y jugadoras van a poder reencontrarse o darle una primera oportunidad a uno de los títulos más icónicos para la historia del gaming.

Mi primer contacto con este juego fue en la previa de un examen. En ese momento llegó a mi casa una PlayStation 2 y traía dos juegos. Uno era el Resident Evil 4. No solo no estudié, tampoco dormí y ese se convirtió en el primer juego que me consumió al punto de no poder pensar en otra cosa. Al otro día desaprobé por primera vez. La carrera nunca la terminé, pero el RE4 si. Una y otra vez.

Desde ese momento, los videojuegos siguieron evolucionando y también evolucionó nuestra relación con las mecánicas, los ritmos. Ese paso del tiempo hizo que volver a RE4 sea una experiencia más compleja. No en términos de dificultad, sino por la incomodidad que genera encontrarse con algo que está pensado para otro momento y otro contexto. Desde Infobae, tuvimos la oportunidad de probar en forma anticipada este remake que viene a demostrar que la novedad y el respeto por la propuesta original no son excluyentes.

“Dado que muchos fanáticos adoran el juego y todavía se juega hoy, pensamos que sería un desafío hacer una nueva versión. Estábamos muy nerviosos con el desarrollo de este trabajo porque sabíamos que teníamos que estar a la altura de las expectativas. Comenzamos discutiendo los puntos que eran amados y memorables para todos, y determinamos cuáles eran los elementos centrales del juego que necesitábamos tener en cuenta. Dedicamos mucho tiempo a reconstruir el equilibrio entre tensión y catarsis del juego original, basándonos en el sistema operativo moderno”, marcó Yoshiaki Hirabayashi, productor del juego, que nos respondió en exclusiva algunas preguntas sobre esta nueva entrega.

Lo primero que quiero decir es que esa búsqueda de equilibrio es uno de los grandes éxitos de este juego. RE 4 Remake entendió el momento al que llega, tomó lo que aprendió en sus entregas más recientes, y ofrece una propuesta que se siente extremadamente familiar, pero que al mismo tiempo -cuando uno toma conciencia de la forma en la que está jugando- también se percibe como una experiencia que es acorde a lo que esperamos en el 2023. Para los que nunca lo jugaron, esta es la forma definitiva en la que tienen que hacerlo.

Uno de los aspectos que más creció es el combate. El acceso rápido a las armas y granadas (con ocho casilleros a disposición) es una gran ayuda para variar los ataques acorde a las necesidades que plantea cada enemigo. No contamos con una opción puntual para esquivar ataques, pero sí se puede usar a favor la opción de agacharse, que evita el agarre de los adversarios, por ejemplo.

El cuchillo de Leon pasa a ser uno de los protagonistas indiscutidos en ese combate más amplio. Por un lado, es una pieza fundamental para detener ataques, ya que funciona como una herramienta de bloqueo. Además, va a tener una durabilidad limitada, dependiendo del uso que se le de, pero se va a poder reparar con el mercader. Se va a poder complementar con otros cuchillos que se conseguirán como recompensas, que van a cumplir con la misma función y se vuelven más importantes cuando el principal se daña completamente.

El sigilo es otro de los aliados de este arma. Agachados, vamos a poder acercarnos a los enemigos por su espalda y atacarlos con el cuchillo. No solo es una buena forma de evitar llamar la atención. Además, nos permite economizar munición en los momentos más desafiantes del juego, en los que cada bala cuenta para poder superar un capítulo.

“Hemos reconstruido el diseño de niveles y las imágenes desde cero, basándonos en los conceptos originales, incluso en los lugares más memorables. Para aquellos que han jugado el juego original, esperamos que experimenten tanto la “nostalgia” como una sensación de “novedad” al mismo tiempo. Y para aquellos que nunca han jugado el original, esperamos que disfruten de la mejor experiencia de terror de supervivencia como el último título de la serie ‘Resident Evil’”, remarcó Yoshiaki Hirabayashi.

Bastante se habló de los QTE en la previa y hay que decir que siguen presentes, pero de una manera diferente. Hay enfrentamientos que todavía exigen estar atentos para poder esquivar ataques y reducir considerablemente el daño que se reciba, o para rematar un enemigo en un momento de debilidad, pero se convirtieron en un elemento con una presencia más acotada.

Todo colabora para ofrecer una experiencia que se siente dinámica todo el tiempo. Tal vez es que nos volvimos jugadores menos pacientes y los responsables de Resident Evil 4 Remake supieron leer eso, pero hay fragmentos que le restaban ritmo al juego original que ya no están presentes o que se readaptaron para priorizar la acción y evitar frustraciones. Les traigo esperanzas: hasta los que nacimos sin nada de puntería podemos terminar este juego sin cargar con una cantidad excesiva de muertes.

El rol de Ashley mantiene su complejidad. Es un personaje que carga con una limitación en sus posibilidades de intervención en el juego y este remake tampoco pudo salvar la percepción que genera, sobre todo en los momentos de mayor tensión o cuando la cantidad de enemigos es abrumadora. Si, otra vez vamos a gritarle a una pantalla pidiéndole que por favor corra.

Ahora no tiene barra de salud, por lo que no vamos a sacrificar elementos curativos para salvarla. Pero que reciba un ataque en uno de los momentos en los que está reducida puede llevarnos a perder esa partida y tener que reiniciar desde el último punto guardado. El cuchillo también va a ser un elemento útil cuando busquemos reducir a un enemigo que la está secuestrando nuevamente.

“El papel de Ashley en el remake no es tan diferente al del original. Sin embargo, hemos realizado algunos cambios en sus interacciones con Leon y el sistema de juego para que Ashley se sienta más como una “persona” que en el original. Para hacerlo más natural, tendrá conversaciones con Leon durante el juego, no se quedará quieta en lugares peligrosos y podrá moverse a través de elevaciones altas y bajas por su cuenta”, nos había anticipado el productor de este remake.

Lo que también es cierto es que controlando a Ashley vamos a experimentar uno de los momentos de mayor tensión del juego, un fragmento en el que el sigilo y la orientación dentro del mapa van a ser dos herramientas clave para sobrevivir. Todo potenciado por secciones completas que se van a recorrer con una iluminación casi nula.

Justamente, esta nueva entrega hace muchos méritos cuando se trata de generar climas mucho más tenebrosos que su propuesta original y se siente constantemente como una experiencia más oscura. Un aspecto que colaboró para eso es su apartado visual, uno de los puntos más destacados de este remake. El trabajo para actualizarlo es destacado y hay muchos méritos en la reconstrucción de los escenarios principales de esta historia, pero también de los protagonistas y de la variedad de enemigos.

Es difícil decir algo malo de un juego decidido a mejorar todo lo necesario, pero sin perder su esencia y los elementos que consolidaron una identidad muy marcada. Resident Evil 4 Remake es la reimaginación que este juego tenía que tener. Para los fans, lograron replicar la sensación de estar jugando exactamente lo mismo de nuevo, se siente como volver a un lugar muy conocido. Pero se permitieron los suficientes cambios para que todo sea, al mismo tiempo, diferente y actual. Los recién llegados pueden tener una certeza y es que este juego vino a buscarlos.

